A tagállamok egymást fojtják meg a rezsicsökkentésekkel – Brüsszel veheti a kezébe az egészet

Hiába stabilizálódtak a beszerzési árak, az ipari szereplőknek magasak maradtak a költségei, derül ki az Euractiv cikkéből.
A Bruegel adatai szerint 2023-ban az EU-ban az ipari villamosenergia-árak mintegy 158 százalékkal haladták meg az amerikai szintet, és ez a különbség azóta is csak marginálisan szűkült. A BusinessEurope által rendelt tanulmány is arra jutott, hogy az energia- és klímapolitikai költségek 2030 után is jelentősen ronthatják az európai ipar versenyképességét, még akkor is, ha az energiaátmenet a tervek szerint halad.
Hasonló következtetésre jut az Európai Bizottság is: legutóbbi jelentése szerint
az ipari végfelhasználói villamosenergia-árak továbbra is a válság előtti szint többszörösén vannak, és két-négyszer magasabbak, mint a legnagyobb kereskedőknél.
A magas árak különösen az energiaintenzív ágazatokat sújtják. Az acél-, alumínium-, vegyipari, üveg- és papírszektorban a dráguló villamos energia jelentősen szűkíti a profitmarzsokat, csökkenti a kihasználtságot, és egyes esetekben termelőegységek bezárásához vezet.
Az uniós szintű kezdeményezések eddig nem hoztak egységes megoldást. Bár a Clean Industrial Deal, a módosított állami támogatási szabályok és az Affordable Energy Action Plan bővítették az eszköztárat, az ipari villamosenergia-árak kezelésében továbbra is jelentős mozgástér maradt a tagállamoknak. Ennek következtében
jelentős a szórás az uniós tagországok között, az energiamix, a hálózati költségek, az adók és a nemzeti támogatási rendszerek eltérései miatt.
A kormányok mindenesetre egyre markánsabban akarnak fellépni a probléma ellen.
Németország 2026 elejére tervezi egy új támogatás keretében az „ipari villamosenergia-ár” bevezetését, miközben Olaszország már működteti az úgynevezett Energy Release mechanizmust, amely 65 euró/MWh fix árat biztosít az ipari fogyasztóknak bizonyos feltételek mellett.
Már ez az ár is jelentősen elmarad a közelmúltbeli olasz piaci átlagoktól, de a németek náluk is jóval nagyobb fiskális mozgástérrel rendelkeznek, így más tagállamok attól tartanak, hogy a kezdeményezések tovább torzíthatják az EU-n belüli versenyt.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a globális villamosenergia-kereslet tovább nő. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ig erőteljes keresletbővülés várható az ipari elektrifikáció, az adatközpontok terjedése, valamint a közlekedés és az épületek növekvő áramfelhasználása miatt.
Ezekkel a kezdeményezésekkel szemben Magyarországon egyelőre nincs az iparra kiterjedő, általános energiaár-támogatási konstrukció. A rezsicsökkentett villamosenergia- és gázárak kizárólag a lakosság számára érhetők el, miközben a vállalatok – köztük a kis- és középvállalkozások – piaci árakat fizetnek.
Ennek következtében a cégek a lakossági szintekhez képest akár hétszeres gázárral és nagyjából kétszeres villamosenergia-árral szembesülnek, ami nemcsak az energiaintenzív nagyipart, hanem a kkv-szektort is tartós versenyhátrányba hozza.
EU-s szinten mindenesetre a diskurzus kezd átváltani a válságkezelésről a strukturális válasz megtalálására, hiszen a blokk csak együtt tud hatékonyan fellépni a globális versenytársak nyomulása ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
