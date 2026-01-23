Durva ítéletet hozott az Európai Bíróság: azonnal változtatnia kell a magyar kormánynak, különben napi bírság jöhet

Az Európai Unió Bírósága ítélete szerint sérti az uniós jogot az a magyar szabályozás, amely 2021 óta kiegészítő bányajáradék megfizetésére kötelezi az építőipari alapanyagokat kitermelő és értékesítő vállalkozásokat, mert korlátozza a letelepedés szabadságát és közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A luxembourgi testület szerint a referenciaár és a piaci ár közötti különbség 90 százalékának elvonása olyan mértékű gazdasági teher, amely a beruházások megtérülését is ellehetetlenítheti, így nem tekinthető semleges, általános adónak. Az ítélet túlmutat az építőiparon, és precedensértékű lehet a magyar válsághelyzeti különadók és ágazati terhek uniós jogi megítélésében is.

Az Európai Unió Bírósága csütörtökön kimondta:

sérti az uniós jogot az a magyar szabályozás, amely 2021 óta kiegészítő bányajáradék megfizetésére kötelezi az építőipari alapanyagokat kitermelő és értékesítő vállalkozásokat.

A luxembourgi testület szerint az intézkedés korlátozza a letelepedés szabadságát, és közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg a más tagállamokban letelepedett társaságokkal szemben.

Az ügy középpontjában egy, eredetileg a koronavírus-járvány idejére bevezetett veszélyhelyzeti kormányrendelet áll, amely öt kulcsfontosságú építőipari alapanyagra – osztályozott homokra, osztályozott kavicsra, osztályozott homokos kavicsra, természetes homokos kavicsra és cementre – hatósági referenciaárat állapított meg. A rendelet előírta, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek e termékeket a referenciaárnál magasabb áron értékesítik, a referenciaár és az eladási ár közötti különbség 90 százalékát kiegészítő bányajáradékként be kell fizetniük az államnak.

A szabályozás hatályát a kormány az ukrajnai háborúra hivatkozva több alkalommal is meghosszabbította, így az ideiglenesnek szánt intézkedés tartós elemmé vált a magyar építőipari és bányászati környezetben.

Ezt egészítette ki egy másik kormányrendelet, amely minimális kitermelési kötelezettséget írt elő az építőipari nyers- és alapanyagokat termelő bányavállalkozások számára. Aki ennek nem tett eleget, az a bányászati jog elvesztését kockáztatta. A bányászatról szóló törvény pedig felhatalmazta a bányafelügyeleti hatóság elnökét arra, hogy a fentihez hasonló intézkedéseket saját hatáskörben is elrendeljen.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, mivel a testület szerint ezek az eszközök együttesen olyan mértékben torzítják a piaci működést, hogy sértik az Európai Unió működéséről szóló szerződésben garantált letelepedés szabadságát.

Az uniós szerv érvelése szerint a referenciaár szintje a piaci áraknál alacsonyabb, így a kiegészítő bányajáradék gyakorlatilag elvonja a vállalkozások nyereségének döntő részét, sőt egyes esetekben veszteséges működésre kényszerítheti őket.

Ez pedig alkalmas arra, hogy elriassza a befektetéseket, illetve ellehetetlenítse azok megtérülését.

Az Európai Bizottság arra is rámutatott, hogy bár a szabályozás formálisan semleges, ténylegesen elsősorban olyan vállalkozásokat érint, amelyek más tagállamokban letelepedett társaságok ellenőrzése alatt állnak. Így a rendszer a gyakorlatban közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg a külföldi tulajdonú szereplőkkel szemben.

A magyar kormány ezzel szemben azzal védekezett, hogy a kiegészítő bányajáradék nem korlátozza a letelepedés szabadságát, hanem egy általános, semleges adójellegű teher, amely objektív kritériumon, az árbevételen alapul.

Érvelése szerint az, hogy az érintett vállalkozások többsége külföldi tulajdonban van, a magyar építőanyag-piac szerkezetéből fakad, mivel a legnagyobb piaci szereplők jellemzően nem magyar tulajdonúak.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében a Bizottságnak adott igazat. Kimondta, hogy a kiegészítő bányajáradék olyan gazdasági terhet jelent, amely szükségszerűen kevésbé vonzóvá, sőt egyes esetekben ellehetetleníti a letelepedés szabadságának gyakorlását, mivel alkalmas arra, hogy megakadályozza az érintett vállalkozások beruházásainak megtérülését. A testület hangsúlyozta:

nem pusztán egy általános adóról van szó, hanem egy olyan speciális mechanizmusról, amely a piaci ár és a hatóságilag meghatározott referenciaár közötti különbség szinte teljes elvonásával működik.

Az EUB külön kitért arra is, hogy a kormány érvelésével ellentétben az árbevétel nem a járadék mértékének progresszív meghatározására szolgál, hanem csupán arra, hogy azonosítsák, mely vállalkozások kötelesek a befizetésre.

Maga a járadék nem progresszív, mivel minden érintett esetben a referenciaár és az eladási ár különbségének egységesen 90 százalékát kell megfizetni. Ez a konstrukció – a Bíróság szerint – nem tekinthető általános, semleges adóztatási eszköznek.

A luxembourgi ítélet azt is rögzíti, hogy bár a szabályozás látszólag objektív kritériumokra épül, hatásaiban elsősorban és szisztematikusan más tagállamokban letelepedett társaságokhoz kötődő vállalkozásokat érint. Ezért a Bíróság megállapította a társaságok székhelyén alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetés fennállását.

Az ítélet kötelezettségszegési eljárásban született, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak a lehető leghamarabb összhangba kell hoznia a nemzeti szabályozást az uniós joggal, vagyis módosítania kell a kiegészítő bányajáradékra és a kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó rendszert.

Amennyiben az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ítélet végrehajtása nem megfelelő, újabb eljárást indíthat, amelynek végén pénzügyi szankciók, akár napi bírságok kiszabására is sor kerülhet.

Az Európai Unió Bíróságának mostani ítélete túlmutat az építőipari alapanyagokra kivetett kiegészítő bányajáradék konkrét ügyén. A döntés lényege, hogy az uniós joggal ellentétes lehet minden olyan, válsághelyzetre hivatkozva bevezetett és tartósan fenntartott különteher (extraprofitadó, diszkriminatív szabályozás), amely formálisan ugyan általános és semleges, tényleges hatásában azonban egyes ágazatok beruházásait ellehetetleníti, a megtérülést lenullázza, és ezáltal a letelepedés szabadságát korlátozza.

Az Európai Bíróság egyértelművé tette: nem elegendő adóként vagy rendkívüli intézkedésként címkézni egy szabályt, ha annak gazdasági következményei strukturálisan torzítják a piaci működést.

Az ítélet külön jelentősége, hogy a testület elutasította azt az érvelést is, miszerint az árbevételhez kötött, egységes kulccsal működő elvonás önmagában semleges fiskális eszköz lenne. Ha egy ilyen teher nem a nyereséget, hanem a bevételt célozza, és mértéke olyan, hogy a tőkeintenzív ágazatokban a beruházások megtérülését veszélyezteti, akkor az már nem pusztán költségvetési kérdés, hanem az uniós alapszabadságokat érintő korlátozás.

Az EUB ezzel gyakorlatilag kimondta, hogy a „rendkívüli” jelleg nem ad felmentést a belső piaci szabályok alól, különösen, ha az intézkedések időben elhúzódnak és tartós szabályozási elemmé válnak.

Végül a döntés megerősíti azt az uniós jogi doktrínát is, hogy a látszólag objektív, mindenki számára azonos szabályok is minősülhetnek közvetetten diszkriminatívnak, ha a piacszerkezet miatt szisztematikusan bizonyos – különösen más tagállamokhoz kötődő – vállalkozási köröket sújtanak, mert azok tulajdonosai külföldiek (nem magyarok). Ez a logika a jövőben iránymutató lehet más ágazati különadók, veszélyhelyzeti ár- és termelési szabályozások megítélésénél is: nemcsak a jogszabály formális megfogalmazása, hanem annak tényleges gazdasági hatása és beruházási következményei döntik el, összeegyeztethető-e az uniós belső piac alapelveivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images