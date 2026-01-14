Kétezer milliárd euró árnyékában: már repedezik Ursula von der Leyen hatalmas paktuma

Az Európai Bizottság elnöke a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretben alapvető súlyponteltolást javasolt: a közel 2 ezermilliárd eurós uniós költségvetésből százmilliárdos nagyságrendben csoportosítana át forrásokat a hagyományos agrártámogatások és regionális kifizetések rovására a védelem és az ipari versenyképesség irányába.

A terv mögött főként az északi, nettó befizető tagállamok állnak, amelyek szerint az orosz háború, az amerikai biztonsági bizonytalanság és a kínai ipari verseny miatt stratégiai fordulatra van szükség.

A politikai realitás azonban gyorsan felpuhította az elképzeléseket. A Bizottság legfrissebb engedménye szerint a tagállamok akár további 45 milliárd eurót is elkölthetnek mezőgazdasági támogatásokra a következő ciklusban. Ez a lépés a Közös Agrárpolitika (KAP) pozícióit erősíti, amely 2004-ben még az EU-büdzsé 46 százalékát vitte el, míg a jelenlegi javaslat minimum 25 százalékos arányt garantál a gazdáknak – azzal a kitétellel, hogy a tagállamok ennél többet is fordíthatnak erre.

Az extra 45 milliárd euró nem új forrás, hanem a válságkezelési tartalék előrehozott felhasználása.

Ez csökkenti a költségvetés rugalmasságát: a Jacques Delors Intézet számításai szerint a tartalék épp arra szolgált volna, hogy pénzügyi, energiapiaci vagy geopolitikai sokkok esetén gyorsan mozgósítható legyen. Ennek egy részét most tartós agrárkifizetések kötik le, ami szűkíti a jövőbeni krízisreakciós kapacitást.

A Bizottság már korábban is engedményeket tett: 2025 novemberében bevezette a „vidéki költési célt”, amely a nemzeti borítékok legalább 10 százalékát kötné a rurális térségekhez, továbbá garanciákat adott arra, hogy a fejlettebb régiók se veszítsenek jelentős kohéziós forrásokat. Ezek a lépések részben a néppárti frakció és a gazdaságilag erős, de decentralizált országok – például Németország és Spanyolország – nyomására születtek.

A vita mögött mély költségvetési törésvonal húzódik:

az északi nettó befizetők a védelmi és iparpolitikai kiadások növelését sürgetik, míg a déli és kelet-közép-európai tagállamok ragaszkodnak az agrár- és felzárkóztatási pénzekhez.

Bár a Bizottság formálisan még nem vonta vissza a reform alapelveit, a sorozatos engedmények alapján egyre valószínűbb, hogy a 2028 utáni költségvetés csak részben tükrözi majd azt az eredeti célt, hogy a több százmilliárd eurós átcsoportosítás valóban a védelemre és a versenyképességre helyezze át az uniós költekezés súlypontját.

