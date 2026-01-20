Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket

Az Európai Bizottság adatai szerint a helyreállítási hiteleknek mindössze a felét folyósították, miközben kevesebb mint hét hónap maradt a felhasználási határidőig.

Miután közelít az augusztusi, forrásvesztéssel járó végsődátum nyolc tagállam érdemben visszavágta az eredetileg tervezett közös hitelfelvételből lehívott tételét.

Spanyolország, amely Olaszország után a második legnagyobb kedvezményezettje az uniós helyreállítási alapnak, a számára rendelkezésre álló 83 milliárd eurós hitelkeretből 60,5 milliárd euróról mondott le. Románia, Lengyelország, Csehország, Portugália, Ciprus, Szlovénia és Belgium együttesen további mintegy 13 milliárd eurónyi hitelt utasított vissza.

Ennek nyomán a tagállamok összesített hitelfelvétele 217 milliárd euróra csökkent. Ez az eredetileg kínált 385 milliárd euró körülbelül 65 százalékának felel meg.

A 2020-ban elfogadott, 800 milliárd eurós helyreállítási alap egyszeri, közös uniós adósságinstrumentum. A forrást beruházások és reformok fejében folyósítják a tagállamoknak, és az összeg nagyjából fele-fele arányban oszlik meg hitelek, illetve vissza nem térítendő támogatások között.

A kormányok lényegesen nagyobb lelkesedéssel vették igénybe a NextGenerationEU program keretében elérhető, összesen 359 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatást, mint a hitelkomponenst.

Magyarország sokáig nem is kérte a hitelt, majd a RePowerEU fejezetre igényelt 3,9 milliárd eurót, azonban a jogállamisági hiányosságok és a szupermérföldkövek teljesítetlensége miatt csak egy 920 millió eurós előleghez fért hozzá.

Az elérhető, törlesztendő keret további részét egyelőre nem hívta le az Orbán Viktor vezette kormány.

A hitelek iránti visszafogott kereslet részben azt tükrözi, hogy egyes tagállamoknak nehéz olyan köz- vagy magánszektorbeli projekteket találniuk, amelyek maradéktalanul megfelelnek a finanszírozási feltételeknek. Bár a pénz 2021-ben kezdett el áramlani, a tagállamoknak legkésőbb augusztus végéig el kell költeniük az összegeket, különben a fel nem használt forrásokat elveszítik.

A visszautasítás másik oka a kamatkörnyezet változása, valamint az, hogy csökkent a különbség az egyes tagállamok és az Európai Bizottság hitelfelvételi költségei között. Így az uniós szintű adósságkibocsátás egyre kevésbé tűnik vonzónak a nemzeti piaci finanszírozáshoz képest.

Spanyolország és Olaszország – az euróövezet két legeladósodottabb gazdasága – államkötvény-hozamai a Németországhoz viszonyított legalacsonyabb szintre estek 16 éve. Ez a piacok szerint a madridi és római kormányzat szigorúbb költségvetési fegyelmének jele.

Azok az országok, amelyek még mindig valamivel magasabb hitelfelvételi költségekkel szembesülnek, mint az Európai Bizottság – köztük Spanyolország –, úgy látják, hogy az EU AAA besorolásából fakadó, csak marginális kamatmegtakarítás nem kompenzálja a hitelekhez kapcsolódó szigorú feltételeket és adminisztrációt.

A Financial Times elemzése szerint a spanyol gazdasági minisztérium szerint az országnak gyakorlatilag nincs pénzügyi előnye abból, ha lehívja a teljes hitelkeretét. Hasonló költséggel tud saját államadósságot kibocsátani, miközben elkerüli a 2026. augusztusi határidő szorítását és az uniós finanszírozással járó adminisztratív terheket.

Spanyolország ezért úgy döntött, hogy a fennmaradó hitelkeretéből 10,5 milliárd eurót egy szuverén befektetési alap létrehozására fordít.

A kormány múlt heti bejelentése szerint az alap célja 120 milliárd eurónyi magántőke bevonása többek között lakhatási, megújuló energetikai, digitalizációs, mesterségesintelligencia-, újraiparosítási, infrastrukturális, vízügyi, egészségügyi, körforgásos gazdasági és biztonsági beruházások finanszírozására.

Ilyen terve Magyarországnak is van, mint arról írtunk,

a megcsúszott projekteket a kormány átvezetné a Helyreállítás tervben, és mintegy 4 milliárd eurónyi (1600 milliárd forintnyi) forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére csoportosítana át.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 09. A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást

A tagállamok közben még mindig jelentős mennyiségű, vissza nem térítendő támogatást próbálnak lehívni. Ezek – ellentétben a hitelekkel – nem növelik közvetlenül az államadósságot, ezért a kormányok természetes módon ezeket részesítik előnyben.

Hogy az „ingyenes” forrásokat ne veszítsék el az augusztusi határidőig, a nemzeti kormányok elsősorban a támogatásból finanszírozott projekteket tolták előre. Ez azonban késedelmet okozott a hitelekre épülő beruházások megvalósításában.

A tagállamok jelentősen le vannak maradva a támogatások felhasználásával" – mondta Filippo Taddei, a Goldman Sachs vezető európai közgazdásza az FT-nek.

Ha egy országnak egyszerre kínálnak fel pénzügyi forrást támogatás és hitel formájában is, és még mindig nagy összegű felhasználható támogatás áll rendelkezésre, akkor a hitel még relatív értelemben is nagyon kevéssé vonzóvá válik

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: EU