  • Megjelenítés
Kétezer milliárd euró árnyékában: már repedezik Ursula von der Leyen hatalmas paktuma
Uniós források

Kétezer milliárd euró árnyékában: már repedezik Ursula von der Leyen hatalmas paktuma

Portfolio
Ursula von der Leyen radikális terve az uniós költségvetés átalakítására egyre látványosabban felpuhul a tagállami és ágazati ellenállás nyomása alatt. A tét az, hogy a 2028–2034 közötti, közel 2000 milliárd eurós büdzsé valóban át tud-e fordulni védelemre és versenyképességre, vagy megmarad a hagyományos agrár- és kohéziós logikánál – összesítette a Politico friss elemzésében.

Az Európai Bizottság elnöke a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretben alapvető súlyponteltolást javasolt: a közel 2 ezermilliárd eurós uniós költségvetésből százmilliárdos nagyságrendben csoportosítana át forrásokat a hagyományos agrártámogatások és regionális kifizetések rovására a védelem és az ipari versenyképesség irányába.

A terv mögött főként az északi, nettó befizető tagállamok állnak, amelyek szerint az orosz háború, az amerikai biztonsági bizonytalanság és a kínai ipari verseny miatt stratégiai fordulatra van szükség.

A politikai realitás azonban gyorsan felpuhította az elképzeléseket. A Bizottság legfrissebb engedménye szerint a tagállamok akár további 45 milliárd eurót is elkölthetnek mezőgazdasági támogatásokra a következő ciklusban. Ez a lépés a Közös Agrárpolitika (KAP) pozícióit erősíti, amely 2004-ben még az EU-büdzsé 46 százalékát vitte el, míg a jelenlegi javaslat minimum 25 százalékos arányt garantál a gazdáknak – azzal a kitétellel, hogy a tagállamok ennél többet is fordíthatnak erre.

Az extra 45 milliárd euró nem új forrás, hanem a válságkezelési tartalék előrehozott felhasználása.

Még több Uniós források

Elkezdődött a csörte a brüsszeli stratégiaváltásról - azt latolgatják, hogy ki képviselje az EU-t a Putyinnal való találkozáskor

Azonnali leválást hajthat végre Brüsszel az agresszív közel-keleti rezsimről

Újabb fordulatot vett a brüsszeli magyar kémbotrány

Ez csökkenti a költségvetés rugalmasságát: a Jacques Delors Intézet számításai szerint a tartalék épp arra szolgált volna, hogy pénzügyi, energiapiaci vagy geopolitikai sokkok esetén gyorsan mozgósítható legyen. Ennek egy részét most tartós agrárkifizetések kötik le, ami szűkíti a jövőbeni krízisreakciós kapacitást.

A Bizottság már korábban is engedményeket tett: 2025 novemberében bevezette a „vidéki költési célt”, amely a nemzeti borítékok legalább 10 százalékát kötné a rurális térségekhez, továbbá garanciákat adott arra, hogy a fejlettebb régiók se veszítsenek jelentős kohéziós forrásokat. Ezek a lépések részben a néppárti frakció és a gazdaságilag erős, de decentralizált országok – például Németország és Spanyolország – nyomására születtek.

A vita mögött mély költségvetési törésvonal húzódik:

az északi nettó befizetők a védelmi és iparpolitikai kiadások növelését sürgetik, míg a déli és kelet-közép-európai tagállamok ragaszkodnak az agrár- és felzárkóztatási pénzekhez.

Bár a Bizottság formálisan még nem vonta vissza a reform alapelveit, a sorozatos engedmények alapján egyre valószínűbb, hogy a 2028 utáni költségvetés csak részben tükrözi majd azt az eredeti célt, hogy a több százmilliárd eurós átcsoportosítás valóban a védelemre és a versenyképességre helyezze át az uniós költekezés súlypontját.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Korrigál a forint
Elkezdődött a csörte a brüsszeli stratégiaváltásról - azt latolgatják, hogy ki képviselje az EU-t a Putyinnal való találkozáskor
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility