Puccsra készülnek Ursula von der Leyen korszakos terve miatt

Ezúttal a dél-amerikai országokkal kötött Mercosur-megállapodás miatt támadják az Európai Bizottságot és vezetőjét, Ursula von der Leyent, aki az elmúlt héten sikeresen fogadtatta el az egy negyed évszázada tárgyalt kereskedelmi együttműködést. Az év első bizalmatlansági indítványa a Patrióták pártcsaládjától érkezik.

Szerdán Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő Brüsszelben jelentette be, hogy pártcsaládja már jövő héten bizalmatlansági eljárást kezdeményez a von der Leyen vezette Bizottság ellen. Az indítvány apropóját ezúttal a pénteken elfogadott Mercosur-egyezmény adja, ami a Patrióták (PfE) álláspontja szerint rendkívül nehéz helyzetbe hozná az európai gazdákat – számolt be az MTI.

Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal kötött szabadkereskedelmi együttműködést valóban több ország vitatja, ám a Bizottság előzetes számításai, a megállapodásba épített védőintézkedések sora és a szigorú importkvóták alapján a téma érzékenysége mostanra messze túllő annak valódi kockázatain.

A megállapodás lehetséges hatásairól a Portfolio Checklist adásában is részletesen beszélgettünk, és már a mostani bejelentés előtt is lehetett hallani, hogy a minősített többségi szavazás ellenére az Európai Parlamentben meg fogják támadni.

Mivel a Patrióták soraiban jelenleg 84 képviselő ül, így másik pártcsalád támogatása nélkül is meg tudják indítani a 72 aláírást kívánó folyamatot, azonban a bizalmatlansági indítvány sikerességére korlátozott esély mutatkozik, mivel az EP két szélén helyet foglaló jobb- és baloldali pártcsaládok jellemzően tartózkodnak bármiféle összefogástól, és

a von der Leyen mögött felsorakozó közép tavaly rendre leszavazta az ilyen kezdeményezéseket.

2025-ben mindhárom ilyen próbálkozás elbukott, de az elsőnek volt némi eredménye, hiszen ott a Bizottság mellett álló zöldek és szociáldemokraták a 2028–2034-re vonatkozó többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatban kaptak ígéreteket.

A Mercosur-ügy jelenleg inkább tagállami, mint pártos ügynek számít, így például azt a Fidesz mellett a Tisza is éles kritikákkal illette. Azonban még ha össze is adjuk a megállapodás ellen szavazó Franciaország, Lengyelország, Írország, Ausztria és Magyarország EP-képviselőinek számát, akkor is

csak 190 emberről beszélünk, ami messze elmarad a 720 fős parlamentben szükséges kétharmad eléréséhez.

