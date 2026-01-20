Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen Trumpnak: határozott, egységes és arányos csapásra számíthat az USA

A világrend tartós átalakulása „szeizmikus” változást jelent, amely szükségessé teszi egy új, stratégiailag önállóbb Európa felépítését, és amelyben a nosztalgia helyett alkalmazkodásra és hosszú távú szerkezeti reformokra van szükség – mondta el Ursula von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében. Az Egyesült Államokkal való vitában a grönlandi ügy és Donald Trump vámfenyegetései kapcsán „veszélyes lefelé tartó spirálra” figyelmeztetett, a tervezett vámokat szövetségesek között elkövetett hibának nevezte, és hangsúlyozta, hogy a megállapodásokat tiszteletben kell tartani: „a deal az deal”. Kereskedelempolitikailag ezzel párhuzamosan az EU nyitottságát és globális partnerségi stratégiáját emelte ki, a vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, az új szabadkereskedelmi egyezményeket és a világ növekedési központjai felé forduló, stratégiai autonómiát erősítő európai irányt állítva szembe az amerikai protekcionizmussal.

Egyszerre ütött meg kemény, de diplomatikus hangot Ursula von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében. A politikus nemcsak az Egyesült Államokkal kiéleződő feszültségekre és a grönlandi vitára reagált, hanem szélesebb geopolitikai és gazdaságpolitikai keretbe is helyezte az Európai Unió helyzetét.

Az Európai Bizottság elnöke már felszólalása elején az „európai függetlenség” szükségességéről beszélt, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi világrend átalakulása nem átmeneti zavar, hanem tartós, strukturális változás. Úgy fogalmazott, hogy a világ ma kétségkívül nagyon más, mint korábban, de a tanulság szerinte ugyanaz maradt: a geopolitikai sokkok Európa számára nemcsak kihívást, hanem lehetőséget is jelentenek. A most zajló „szeizmikus átalakulást” olyan fordulópontnak nevezte, amely

nemcsak alkalmat, hanem kifejezetten szükségszerűséget teremt egy újfajta európai függetlenség felépítésére.

Kiemelte, hogy ez az igény nem új keletű és nem pusztán a legfrissebb válságokra adott reakció, hanem régóta fennálló strukturális kényszer.

Von der Leyen szerint Európa csak akkor tudja kihasználni a világrend átrendeződéséből fakadó lehetőségeket, ha beismeri: a változás tartós. A hallgatóság előtt arról beszélt, hogy az emberek természetes módon hajlamosak a nosztalgiára, de „a nosztalgia nem fogja visszahozni a régi rendet”, és az időhúzás, illetve az a remény, hogy minden hamarosan visszatér a korábbi kerékvágásba, nem oldja meg azokat a strukturális függőségeket, amelyek az európai gazdaságot és biztonságpolitikát jellemzik. Megfogalmazása szerint

ha a változás állandó, akkor Európának is tartósan kell változnia, és eljött az idő, hogy megragadja ezt a lehetőséget, és felépítsen egy új, önállóbb Európát.

Ebben az összefüggésben tért át az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatokra és Donald Trump vámfenyegetéseire is. Emlékeztetett arra, hogy az amerikai elnök új vámokat helyezett kilátásba több uniós tagállammal szemben a Grönland körüli vita miatt, miután Washington igényt formált a Dániához tartozó autonóm területre.

Von der Leyen szerint a két fél közötti eszkaláció „veszélyes lefelé tartó spirált” indíthat el, amely végső soron csak azoknak az ellenfeleknek kedvezne, akiket mind az EU, mind az USA távol szeretne tartani saját stratégiai térségeitől.

A tervezett vámokat kifejezetten hibás lépésnek nevezte, különösen régi szövetségesek között, és jelezte, hogy az Unió „határozottan, egységesen és arányosan” fog válaszolni.

Egyúttal teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönlandot, és világossá tette: a területi szuverenitás és integritás nem képezheti alku tárgyát.

A beszéd második felében az uniós végrehajtó testület elnöke a kereskedelempolitikára helyezte a hangsúlyt, és nyíltan szembeállította az Európai Unió megközelítését az amerikai protekcionista törekvésekkel. A nemrég aláírt EU–Mercosur megállapodást egy „erőteljes üzenetnek” nevezte a világ számára, amely szerinte azt jelzi, hogy Európa nem a vámháborúk, hanem a nyitott és szabályalapú kereskedelem útját választja. A világ másik felének az EU-t promotálva szó szerint úgy fogalmazott:

Mi a tisztességes kereskedelmet választjuk a vámok helyett. A partnerséget az elszigetelődés helyett. A fenntarthatóságot a kizsákmányolás helyett. És azt, hogy komolyan gondoljuk gazdaságaink kockázatcsökkentését és az ellátási láncaink diverzifikálását.

Von der Leyen szerint az Unió tudatosan a mai növekedési központok felé fordul, és ezt a stratégiát újabb szabadkereskedelmi megállapodásokkal kívánja alátámasztani. Jelezte, hogy folyamatban vannak tárgyalások Ausztráliával, a Fülöp-szigetekkel, Thaifölddel, Malajziával és az Egyesült Arab Emírségekkel, miközben az Indiával kötendő egyezmény a végső szakaszába érkezett. Utalva január 27-i indiai látogatására azt mondta, hogy még van munka hátra, de a felek „egy történelmi jelentőségű megállapodás küszöbén állnak”. Szavait idézve az egyezményt sokan „az összes megállapodás anyjának” nevezik, amely egy mintegy kétmilliárd fős piacot hozna létre, a globális GDP közel egynegyedét lefedve, és amely kulcsfontosságú előnyhöz juttatná Európát a világ egyik leggyorsabban növekvő és legdinamikusabb gazdaságával szemben.

Ursula von der Leyen mindezt tágabb geopolitikai vízióba illesztette, amikor kijelentette:

Európa üzletelni akar a mai növekedési központokkal és e század gazdasági nagyhatalmaival.

Latin-Amerikától az indo-csendes-óceáni térségig az Unió szerinte mindig a nyitottságot fogja választani, és úgy fogalmazott: Európa a világ felé fordul, és a világ is kész Európát választani. A kereskedelempolitikai üzenetet így egyértelműen összekapcsolta azzal a törekvéssel, hogy az EU a globális átrendeződés közepette megerősítse stratégiai autonómiáját, csökkentse kiszolgáltatottságát, ugyanakkor ne zárkózzon be, hanem új partnerségeken keresztül növelje mozgásterét és súlyát a formálódó világrendben.

Von der Leyen beszédében felidézte azt a tavaly Skóciában megkötött transzatlanti kereskedelmi megállapodást is, amelyet ő maga és Donald Trump hozott tető alá, és amely egy átfogó, 15 százalékos vámtarifát vezetett be a legtöbb uniós termékre. Akkor az Európai Bizottság azzal indokolta az egyezményt, hogy – még ha aszimmetrikus feltételekkel is – stabilitást és kiszámíthatóságot hozhat az európai–amerikai kereskedelmi kapcsolatokba.

„A mostani, 10 százalékos újabb amerikai vámfenyegetés azonban ezt az ígéretet is kérdésessé tette” – tette hozzá Von der Leyen, aki ennek kapcsán egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak:

A politikában, akárcsak az üzleti életben: a megállapodás az megállapodás. És amikor barátok kezet fognak, annak jelentenie kell valamit.

Szavai mögött az a brüsszeli értelmezés húzódik meg, hogy a skót egyezség felrúgása a transzatlanti bizalom egészét rendítené meg. Uniós diplomaták a háttérben már arról beszélnek, hogy ha Trump valóban bevezeti a 10 százalékos vámot – amely hat uniós tagállamot, az Egyesült Királyságot és Norvégiát is érintené –, akkor a skót megállapodás gyakorlatilag azonnal értelmét veszti.

Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor nem konfrontatív hangot ütött meg, hanem a partnerség és a szabályalapú együttműködés mellett érvelt.

Kereskedelempolitikai fejtegetéseiben nyíltan szembeállította az európai megközelítést a vámokkal operáló amerikai politikával a már említett új uniós egyezményeket hivatkozásként használva.

A Grönlanddal és a sarkvidéki térséggel kapcsolatos uniós politika alapelveit is részletesen felvázolta. Kijelentette, hogy az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal, és egyértelművé tette: „a területi szuverenitás és integritás nem képezheti alku tárgyát”. Bejelentette egy „masszív” európai beruházási hullám elindítását is, amely a sziget helyi gazdaságát és infrastrukturális fejlesztését célozza, miközben az EU az Egyesült Államokkal és más nyugati szövetségeseivel közösen kívánja erősíteni az Északi-sarkvidék biztonságát, valamint szorosabb együttműködést építene ki a térség kulcsszereplőivel, így az Egyesült Királysággal, Norvégiával, Izlanddal és Kanadával.

A Bizottság elnöke jelezte, hogy a készülő új uniós biztonsági stratégia kiemelten foglalkozik majd az Arktisszal, azon belül is Grönlanddal, és ennek középpontjában az az alapelv áll majd, hogy „a szuverén népek maguk dönthetnek saját jövőjükről”. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: az Európai Unió a térség stabilitását nemcsak katonai és biztonságpolitikai, hanem gazdasági és politikai értelemben is meg akarja erősíteni, hosszú távú jelenlétre és partnerségre építve.

Von der Leyen egy jelentősebb befektetési csomagot is ígért Grönlandnak, de részletekbe nem bocsátkozott.

Az uniós vezető egyúttal világossá tette, hogy amennyiben Donald Trump beváltja a nyolc európai országot érintő, 10 százalékos vámfenyegetést a Grönland körüli vita nyomásgyakorló eszközeként,

az Európai Unió válasza „megingathatatlan, egységes és arányos” lesz.

Bár hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokra nemcsak szövetségesként, hanem barátként is tekintenek, figyelmeztetett: egy eszkaláció „veszélyes lefelé tartó spirált” indítana el, amely közös stratégiai ellenfeleknek kedvezne.

Brüsszel ennek jegyében már előkészített a 93 milliárd euró értékű megtorló intézkedéscsomagot: szükség esetén az úgynevezett kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument, ACI) eszköztárát is kész bevetni, amely a kereskedelemtől a beruházásokon és a szolgáltatásokon át a közbeszerzésekig több ágazatban is lehetővé tenné a célzott ellenlépéseket.

Címlapkép forrása: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images