Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A tagállamok egymás közti áruforgalma a GDP arányában 23,5 százalékról 22 százalékra esett vissza – állapította meg egy friss uniós jelentés.

Ez az első, járványtól független éves csökkenés 2016 óta, vagyis közel egy évtized után először romlott érezhetően a belső piac integrációja, miközben a blokk éppen a kínai verseny és az amerikai vámfenyegetések miatt próbálná erősíteni saját gazdasági kohézióját.

A jelentés szerint nemcsak a kereskedelmi volumenek csúsznak vissza, hanem a szabályozási környezet is egyre lassabban alkalmazkodik: az uniós szintű termékszabványok kidolgozási és elfogadási ideje 2023-ban még átlagosan 3,2 év volt, 2024-re viszont négy évre nőtt.

Ez a késlekedés közvetlenül rontja a vállalatok piacra lépési sebességét, különösen az ipari és technológiai szektorokban, ahol a globális versenytársak gyorsabb szabályozási környezetben működnek.

Az Európai Bizottság számai megerősítik Christine Lagarde EKB-elnök korábbi figyelmeztetését is, miszerint az egységes piac „gyakorlatilag egy helyben toporog”. A belső akadályok fennmaradása azért különösen problémás, mert

a jelentés szerint az Európai Unió részesedése a globális működőtőke-befektetésekből az elmúlt öt évben 22 százalékkal csökkent, vagyis nemcsak az áruforgalom, hanem a hosszú távú tőkevonzó képesség is romlik.

A dokumentum kiemeli, hogy a tagállami jogszabályok széttöredezettsége továbbra is jelentős költséget és bizonytalanságot jelent a határokon átnyúló vállalati működésben. A nemzeti szabályozások közti eltérések miatt egy vállalat számára az uniós terjeszkedés sokszor drágább és bonyolultabb, mint egy harmadik ország irányába történő export. Ezt támasztja alá a BusinessEurope figyelmeztetése is, amely szerint egyre több európai cég találja vonzóbbnak a nem uniós piacokat, mint a formálisan egységes belső piacot.

Az Európai Központi Bank becslése szerint a belső kereskedelem rejtett költségei az áruk esetében egy 65 százalékos, a szolgáltatásoknál pedig akár 100 százalékos vámmal egyenértékű terhet jelentenek.

Ez magyarázza, miért tekinti Brüsszel az egységes piac újraépítését stratégiai kérdésnek: Ursula von der Leyen már tavaly közzétett egy új belsőpiaci stratégiát, és a Bizottság 2028-ig szóló integrációs „útitervet” ígér, noha 2003 óta már legalább nyolc hasonló reformprogram született, vegyes eredményekkel.

Címlapkép forrása: EU