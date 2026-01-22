Cserben hagyták az európai autógyártást

Séjourné a múlt héten üzleti vezetőket kért fel egy véleménycikk aláírására, amely szerint az uniós közpénzeket olyan vállalatoknak kellene juttatni, amelyek termékeikben magas arányban használnak európai alkatrészeket és helyi beszállítói láncokat. A cikkben megfogalmazott elv szerint stratégiai ágazatokban valódi európai preferenciát kellene érvényesíteni, és
minden uniós támogatásnak közvetlenül az európai termelést kellene erősítenie.
A kezdeményezéshez több mint ezer vezérigazgató és iparági szervezet csatlakozott, köztük az európai autóipari beszállítókat képviselő Clepa, a német ipari óriás Thyssenkrupp és a francia abroncsgyártó Michelin, viszont pont maguk az autógyártók nem szerepelnek az aláírók között, noha az intézkedések közvetlenül őket érintenék.
Séjourné kabinetje szerint az autógyártók óvatossága nem elvi elutasítást jelent, hanem inkább elővigyázatos megközelítést. A gyártók attól tartanak, hogy nem világos, pontosan mi számítana „európainak”, hogyan néznék az egyes alkatrészek eredetét, és miként hajtanák végre a szabályokat a gyakorlatban.
A globálisan szervezett termelési láncok miatt sok vállalat számára kockázatosnak tűnik egy merev rendszer bevezetése.
A nagy autógyártók nyilvánosan is jelezték fenntartásaikat. A Volkswagen szerint a „Made in Europe” stratégia nem vezethet oda, hogy mindenre kvótákat szabjanak ki, sokkal inkább a gyártók teljes flottájára vonatkozó átfogó célokat kellene meghatározni.
A Renault hangsúlyozta, hogy elvben támogatja a helyi termékek erősítését, de egyelőre nem foglalt állást, mivel a javaslat részletei még nem ismertek. Eközben a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse arra figyelmeztetett, hogy
a túl bonyolult európai szabályozások az innovációs versenyképességet is alááshatják.
A viták középpontjában álló Industrial Accelerator Act eredetileg december elején került volna bemutatásra, de előbb január végére, majd február 25-re halasztották. Az uniós intézményeken belül többen úgy vélik, a javaslat még nem kiforrott, és kérdéses, mennyire lenne működőképes. Séjourné környezetében ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a halasztás célja éppen az ambíciószint megőrzése, nem pedig a terv felvizezése.
A tervezet egyik legvitatottabb eleme az, hogy stratégiai termékek – például akkumulátorok és autók – esetében minimum európai tartalmi arányt írna elő, akár 70 százalékos küszöbbel, ami valóban nehezen teljesíthető szint lehet a jelenlegi környezetben.
Felmerült ugyanakkor a küszöbök enyhítése és az érintett ágazatok körének szűkítése is, illetve az is, hogy a „Made in Europe” fogalom kiterjedjen az EU-val kereskedelmi megállapodásban álló országokra, például az Egyesült Királyságra vagy Törökországra. Kritikusok szerint ez gyengítené a helyi termelés ösztönzésének célját, míg más iparági szereplők arra figyelmeztetnek, hogy Európa túlzott bezárkózása tovább rontaná a kontinens versenyképességét a kínai gyártókkal szemben.
