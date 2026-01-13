  • Megjelenítés
Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben
Uniós források

Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben

Portfolio
Az Európai Bizottság friss, még nem véglegesített jelentéstervezete szerint az uniós belső kereskedelem 2024-ben érdemben lassult. Erre közel egy évtizede nem volt példa, és aggasztó gazdasági folyamatokra utal az EU-ban. A legnagyobb bajt a tagállami szabályozások különbözősége jelenti – derül ki a Financial Times cikkéből.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

A tagállamok egymás közti áruforgalma a GDP arányában 23,5 százalékról 22 százalékra esett vissza – állapította meg egy friss uniós jelentés.

Ez az első, járványtól független éves csökkenés 2016 óta, vagyis közel egy évtized után először romlott érezhetően a belső piac integrációja, miközben a blokk éppen a kínai verseny és az amerikai vámfenyegetések miatt próbálná erősíteni saját gazdasági kohézióját.

A jelentés szerint nemcsak a kereskedelmi volumenek csúsznak vissza, hanem a szabályozási környezet is egyre lassabban alkalmazkodik: az uniós szintű termékszabványok kidolgozási és elfogadási ideje 2023-ban még átlagosan 3,2 év volt, 2024-re viszont négy évre nőtt.

Ez a késlekedés közvetlenül rontja a vállalatok piacra lépési sebességét, különösen az ipari és technológiai szektorokban, ahol a globális versenytársak gyorsabb szabályozási környezetben működnek.

Még több Uniós források

Magyarországot is megtépi a XXI. század legsúlyosabb válsága: nagy mértékű gazdasági csapás jöhet, ha nem lépünk időben

Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón

Kirobbant a lázadás Brüsszel határátlépési szigorítása miatt

Az Európai Bizottság számai megerősítik Christine Lagarde EKB-elnök korábbi figyelmeztetését is, miszerint az egységes piac „gyakorlatilag egy helyben toporog”. A belső akadályok fennmaradása azért különösen problémás, mert

a jelentés szerint az Európai Unió részesedése a globális működőtőke-befektetésekből az elmúlt öt évben 22 százalékkal csökkent, vagyis nemcsak az áruforgalom, hanem a hosszú távú tőkevonzó képesség is romlik.

A dokumentum kiemeli, hogy a tagállami jogszabályok széttöredezettsége továbbra is jelentős költséget és bizonytalanságot jelent a határokon átnyúló vállalati működésben. A nemzeti szabályozások közti eltérések miatt egy vállalat számára az uniós terjeszkedés sokszor drágább és bonyolultabb, mint egy harmadik ország irányába történő export. Ezt támasztja alá a BusinessEurope figyelmeztetése is, amely szerint egyre több európai cég találja vonzóbbnak a nem uniós piacokat, mint a formálisan egységes belső piacot.

Az Európai Központi Bank becslése szerint a belső kereskedelem rejtett költségei az áruk esetében egy 65 százalékos, a szolgáltatásoknál pedig akár 100 százalékos vámmal egyenértékű terhet jelentenek.

Ez magyarázza, miért tekinti Brüsszel az egységes piac újraépítését stratégiai kérdésnek: Ursula von der Leyen már tavaly közzétett egy új belsőpiaci stratégiát, és a Bizottság 2028-ig szóló integrációs „útitervet” ígér, noha 2003 óta már legalább nyolc hasonló reformprogram született, vegyes eredményekkel.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility