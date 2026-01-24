82 százalékos drágulás, 17 éves csúszás: lesújtó számok érkeztek az EU-finanszírozott közlekedési beruházásokról

A giga közlekedési beruházások egyre drágábban és egyre lassabban készülnek el, miközben a 2030-ra kitűzött hálózati célok egyre inkább elérhetetlenné válnak az Európai Unió zászlóshajó projektjeinél. Az Európai Számvevőszék friss jelentése a nyolc legfontosabb projekt összköltsége az eredeti tervekhez képest közel megduplázódott, a csúszások pedig már átlagosan másfél évtizedesek. A késések és költségtúllépések nem elszigetelt problémák, hanem az európai infrastruktúra-fejlesztés strukturális gyengeségeire mutatnak rá.

Az EU közlekedési infrastruktúrája papíron régóta egy nagy, összefüggő hálózatként létezik, a valóságban azonban még mindig sok helyen hiányos, töredezett és lassan halad előre – ezzel a lesújtó megállapítással foglalható össze az Európai Számvevőszék friss jelentése, amely az uniós finanszírozásból megvalósuló beruházásokat vizsgálta meg.

A transzeurópai közlekedési hálózat, vagyis a TEN-T célja az, hogy Európán belül gördülékenyebbé tegye az áruk és az emberek mozgását, csökkentse a gazdasági széttagoltságot, és hosszabb távon támogassa a versenyképességet. A rendszer gerincét az úgynevezett zászlóshajó-beruházások adják: nagy, jellemzően határokon átnyúló vasúti, közúti és vízi projektek, amelyeknek elvileg 2030-ra kellett volna elkészülniük.

A most megjelent uniós elemzés azonban azt mutatja, hogy ettől az állapottól az EU messzebb van, mint azt néhány éve gondolni lehetett.

A Számvevőszék jelentés alapján nem elsősorban egyedi kudarcokról van szó, hanem rendszerszintű problémákról. Az elemzésük során nyolc nagy közlekedési projektet vizsgáltak meg, amelyek összköltsége az eredeti tervekhez képest drámaian megugrott, miközben a megvalósítás ideje folyamatosan tolódik kifelé. A 2019-es árakon számolt eredeti költségbecslés 36,5 milliárd euró volt, ehhez képest a legfrissebb, 2025 végén rendelkezésre álló adatok már 66,5 milliárd euróról szólnak.

Ez közel 82 százalékos növekedés, ráadásul inflációtól megtisztított értéken. A késések sem kisebbek: az érintett projektek átlagosan már most 17 évvel csúsznak az eredeti ütemtervekhez képest, és a helyzet 2020 óta tovább romlott.

A költségnövekedés döntő része két projekthez köthető: az egyik a Rail Baltica, mely esetében az eredeti, 4,6 milliárd eurós becslés mára 18,2 milliárd euróra emelkedett, ami közel háromszoros drágulást jelent. A projektgazdák saját számításaik szerint ennek nagyjából a fele abból fakad, hogy a korábbi költségbecslések egyszerűen nem voltak kellően kidolgozottak, a másik felét pedig a műszaki tartalom és a nyomvonal módosítása magyarázza. Ráadásul a teljes beruházásra még mindig nincs végleges időterv: a jelenlegi terv szerint 2030-ig csak egy egyszerűsített, egyvágányú szakasz készülne el, a teljes kiépítés ideje és végső költsége pedig nyitott kérdés maradt.

Hasonlóan nagy tétel a Lyon–Torino vasúti kapcsolat, ahol az eredeti 5,2 milliárd eurós költség mára közel 11,8 milliárdra nőtt. Itt a drágulás aránya kisebb, mint a Rail Baltica esetében, de abszolút értékben szintén jelentős. A projekt technikai összetettsége, a hosszú alagutak és a nehéz geológiai környezet mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kivitelezés jóval lassabban és drágábban haladjon a vártnál.

A többi zászlóshajó-projekt esetében vegyesebb a kép, de összességében ott sem lehet sikertörténetről beszélni. A Canal Seine–Nord Europe víziút – amellyel nem rég hosszú elemzésben foglalkoztunk a Portfolio-n – költsége több mint háromszorosára nőtt az eredeti tervekhez képest, miközben a befejezés dátuma 2010-ről 2032-re tolódott.

A Basque Y vasútvonal esetében közel 47 százalékos költségnövekedésről beszélhetünk, és a projekt átadása az eredeti 2010-es céldátum helyett legjobb esetben is 2030 körül várható, de a projektgazdák inkább 2035-tel számolnak. A Brenner-alagút és a Fehmarn Belt összeköttetés költségei ugyan az elmúlt években már nem nőttek, de ezeknél is 40–50 százalékos túllépés látszik az eredeti becslésekhez képest, és a megnyitás több mint egy évtizeddel későbbre tolódott.

Két kivétel is akad: a romániai A1-es autópálya és a lengyel E59-es vasútvonal esetében a legfrissebb becslések szerint a végső költség alacsonyabb lett, mint az eredeti tervekben szereplő összeg.

Ezek azonban inkább technikai korrekciók és szakaszolások eredményei, nem pedig általános költségfegyelmi fordulat jelei. Ráadásul ezek a projektek nem képesek ellensúlyozni a nagy, határokon átnyúló beruházások csúszásait, amelyek a TEN-T hálózat egészének működését befolyásolják – írja a számvevőszéki jelentés.

Az EU-s finanszírozás szerepe a jelentés alapján ambivalens: a nyolc projekt 2020 óta összesen 7,9 milliárd eurónyi többlettámogatást kapott uniós forrásból, így az eddig odaítélt EU-s hozzájárulás nagysága megközelíti a 15,3 milliárd eurót, ami messze nem fedezi a költségek növekedését. A jelentés kifejezetten hangsúlyozza, hogy az uniós támogatás nem automatikusan követi a drágulást, vagyis a pluszterhek döntő részét a tagállami költségvetéseknek kell viselniük. Ez különösen azokban az országokban jelent komoly kihívást, ahol a beruházások amúgy is politikailag érzékenyek vagy fiskálisan szűk mozgástér mellett zajlanak.

A késések legalább akkora problémát jelentenek, mint a költségek elszállása. Az elemzés szerint az öt olyan projekt, ahol pontos időadatok állnak rendelkezésre, átlagosan további négy év csúszást szenvedett el a 2020-as állapothoz képest. Ez azt jelenti, hogy a TEN-T maghálózat 2030-as befejezése gyakorlatilag elérhetetlenné vált. Nemcsak az egyes fő projektek maradnak el a céldátumtól, hanem az azokhoz kapcsolódó csatlakozó infrastruktúra is: vasúti ráhordó szakaszok, terminálok, műszaki rendszerek.

Így még ott sem érvényesülnek a hálózati hatások, ahol egy-egy beruházás részben elkészül.

Az Európai Számvevőszék jelentése kitér arra is, hogy a késések közvetlen pénzügyi következményekkel járnak a legtöbbször. Példaként említik a Fehmarn Belt projekt esetében például a csúszó engedélyezés miatt olyan szerződéses költségeket kellett kifizetni, mint a kivitelezői konzorcium fenntartási költségei vagy az alapanyagár-változások kompenzációja. Ezekből eddig 14,8 millió eurót uniós forrásból térítettek meg, ami jól mutatja, hogy a halasztások nemcsak időben, hanem közvetlen költségvetési tételekben is megjelennek.

Az Európai Unió válasza részben intézményi és jogi természetű a megugró költségekre és a rossz projektmenedzsmentre. A 2024-ben módosított TEN-T rendelet megerősítette a Bizottság felügyeleti eszközeit, új európai közlekedési folyosókat hozott létre, és nagyobb szerepet adott az európai koordinátoroknak. Emellett szigorodtak a műszaki követelmények, a vasúti és közúti szabványok, valamint kötelezőbbé vált a nemzeti közlekedési tervek uniós prioritásokhoz igazítása. A cél egyértelműen az, hogy a jövőben kevesebb legyen a párhuzamosság, a nemzeti érdekekből fakadó késlekedés és az alultervezett projekt.

A jelentés ugyanakkor óvatos az optimizmussal, mert a jogszabályi változások elsősorban az újonnan induló projektekre lesznek igazán hatással, a jelenleg futó zászlóshajó-beruházások esetében legfeljebb korlátozottan képesek javítani a helyzeten. Ráadásul több tagállam még mindig nem ültette át teljes körűen az engedélyezési eljárásokat gyorsító uniós szabályokat, ami miatt kötelezettségszegési eljárások is folyamatban vannak. Így arra semmi garancia nincs, hogy az évtizedes csúszások és brutális drágulások elkerülhetők lesznek a jövőben.

