Brüsszel vallott: drámaian megnőtt az amerikai fenyegetettség, de nem félnek, hogy Trump elzárná a gázcsapot

A Grönland körüli konfliktus nyomán eszkalálódó vámháborús fenyegetések új kockázati dimenziót adtak az uniós–amerikai kapcsolatoknak, és felvetették azt a kérdést is, mennyire sérülékeny az Európai Unió egyre erősebb energiafüggése az Egyesült Államoktól. A háttérben az áll, hogy az EU gázimportján belül az amerikai LNG aránya az elmúlt évben közel megduplázódott, miközben Washington kereskedelmi nyomásgyakorlással próbál politikai engedményeket kicsikarni Európából. Az Európai Bizottság szerint azonban a növekvő amerikai szállítások nem geopolitikai zsarolás következményei, hanem az orosz energiáról való leválást szolgáló, tudatos és stabilizáló diverzifikációs stratégia részei.

Az uniós–amerikai gazdasági kapcsolatokban újabb feszültségforrásként jelent meg az a vámháborús fenyegetés, amelyet Donald Trump amerikai elnök a Grönland körüli politikai konfliktushoz kötött. Washington február 1-jétől 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámot helyezett kilátásba több európai ország termékeire, amennyiben nem születik megállapodás a „grönlandi vásárlásról”. A fenyegetés arra reagált, hogy egyes uniós tagállamok NATO-keretben katonai tervezési gyakorlatokat jeleztek előre a Dániához tartozó, autonóm területen.

Az Európai Unió erre válaszul már mintegy 93 milliárd euró értékű amerikai termékre készít elő esetleges ellenintézkedéseket, és rendkívüli csúcstalálkozón tárgyal a lehetséges válaszlépésekről. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a tagállamok egységesen kiállnak Dánia és Grönland mellett, és készek megvédeni magukat mindenfajta gazdasági kényszerítéssel szemben.

Ebben a kiélezett helyzetben került napirendre új kockázati tényezőként az is, hogy a vámkonfliktus és a geopolitikai nyomásgyakorlás miként érintheti az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti energiapartnerséget, különösen az amerikai gáz- és LNG-szállítások gyorsan növekvő szerepét.

Az Európai Bizottság szerint az Egyesült Államokból érkező földgáz- és LNG-szállítások növekedése nem ad okot aggodalomra, és nem a jelenlegi geopolitikai feszültségek vagy a vámfenyegetések miatti kényszerpálya jele, hanem egy évek óta követett, tudatos diverzifikációs politika következménye

– derült ki Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő hétfői sajtótájékoztatón adott válaszaiból.

A szóvivő arra reagált, hogy az Európai Bizottság friss statisztikái szerint 2024 harmadik negyedéve és 2025 második negyedéve között az EU gázimportján belül az amerikai eredetű szállítások aránya 14 százalékról 27 százalékra emelkedett, vagyis közel megduplázódott. Itkonen hangsúlyozta: a tendencia már 2022 óta tart, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az Európai Unió felgyorsította az orosz energiahordozóktól való leválást. Ennek részeként tavaly olyan uniós jogszabály is hatályba lépett, amely konkrét határidőt rögzít az orosz energia teljes kivezetésére az uniós piacról, ami szükségszerűen új beszerzési források bevonását teszi szükségessé.

A szóvivő felidézte, hogy az Egyesült Államok már tavaly is az EU teljes gázimportjának mintegy negyedét adta LNG formájában, és az amerikai szállítások azóta is meghatározó szerepet játszanak az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Európai Bizottság nem lát bele az egyes vállalatok által kötött hosszú távú vagy spotpiaci szerződésekbe, kizárólag az összesített importmennyiségekről rendelkezik adatokkal. A beszerzésekről piaci alapon, a kínálat és a kereslet találkozása alapján döntenek az energiacégek, nem pedig politikai utasításra.

Itkonen szerint ezért nem indokolt spekulációkba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy az amerikai–uniós energiapartnerség a jelenlegi nemzetközi feszültségek közepette kockázatot jelentene.

A Bizottság álláspontja szerint az operatív valóság szintjén az EU–USA energiakereskedelem stabil, és az Egyesült Államok továbbra is kulcsfontosságú, megbízható szállítónak számít, különösen a cseppfolyósított földgáz területén.

A sajtótájékoztatón szóba került az európai gázárak januári emelkedése is, amelyet egy újságíró részben a tárolási kötelezettségek egyes tagállamok általi nem teljesítésével, elsősorban Németország helyzetével hozott összefüggésbe. A szóvivő elismerte, hogy az uniós gáztárolási szabályokat tavaly meghosszabbították és rugalmasabbá tették, és valóban voltak tagállamok, amelyek nehézségekbe ütköztek a feltöltési határidők betartásakor. Ugyanakkor hangsúlyozta:

a Bizottság nem piaci szereplő, ezért nem kíván konkrét ármozgásokat magyarázni, mivel azok mögött számos, egymással összefonódó tényező állhat – például a hidegebb időjárás is.

Itkonen rámutatott arra is, hogy az Európai Unió földgáztárolóinak töltöttsége jelenleg nagyjából 50 százalékos, ami megfelel a történelmi átlagnak, és az elmúlt hetekben ugyan a föld alatti tárolók adták az európai ellátás fő forrását, de az ellátásbiztonság szempontjából semmilyen rendkívüli kockázat nem látható.

A Bizottság és a tagállamok szakértői rendszeresen egyeztetnek a Gázkoordinációs Csoport keretében, és jelenleg nincs olyan jel, amely a földgázellátás biztonságát veszélyeztetné.

A Bizottság szóvivője így azt a képet vázolta fel, hogy az amerikai gázimport növekedése nem politikai alku vagy kényszer eredménye, hanem az orosz függőség csökkentését célzó, következetes uniós energiapolitika logikus következménye, miközben az ellátás biztonságát és a piaci működést illetően Brüsszel továbbra sem lát okot rendkívüli beavatkozásra.

Címlapkép forrása: EU