Trump felgyújtotta a vámfrontot – Brüsszel lángszóróval lépne a vastag jégre

Grönland ügye rövid idő alatt vált elméleti geopolitikai kérdésből nagyon is gyakorlati kihívássá, amit Donald Trump amerikai elnök friss vámfenyegetései csak még jobban kiéleztek. Ugyan az USA venezuelai beavatkozása most tette csak komolyan vehetővé az évek óta szajkózott igényeket, az EU láthatóan nem készült konkrét forgatókönyvvel a szövetség transzatlanti szövetséget ilyen szinten megkérdőjelező dilemmák kezelésére. A hirtelen kialakult helyzet iróniája, hogy gyakorlatilag mindegy kinek a kezében végzi Grönland, az ott található kritikus nyersanyagok akár évtizedekre is elzárva maradhatnak a "nyertes" elől.

Az elmúlt hetekben Grönland olyan geopolitikai helyzetbe került, amelyre a hidegháború lezárása óta nem különösebben akadt példa. Donald Trump venezuelai lépései – még ha azok végül korlátozottak is maradtak – Európában világossá tették, hogy a korábban inkább politikai blöffként kezelt területi és befolyási fenyegetéseket nem lehet egy legyintéssel letudni.

Miután több EU-s ország pár fős katonai kontingenseket küldött a szigetországon folytatott gyakorlatozás lehetőségeinek felderítésére, az amerikai elnök a hétvégén újabb vámfenyegetést vetett be, mely szerint 10 százalékos extra vámok sújtanák Norvégiát és az Egyesült Királyságot, valamint több uniós tagállamot: Franciaországot, Németországot, Hollandiát, Svédországot, Finnországot, és a Grönland feletti fennhatósággal rendelkező Dániát.

Ugyan az EU országaira minden esetben ugyanazoknak a vámterheknek kéne vonatkoznia,

technikailag plusz munkával megoldhatóak a célzottabb tarifák az érkező exportcikkek eredetországának bevizsgálásával.

A 10 százalékos extravámokat egyelőre egy klasszikus kéthetes határidőhöz kötotte, de ha Trumpnak június 1-ig sem sikerül megszereznie Grönlandot, akkor onnantól 25 százalékra emelkednének a tarifák, már amennyiben hihetünk a fenyegetésnek és annak törvényességének.

A kialakult vita ebben az összefüggésben nem kezelhető elszigetelt ügyként, hiszen a transzatlanti viszonyrendszer megkérdőjeleződésén túl

zárójelbe teszi az EU eddig inkább megengedő, az amerikai érdekeknek sok szempontból alámenő tárgyalási stratégiáját is.

Miután Trump határozottan nem zárta ki egy lehetséges katonai megszállást, az elmúlt héten a grönlandi és a dán külügyminiszter a lehető legdirektebb úton tárgyalt az amerikai vezetéssel, ám az egyértelmű elzárkózás ellenére az USA már akkor is közölte: kitart pozíciója mellett, miszerint így vagy úgy, de megszerzi a világ legnagyobb szigetét.

Ugyan mostanra egyértelművé tették, hogy a grönlandiak inkább Dániát, és ezzel az EU-s kötődést választanák, amikor a szigetország miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen kijelentését meghallotta Trump, azt mondta:

Nem tudom, ő kicsoda. Nem tudok róla semmit, de ez elég nagy probléma lesz neki.

Grönland szempontjából mindez azért is különösen jelentős, mert a sziget már rendelkezik saját tapasztalattal az európai integrációval kapcsolatban. Dánia részeként 1973-ban csatlakozott az akkori Európai Közösségekhez, majd 1985-ben népszavazással kilépett, elsősorban a közös halászati politika problémáira hivatkozva.

Azóta külön megállapodásokon alapuló kapcsolatot tart fenn az EU-val, de egészen az amerikai annektálásra való hajlandóság megfogalmazódásáig sokkal inkább a Dániától való teljes függetlenedés volt a grönlandiak homlokterében.

A kilépést követő évtizedekben a szigetország közbeszédben rendszeresen megjelentek a dán központi kormányzattal szembeni kritikák, különösen az autonómia tényleges mozgásterét és az erőforrások feletti kontrollt illetően. Így az az elképzelés, hogy az USA esetleg közvetlenül a grönlandi lakosoknak fizetve csatolja magához a szigetet,

nem feltétlenül tűnt bukott gondolatnak, annál is inkább mert fejenként egy 3 és 30 millió forint közötti összegről szóltak az értesülések.

A helyiek akaratát és a klasszikus szövetségi diplomáciát teljesen mellékesnek tekintő amerikai igények azonban láthatóan új kontextusba helyezte a dán kapcsolatokat. A külső nyomás hatására sok korábbi fenntartás háttérbe szorult, hasonlóan ahhoz, ahogyan Svédország és Finnország esetében a NATO-csatlakozás megítélése fordult át egyik pillanatról a másikra az orosz fenyegetés hatására.

Azonban – bár mindkét esetben az északi sarkhoz közel lévő országokról beszélünk –, merőben eltér a szemléletváltás geopolitikai és gazdasági jelentősége. Szinte már bevett szokás például egy adott vitatott terület alatt megbújó kritikus nyersanyagok túlhangsúlyozása, de ezt Grönland esetében is érdemes mértékkel kezelni.

Jégbe zárt vagyon

Mindenek előtt Grönland GDP-je 2023-ban nagyjából 20–21 milliárd dán korona volt, ami körülbelül 3,2–3,4 milliárd amerikai dollárnak felel meg. Ez az összeg az Európai Unió teljes GDP-jének egy ezrelékét sem éri el, vagy másképp fogalmazva az uniós gazdasági átlag mintegy 0,1 százalékának felel meg. Abszolút értelemben tehát egy rendkívül kicsi, sérülékeny gazdaságról beszélünk.

Ez a méret erősen meghatározza a külkereskedelem szerepét is. Grönland gazdasága nyitott, ugyanakkor rendkívül koncentrált. Az export több mint 90 százaléka halászati és halfeldolgozási termék, ami nem átmeneti jelenség, hanem évtizedek óta fennálló szerkezeti adottság. A gazdasági diverzifikációra irányuló törekvések eddig csak korlátozott eredményt hoztak.

Az Európai Unió messze Grönland legfontosabb kereskedelmi partnere, így a velünk folytatott éves áruforgalom nagyságrendileg másfél milliárd euró körül alakul. Ez közel hússzorosa az Egyesült Államokkal bonyolított árukereskedelemnek, a különbség azonban megtévesztő lehet, mert miközben Grönland számára az EU kulcspiac, uniós nézőpontból ez az összeg statisztikailag szinte kimutathatatlan, a teljes EU-s külkereskedelem nullához konvergál.

Itt jönnek be azonban az állítólagos hosszabb távú befektetői megfontolások, amelyek fő forrása a sziget ásványkincs-potenciálja, a jégtakaró alatt megbújó ritkaföldfém-tartalékokra alapozott felmérések szerint. A konkrét nyersanyagtartalékokról korábban már külön cikkben foglalkoztunk.

Ezekre sokan a szigetország jövőbeli gazdasági kitörési pontjaként gondolnak, ám a földtani és technológiai korlátok jóval szűkebbek, mint ahogyan azt a politikai narratívák sugallják.

A grönlandi nyersanyagkészletek jelentős része a sziget belsejében található, az északi sarkkör határvonalán túl. A National Snow and Ice Data Center, valamint a 2024-es grönlandi statisztikai évkönyv szerint ennek vastagsága átlagosan 1,5–2 kilométer, egyes területeken pedig a 3 kilométert is meghaladja. Ez a több kilométeres jégréteg és a kitermeléshez szükséges infrastruktúra teljes hiánya a jelenlegi technológiák mellett gyakorlatilag lehetetlenné teszi a gazdaságos kitermelést.

Emellett globális összevetésben sem tartoznak az élmezőnybe a szigetország ritkaföldfém-készletei. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálatának kiadványa alapján a legnagyobb ismert tartalékok Kínában, Vietnámban, Brazíliában, Oroszországban és Indiában találhatók. Grönland csak a nyolcadik hely környékén helyezkedik el, körülbelül 1,5 millió tonnára becsült tartalékkal, ami jelentős, de messze nem domináns.

Hogy még szélesebb kontextusban lássuk, a listát vezető Kínának mintegy 44 millió tonna állhat rendelkezésére, míg a sokak által most is vitatott Mercosur-megállapodással az EU könnyebben juthat hozzá Brazília ásványkincseihez, ahol

mintegy 22 millió tonna ilyen anyag lehet elérhető, és amely összehasonlíthatatlanul könnyebben lenne kitermelhető.

Ez azért különösen fontos, mert az európai diskurzusban gyakran megjelenik az a gondolat, hogy az északi szigetország nyersanyagai révén az EU stratégiai autonómiát nyerhetne, de az erre irányuló ambíciók folyamatos szorgalmazása mellett mind a mai napig hiába várják a grönlandiak az érdemi befektetéseket, és időben is nehéz elképzelni a szükséges erőforrások átcsoportosítását.

Az ásványkincsek persze részben a globális klímaváltozásnak köszönhetően hosszabb – vagy inkább nagyon hosszú – távon elérhetőbbé válhatnak, azonban ugyanezen okból a jégtakaró olvadásával sokkal közelebbi változás, hogy új szállítmányozási útvonalak nyílnak, ami a sziget stratégiai jelentőségét jelentősen megemelte az utóbbi időkben.

Északi őrség

Az Egyesült Államok katonai jelenléte a szigeten önmagában egyáltalán nem új keletű. A hidegháború idején Grönland kulcsszerepet játszott az északi védelmi infrastruktúrában, és jogi értelemben ma sincs akadálya annak, hogy Washington ezt a jelenlétet bővítse.

A grönlandi társadalom sokáig kifejezetten nyitott volt az amerikai katonai és gazdasági jelenlétre is, de az egykori tízezer fő feletti állományszámhoz képest ma csak mintegy 150 amerikai katona állomásozik a szigetországban.

Ugyan a szakértők rendre elmondják, hogy az USA katonai jelenlétének visszaépítésének semmi akadálya nem lenne, az őrség drasztikus leépítése – ahogyan az esetleges ásványkincsek feltárásának elmaradása is – némileg alátámasztja Trumpnak azon gondolatát, miszerint a földrész tulajdonlásának elengedhetetlen „pszichológiai” hatása van, és enélkül nemzeti érdek helyett pazarlásnak tűnik minden ott elköltött amerikai dollár.

Ezen felül szempont az is, hogy amennyiben Oroszország vagy Kína egy világháború során interkontinentális rakétákat küldene az amerikai kontinens irányába, azok várhatóan Grönland felett is átmennének. A sziget elhelyezkedése miatt azonban nem csak a defenzív, hanem az offenzív rakétatámaszpontok telepítése - alapvetően elrettentő jelleggel - is felmerült, amelyet várhatóan a grönlandi lakosság sokkal élesebben ellenezne.

Itt fontos hozzátenni, hogy egyelőre nincsenek nyilvánosan elérhető bizonyítékok arra, hogy érdemi mozgás lenne a térségben az oroszok vagy kínaiak részéről, így annak katonai megszállása az USA szempontjából komoly alkotmányos és hatásköri kérdéseket vethet fel. Ezek az aggályok azonban egyelőre úgy látszik csak korlátozott mértékben tartják vissza Trumpot, és eddig inkább a reaktív lépések jellemzőek.

Európai ellenállás

Az Európai Unió mozgástere ebben a helyzetben szűk, de nem értelmezhetetlen. Rövid távon a katonai jelenlét demonstratív erősítése, közös gyakorlatok formájában, pozitív politikai üzenetként szolgálhat arra, hogy az unió igenis kiveszi a részét a kollektív védelemből.

Ez a megfontolás a maroknyi embert számláló "felderítő erők" odaküldése mögött is, amely feltételezhetően magával hozta az újabb vámfenyegetést, azonban papíron az USA hosszú távú stratégiai érdekeit is szolgálná, ha az EU magára vállalná a sziget katonai ellenőrzését.

Persze jelenleg az ide küldött uniós kontingensek létszáma jellemzően néhány száz vagy néhány ezer főnél megállna, és ha egy esetleges amerikai megszállási kísérlettel is számolni kéne, a tűzerő okán nyilvánvalóan nem jelent tényleges katonai elrettentést az Egyesült Államokkal szemben.

Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius azonban eközben felvillantotta a 100 ezer fős Európai Hadsereg koncepcióját is, amely bár a világ más hadseregeihez képest elég limitált, mégis egy nagyon kézzelfogható lépés lenne a tartós védelmi elköteleződés demonstrációjára.

Gazdasági kényszerítőeszközként szóba került az EU–USA kereskedelmi megállapodás végrehajtásának befagyasztása is, ami kockázatos, de potenciálisan szükséges lépés lehet. Biztonsági értelemben az EU továbbra is nagymértékben az Egyesült Államokra támaszkodik, és Trumpot már így is frusztrálja, mennyit kell várnia az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen által beígért USA-ra vonatkozó vámmentességekre, amelyeknél

nagymértékben a védelmi garanciák fenntartása miatt is engedett az unió.

Az ebben való döntést egyelőre elnapolta az Európai Parlament, de a vámfenyegetések miatt egyre határozottabban látják a dolgot, és az eheti plenáris ülésen külön téma is lesz az EU és USA közti politikai kapcsolatok.

Az újabb vámfenyegetés szinte borítékolható volt, azonban ezen felbőszülve most újra előkerült az EU gazdasági szuperfegyverének becézett kényszerítés elleni eszköz (ACI) is,

amellyel mintegy 93 milliárd eurós büntetést szabhatnak ki az egyesült államokra.

Itt megint fontos hangsúlyozni, hogy a kivetett vámokat technikailag a helyi importőröknek kell megfizetni. Gyakorlatban ez sokszor a megemelkedett költségek fifty-fifty alapon történő lenyelését, vagy az áruimport csökkenését okozza, így

a 10 százalékos fenyegetés önmagában már nem jelent olyan óriási elrettentő erőt.

Ezzel szemben az ACI aktiválása egy összetettebb beavatkozást jelent, amely az ellehetetlenítő vámok mellett kvótákkal és közbeszerzésekből való kizárásokkal is operál.

Ugyan a használatához még nem egyértelmű, hogy meglenne a szükséges minősített többség a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban, Trump mozgása mindenképpen abba az irányba tereli az uniós vezetőket, hogy megalkuvás helyett válaszcsapásokkal reagáljanak, mivel úgy látszik nemhogy az adott szó, de a közös nyilatkozatok sem teszik megbízhatóbbá az amerikai elnököt.

Konfliktuscsillapítás

Ugyan az EU-nak vannak eszközei és megpróbálhatja kitalálni Trump valódi céljait, egyre inkább úgy látszik, hogy az a feltételezés, miszerint az amerikai elnök pusztán sikeres tranzakciók mentén képzeli el regnálását, megkopni látszik, és az ego politikája még erősebben dominál, mint azt eredetileg feltételezték.

Természetesen egy tényleges amerikai katonai beavatkozás Grönlandon gyakorlatilag súlytalanná tenné a NATO-t, hiszen a szövetségen belüli fegyveres konfliktus értelmezhetetlenné tenné az elrettentés logikáját. A jelenlegi szakértői konszenzus ugyanakkor nem számol ezzel a forgatókönyvvel.

A Grönlanddal kapcsolatos határozott kijelentések mellett ezen a héten mindenesetre még kivárnak az uniós vezetők, főleg mivel Davosban személyesen is alkalmuk lesz elbeszélgetni Trumppal, aki szinte már szokás szerint annak a pártjára áll, aki éppen utoljára beszél vele egy adott témában.

Az EU szempontjából a legkedvezőbb kimenetel az lenne, ha a politikai huzavona után az amerikai figyelem más irányba terelődne, és a grönlandi kérdés hosszabb időre lekerülne a napirendről. Trump lépéseinek időzítése azonban nagyban függhet a 2026 novemberében esedékes amerikai félidős választásoktól is.

Ezek hagyományosan szűkítik az elnök mozgásterét a kongresszusi erőviszonyok átrendeződése miatt, de nem zárható ki az sem, hogy Trump egy látványos külpolitikai akcióval próbálja mozgósítani saját szavazóbázisát.

Ez úgy általában a vámok önkényes kivetése miatt is fontos lehet, amelyek már az erős republikánus fölényben működő amerikai Legfelsőbb Bíróságot is megosztja. Itt jelenleg a hat konzervatív bíró közül ketten nincsenek meggyőzve a tarifák átszabására használt vészhelyzeti törvény alkalmazásának indokoltságáról, egy harmadik pedig az egész mechanizmus eltörlését is felvetette már, míg a három demokrata bíró alapvetően nem ért egyet Trump vámpolitikai "túlkapásával".

Eközben Dánia is aktív lobbitevékenységbe kezdett az amerikai Kongresszusban, amivel elméletileg gyökerénél lehetne kezelni a trumpi működés problémáit, különösen, hogy

az elnök támogatottságának jelentős részét egy olyan bázis alkotta, amely határozottan ellenezte a külföldi katonai beavatkozások minden formáját.

Mindez persze egy elég sok változós képletet fest le, amelyben eddig Trump szavai mögött feltételezhető a legtöbb erő, aki legfrissebb megszólalásában már azzal kötötte össze Grönlandra tartott igényét, hogy 2025-ben nem neki ítélték a Nobel-békedíjat.

Címlapkép forrása: EU