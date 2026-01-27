Kiderült, meddig húzódik Magyarország uniós gigahitelének jóváhagyása: váratlan feltételeket szabhatnak

A Security Action for Europe (SAFE) eszköznél az Európai Bizottság bejelentette, hogy tovább lépett a nemzeti védelmi beruházási tervek elbírálásában, és jóváhagyta a második körben nyolc tagállam – Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország – védelmi beruházási és beszerzési terveit.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a SAFE célja nemcsak a tagállami képességek megerősítése, hanem az európai közös beszerzések ösztönzése is:
SAFE lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai védelmi iparból történő közös beszerzéseken keresztül azonnal és jelentősen növeljék védelmi beruházásaikat, a kiemelt képességekre összpontosítva.
Tehát a közös, legalább két ország által végrehajtott beszerzések előtérbe helyezése.
Magyarország számára különösen fontos Olaszország szerepe, hiszen az olasz terveket is jóváhagyták a második hullámban, és Budapest több ügyben is tárgyal, hogy Rómával közösen hajtson végre beszerzéseket a SAFE-forrásokból.
Az olasz jóváhagyás így nem csupán önmagában fontos, hanem stratégiai partnerként elősegítheti az olyan közös programokat, amelyekben Magyarország is érdekelt.
A SAFE-programra összesen 19 uniós tagállam nyújtotta be igényét, jelezve részvételi szándékát a védelmi hitel eszközében. Az első körben, január 16-án az uniós végrehajtó testület már több ország – Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolorsz, Horvátország, Ciprus, Portugália és Románia – terveit jóváhagyta.
A Bizottság közleményéből az is kitűnik, hogy a nagyobb összeget igénylő tagállamok tervei – így például Magyarország, Franciaország vagy Lengyelország – a jóváhagyási folyamat végére maradtak, részben az alaposabb ellenőrzés és a jogállamisági feltételek vizsgálata miatt.
Várhatóan február elején születik csak döntés az igénylésekről.
Magyarország helyzete több szempontból is egyedi: az Európai Bizottság előzetesen 16,2 milliárd eurós keretet hagyott jóvá, azonban a kormány 17,3 milliárd eurót igényelt a támogatásból.
A másik ok pedig az, hogy az Európai Parlament és a Bizottság egyszerre, politikailag és jogilag érzékeny környezetben vizsgálja a magyar kérelmet: a Népszava beszámolója szerint egy hétfői meghallgatásokon világossá tették, hogy a döntés nem puszta formalitás,
a közbeszerzések, az ügyészség függetlensége, az egyetemi alapítványok rendszere és a korrupcióellenes garanciák terén fennálló magyar szabályok megfelelését is feltételként kezelik.
A magyar terv specialitása még, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – és az Államadósság Kezelő Központ – közlései szerint Magyarország mintegy 2 milliárd eurót a meglévő, magasabb kamatozású államkötvények kiváltására használna. A pénzügyi kormányzat szerint így akár 200 bázisponttal alacsonyabb finanszírozáshoz juthatna a költségvetés. Azonban az uniós hitelt a szabályok szerint 65 százalékban közös beszerzésekre, 35 százalékban infrastrukturális beruházásokra kellene fordítani. Emiatt várhatóan a 17,3 milliárd eurós igényt teljes egészében nem hagyják majd jóvá Brüsszelben.
A SAFE célkitűzései között szerepel, hogy az EU-országok képességeiket összehangoltan és költséghatékonyan növeljék, amellyel interoperabilitást és ipari együttműködést is biztosít az európai védelmi bázis számára.
Amint a Tanács elfogadja a végrehajtási döntéseket, a Bizottság megkezdi a hitelszerződések aláírását, és az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak meg. Ekkor érkezhet meg a már említett 15 százalékos előleg is, ami Magyarország esetében 2,4-2,6 milliárd eurónyi utalást is jelenthetne.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúcsra járatta kínai beruházásait az EU vezető hatalma
Óriási összeggel próbálnak versenybeszállni a helyi szereplőkkel.
Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
A stratégiai bombázókat érinti a probléma.
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
17 települést emleget.
Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani
Modi szerint aláírták "minden megállapodások anyját".
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Kijevnél pattog most a labda.
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra
Trump hamarosan dönthet.
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Hiánycikk lehet a Storm Shadow.
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!