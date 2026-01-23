A tagállamok egymást fojtják meg a rezsicsökkentésekkel – Brüsszel veheti a kezébe az egészet

Az európai ipar energiaár-problémája mára egyértelműen túlnőtt a 2022-es energiaválság átmeneti sokkján. Bár a nagykereskedelmi villamosenergia- és gázárak azóta stabilizálódtak, az ipari fogyasztók által fizetett árak tartósan magas szinten maradtak, ezért több kormány kedvezményes tarifákat vezetne be az ipar számára, hogy ezzel segítsék az európai versenyképességet. Ugyan ez könnyen indokolható lépésnek tűnik, tagállamonként nagyon eltérő, hogy mekkora támogatásokat engedhetnek meg maguknak, ezért könnyen belső összeférhetetlenségekhez vezethet, ha nem épül ki egy rendszer az uniós országok rezsicsökkentési dömpingjére.

Hiába stabilizálódtak a beszerzési árak, az ipari szereplőknek magasak maradtak a költségei, derül ki az Euractiv cikkéből.

A Bruegel adatai szerint 2023-ban az EU-ban az ipari villamosenergia-árak mintegy 158 százalékkal haladták meg az amerikai szintet, és ez a különbség azóta is csak marginálisan szűkült. A BusinessEurope által rendelt tanulmány is arra jutott, hogy az energia- és klímapolitikai költségek 2030 után is jelentősen ronthatják az európai ipar versenyképességét, még akkor is, ha az energiaátmenet a tervek szerint halad.

Hasonló következtetésre jut az Európai Bizottság is: legutóbbi jelentése szerint

az ipari végfelhasználói villamosenergia-árak továbbra is a válság előtti szint többszörösén vannak, és két-négyszer magasabbak, mint a legnagyobb kereskedőknél.

A magas árak különösen az energiaintenzív ágazatokat sújtják. Az acél-, alumínium-, vegyipari, üveg- és papírszektorban a dráguló villamos energia jelentősen szűkíti a profitmarzsokat, csökkenti a kihasználtságot, és egyes esetekben termelőegységek bezárásához vezet.

Az uniós szintű kezdeményezések eddig nem hoztak egységes megoldást. Bár a Clean Industrial Deal, a módosított állami támogatási szabályok és az Affordable Energy Action Plan bővítették az eszköztárat, az ipari villamosenergia-árak kezelésében továbbra is jelentős mozgástér maradt a tagállamoknak. Ennek következtében

jelentős a szórás az uniós tagországok között, az energiamix, a hálózati költségek, az adók és a nemzeti támogatási rendszerek eltérései miatt.

A kormányok mindenesetre egyre markánsabban akarnak fellépni a probléma ellen.

Németország 2026 elejére tervezi egy új támogatás keretében az „ipari villamosenergia-ár” bevezetését, miközben Olaszország már működteti az úgynevezett Energy Release mechanizmust, amely 65 euró/MWh fix árat biztosít az ipari fogyasztóknak bizonyos feltételek mellett.

Már ez az ár is jelentősen elmarad a közelmúltbeli olasz piaci átlagoktól, de a németek náluk is jóval nagyobb fiskális mozgástérrel rendelkeznek, így más tagállamok attól tartanak, hogy a kezdeményezések tovább torzíthatják az EU-n belüli versenyt.

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a globális villamosenergia-kereslet tovább nő. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ig erőteljes keresletbővülés várható az ipari elektrifikáció, az adatközpontok terjedése, valamint a közlekedés és az épületek növekvő áramfelhasználása miatt.

Ezekkel a kezdeményezésekkel szemben Magyarországon egyelőre nincs az iparra kiterjedő, általános energiaár-támogatási konstrukció. A rezsicsökkentett villamosenergia- és gázárak kizárólag a lakosság számára érhetők el, miközben a vállalatok – köztük a kis- és középvállalkozások – piaci árakat fizetnek.

Ennek következtében a cégek a lakossági szintekhez képest akár hétszeres gázárral és nagyjából kétszeres villamosenergia-árral szembesülnek, ami nemcsak az energiaintenzív nagyipart, hanem a kkv-szektort is tartós versenyhátrányba hozza.

EU-s szinten mindenesetre a diskurzus kezd átváltani a válságkezelésről a strukturális válasz megtalálására, hiszen a blokk csak együtt tud hatékonyan fellépni a globális versenytársak nyomulása ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images