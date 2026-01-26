Az EU meghozta a végső döntést: 2027-től tilos az orosz energiaimport, Magyarország jogi eljárással fenyeget

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Döntöttek az Európai Tanácsban: 2027 végétől minden orosz fosszilis energiahordozó importját megtiltják az EU-tagállamoknak. Hatalmas bírságra számíthatnak a korlátozásokat semmibe vevő piaci és állami szereplők is. Magyarország hevesen ellenzi az orosz vezetékes gáz és LNG uniós importjának betiltását kimondó új REPowerEU-rendeletet, és a Tanácsban is nemmel szavazott a jogszabály elfogadására. A kormány szerint a szabályozás sérti a tagállami szuverenitást, veszélyezteti az ellátásbiztonságot, és aránytalan ár- és jogi kockázatokat hárít különösen a tengerparttal nem rendelkező országokra. A magyar kabinet ezért nemcsak politikailag, hanem jogilag is vitatja a rendeletet, és fenntartja a lehetőségét annak, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg azt.

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn véglegesen elfogadta azt a rendeletet, amely lépcsőzetes menetrendben megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalát az uniós piacra,

egyúttal előkészíti az orosz kőolaj-import 2027-ig történő teljes, a vezetékes behozatal tilalmát is.

A jogszabály a REPowerEU-stratégia egyik központi eleme, célja az orosz energiahordozóktól való függőség jogi lezárása, az ellátásbiztonság megerősítése és az energiaforrások diverzifikációjának kikényszerítése.

Noha több tagállam ellenezte az intézkedést, most nem kellett egyhangú döntés: minderre azért kerülhetett sor, mert a jogszabályt nem külpolitikai szankcióként, hanem belső piaci és energiapolitikai jogalapon fogadták el, ahol a szerződések szerint a Tanács minősített többséggel dönt, így az ellenző tagállamok nem élhettek vétójoggal.

Kevés idő maradt a leválásra

A rendelet szerint az orosz gáz importja hat héttel a hatálybalépés után tilos lesz, a meglévő szerződések átmeneti időszakot kapnak, a teljes tilalom az LNG esetében 2027 elejétől, a Magyarország számára kardinális vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe. A tagállamoknak szigorú származás-ellenőrzési kötelezettséget vezetnek be, a kijátszásért pedig rendkívül magas, akár a globális árbevétel 3,5 százalékát elérő bírságok is kiszabhatók.

2026. március 1-jéig minden tagállamnak – így Magyarországnak is – nemzeti diverzifikációs tervet kell készítenie, és be kell jelenteniük a még fennálló orosz gázszerződéseket is.

Súlyos ellátásbiztonsági válság esetén a Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti a tilalom alkalmazását.

A politikai konszenzus azonban korántsem teljes. A Tanács jegyzőkönyvéhez több tagállam részletes nyilatkozatot csatolt, amelyek jól mutatják, hogy a stratégiai cél – az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás – mögött eltérő kockázatértékelések és jogi aggályok húzódnak meg.

Bulgária alapvetően támogatja a REPowerEU célkitűzéseit, és külön is üdvözli, hogy a végső kompromisszum figyelembe veszi a közép- és délkelet-európai régió sajátosságait, hivatkozik a gáztárolók feltöltési kötelezettségeire, valamint megtartja az ellátásbiztonsági felfüggesztési záradékot. Ugyanakkor Szófia szerint egyes technikai rendelkezések aránytalan adminisztratív terheket rónak a nem orosz eredetű gáz importőreire, különösen a Strandzsa 1 határkeresztező pont esetében, ahol ténylegesen nem is érkezik orosz gáz. Bulgária emellett elégtelennek tartja azokat a jogi és pénzügyi garanciákat, amelyek a hosszú távú szerződések idő előtti megszüntetéséből fakadó választottbírósági kockázatok kezelésére szolgálnának, és a rendelet jogalapját is vitatja. Mindezek miatt a végszavazáson tartózkodott.

Franciaország ezzel szemben határozottan támogatta a jogszabály elfogadását, és politikai értelemben egyenes folytatásának tekinti a 2022-es versailles-i nyilatkozatban vállalt kötelezettségnek, amely az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadást tűzte ki célul.

Párizs ugyanakkor jogi szempontból fontos elvi korlátot is rögzített: hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű, harmadik országokat sújtó importtilalmaknak főszabály szerint a közös szankciós rezsim keretében, az uniós kül- és biztonságpolitikai jogalap alapján kellene megszületniük.

A gázra vonatkozó REPowerEU-rendeletet Franciaország kivételes, rendkívüli körülményekkel indokolt eltérésnek tekinti, és jelezte, hogy a jövőben különösen az energiaágazatban fokozott óvatossággal fogja vizsgálni az olyan jogalkotási megoldásokat, amelyek szankciós hatásúak, de nem klasszikus szankciós jogalapon születnek.

A legerőteljesebb kritikát Magyarország fogalmazta meg: az Orbán Viktor vezette kormány a rendelet ellen szavazott, és kilátásba helyezte annak bírósági megtámadását is. Budapest szerint az energiamix, az importforrások és az ellátási útvonalak megválasztása a tagállami szuverenitás körébe tartozik, a REPowerEU-rendelet pedig sérti a szubszidiaritás elvét és beavatkozik az EUMSZ 194. cikkében rögzített tagállami hatáskörökbe.

Magyarország vitatja a választott jogalapot, és úgy tekinti, hogy a jogszabály tartalmilag szankciós intézkedés, amelyet csak az uniós külpolitikai és szankciós cikkek alapján lehetett volna elfogadni.

Fontos megjegyezni, hogy az Orbán-kormány már többször jelezte, hogy kész az Európai Unió Bíróságán megtámadni az akkor még csak tervezett orosz gázimportra vonatkozó tilalmakat.

Mint most a tanácsi szavazáskor különvéleményben jelezték, a magyar álláspont szerint a teljes importtilalom nem felel meg a szükségesség és arányosság követelményének, nem készült kellően részletes, országspecifikus hatásvizsgálat, különösen a tengerparttal nem rendelkező, vezetékes importtól erősen függő államok helyzetére. A kormány szerint a rendelet magasabb és volatilisabb energiaárakat, valamint ellátásbiztonsági kockázatokat okozhat, miközben a felfüggesztési záradék a szigorú feltételek miatt a gyakorlatban alig lesz alkalmazható. Súlyos jogi problémának tartják azt is, hogy a szabályozás belenyúl a meglévő hosszú távú szerződésekbe, nem biztosít pénzügyi kompenzációs mechanizmust, és potenciálisan visszamenőleges hatályú rendelkezéseket is tartalmaz.

Magyarország szerint mindez különösen problémás úgy, hogy közben az Európai Bizottság nem hajlandó uniós forrásokból támogatni azokat az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek nélkül a nem orosz forrásokra való tényleges átállás fizikailag sem biztosítható – derül ki a szövegből.

Szlovákia hasonló érvekre hivatkozva szintén a rendelet ellen szavazott. Pozsony támogatja a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésének stratégiai célját, de úgy látja, hogy a jogszabály nem veszi kellően figyelembe a földrajzi és infrastrukturális korlátokat, különösen a tengerparttal nem rendelkező országok esetében. A szlovák energiarendszer történetileg hosszú távú orosz gázszerződésekre épült, és bár jelentős beruházásokat hajtottak végre az összeköttetések kiépítésére, a régiós szűk keresztmetszetek miatt nem biztosítható időben és költséghatékonyan az alternatív ellátás.

Szlovákia viszont enyhébb kifogást szavazott meg: Pozsony szerint a rendelet nem nyújt megfelelő jogi és pénzügyi védelmet a szerződések felmondásából fakadó választottbírósági kockázatokkal szemben, és kétségei vannak a jogalap, az arányosság és az energiapolitikai szolidaritás elvének érvényesülése kapcsán is.

A tagállami nyilatkozatokból kirajzolódó kép az, hogy miközben az orosz gázról való leválás politikai célja széles körben elfogadott, a megvalósítás jogi konstrukciója, időzítése és a kockázatok megosztása éles vitákat vált ki. A nyugati és tengeri hozzáféréssel rendelkező országok elsősorban jogtechnikai és precedensképző aggályokat fogalmaznak meg, míg a közép- és kelet-európai, szárazföldi tagállamok az ellátásbiztonság, az árhatások, a hosszú távú szerződések jogi következményei és a hiányzó infrastrukturális alternatívák miatt tartják a rendeletet problematikusnak. A Tanács döntése így nemcsak az orosz gázimport kivezetésének jogi menetrendjét rögzíti, hanem egyben azt is, hogy az energiaunió stratégiai autonómiája milyen feszültségeket hoz felszínre a tagállami érdekek és kockázatértelmezések között.

A rendelet egyik központi eleme az ellenőrzési és végrehajtási mechanizmus megerősítése. A jövőben az uniós tagállamoknak minden gázimport engedélyezése előtt ellenőrizniük kell a származási országot, vagyis azt, hogy a gáz ténylegesen hol került kitermelésre. Ez különösen az LNG-piacon bír jelentőséggel, ahol a molekulák földrajzi eredete a globális kereskedelem és az átrakodások miatt könnyebben elfedhető.

A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy az orosz gáz harmadik országokon keresztül, „átcímkézve” (a szaknyelvben) jusson be az uniós piacra.

A nem megfeleléshez súlyos szankciók kapcsolódnak. Természetes személyek esetében legalább 2,5 millió eurós, vállalatoknál legalább 40 millió eurós bírság szabható ki, de a büntetés mértéke elérheti a cég globális éves árbevételének 3,5 százalékát, illetve az érintett tranzakció becsült értékének 300 százalékát is. Ez az uniós jogban szokatlanul magas felső határt jelent, ami azt jelzi, hogy a jogalkotó a szabályozás kijátszását stratégiai kockázatként kezeli, nem pusztán versenyjogi vagy adminisztratív jogsértésként.

A tagállamoknak 2026. március 1-jéig nemzeti terveket kell benyújtaniuk, amelyek bemutatják, miként váltják ki a fennmaradó orosz gázszállításokat, és milyen kockázatokkal, infrastrukturális vagy piaci szűk keresztmetszetekkel számolnak az átállás során. Ennek részeként a vállalatok kötelesek lesznek bejelenteni minden még érvényben lévő, orosz eredetű gázra vonatkozó szerződésüket a nemzeti hatóságoknak és az Európai Bizottságnak. Azok a tagállamok, amelyek továbbra is importálnak orosz kőolajat, szintén kötelesek külön diverzifikációs terveket készíteni – ez szintén vonatkozik Magyarországra is.

Egy kiskapu azért marad

A szabályozás ugyanakkor tartalmaz egy vészhelyzeti klauzulát is: amennyiben hivatalosan ellátásbiztonsági veszélyhelyzetet hirdetnek ki, és egy vagy több tagállamban súlyosan fenyegetetté válik a gázellátás, a Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalom alkalmazását. Ez a lehetőség arra szolgál, hogy extrém piaci vagy infrastrukturális sokkok esetén – például rendkívüli hideg, tömeges vezetéki kiesés vagy globális LNG-piaci zavarok idején – az Unió megőrizze a rendszer stabilitását. Ugyanakkor az időbeli korlát és az intézkedés rendkívüli jellege azt is jelzi, hogy a felfüggesztés nem válhat a politikai elköteleződés megkerülésének eszközévé.

Az Európai Tanács döntését politikai szinten az energiapiaci szuverenitás és a stratégiai autonómia nyelvén értelmezik. A ciprusi energiaügyi miniszter, Michael Damianos szerint az uniós piac ezzel ellenállóbbá és diverzifikáltabbá válik, és az orosz gázról való leválás a „szolidaritás és együttműködés” jegyében tett lépés egy autonómabb energiaközösség felé. A nyilatkozatok mögött azonban egy több éve zajló, mély strukturális átalakulás áll: az LNG-terminálok gyorsított építése, az észak–déli és kelet–nyugati interkonnektorok bővítése, a norvég, amerikai, katari és észak-afrikai szállítások felfutása, valamint a megújuló energiák és az energiahatékonyság szerepének erősödése.

A számok jól mutatják a folyamat kettősségét: miközben az orosz olajimport aránya néhány év alatt marginálissá vált, a földgáz esetében az infrastruktúra, a hosszú távú szerződések és az ipari fogyasztás szerkezete miatt a leválás lassabb.

A 13 százalékos részesedés azonban már nem a 2021 előtti, domináns pozíciót tükrözi, hanem egy fokozatosan szűkülő, de még mindig geopolitikailag érzékeny kitettséget.

A mostani rendelet ezt a maradék függőséget kívánja jogilag is megszüntetni, egyértelmű határidőkkel és végrehajtási eszközökkel.

A következő lépésként a rendelet megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ezt követően egy nappal hatályba lép, és közvetlenül alkalmazandó lesz minden tagállamban. Az Európai Bizottság ezzel párhuzamosan már előkészíti azt a jogszabálycsomagot, amely 2027 végéig az orosz kőolaj teljes kivezetését is célozza. Ez azt jelenti, hogy a REPowerEU eredeti, politikai szinten megfogalmazott célkitűzései fokozatosan kötelező erejű, részletes végrehajtási szabályokká alakulnak át.

A Tanács döntése nem pusztán egy újabb szankciós vagy kereskedelempolitikai lépés, hanem az uniós energiarendszer hosszú távú újrapozicionálásának jogi lezárása is a testület közleménye szerint. A lépcsőzetes tilalom, a szigorú származásellenőrzés, a magas bírságok, a kötelező diverzifikációs tervek és a korlátozott vészhelyzeti kivételek együtt egy olyan keretrendszert alkotnak, amelyben az orosz földgáz kivezetése nemcsak politikai szándék, hanem kikényszeríthető jogi realitás.

Az, hogy mindez 2027-re teljes körűen megvalósul-e, végső soron nemcsak az uniós szabályozáson, hanem a globális LNG-piac alakulásán, az infrastruktúra-fejlesztések ütemén és a tagállami alkalmazkodás politikai-gazdasági mozgásterén is múlik.

