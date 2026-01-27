  • Megjelenítés
Kiderült, meddig húzódik Magyarország uniós gigahitelének jóváhagyása: váratlan feltételeket szabhatnak
Uniós források

Kiderült, meddig húzódik Magyarország uniós gigahitelének jóváhagyása: váratlan feltételeket szabhatnak

Az Európai Bizottság jóváhagyta a SAFE védelmi finanszírozás második hullámát nyolc tagállam számára, ami új lendületet ad az EU közös védelmi beruházásainak. A most elfogadott tervek között még nem szerepel Magyarország 17,3 milliárd eurós igénye, de van benne olyan ország, amely fontos hazai szempontból is a tervezett közös beszerzések miatt.

A Security Action for Europe (SAFE) eszköznél az Európai Bizottság bejelentette, hogy tovább lépett a nemzeti védelmi beruházási tervek elbírálásában, és jóváhagyta a második körben nyolc tagállam – Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország – védelmi beruházási és beszerzési terveit.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a SAFE célja nemcsak a tagállami képességek megerősítése, hanem az európai közös beszerzések ösztönzése is:

SAFE lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai védelmi iparból történő közös beszerzéseken keresztül azonnal és jelentősen növeljék védelmi beruházásaikat, a kiemelt képességekre összpontosítva.

Tehát a közös, legalább két ország által végrehajtott beszerzések előtérbe helyezése.

Magyarország számára különösen fontos Olaszország szerepe, hiszen az olasz terveket is jóváhagyták a második hullámban, és Budapest több ügyben is tárgyal, hogy Rómával közösen hajtson végre beszerzéseket a SAFE-forrásokból.

Az olasz jóváhagyás így nem csupán önmagában fontos, hanem stratégiai partnerként elősegítheti az olyan közös programokat, amelyekben Magyarország is érdekelt.

A SAFE-programra összesen 19 uniós tagállam nyújtotta be igényét, jelezve részvételi szándékát a védelmi hitel eszközében. Az első körben, január 16-án az uniós végrehajtó testület már több ország – Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolorsz, Horvátország, Ciprus, Portugália és Románia – terveit jóváhagyta.

A Bizottság közleményéből az is kitűnik, hogy a nagyobb összeget igénylő tagállamok tervei – így például Magyarország, Franciaország vagy Lengyelország – a jóváhagyási folyamat végére maradtak, részben az alaposabb ellenőrzés és a jogállamisági feltételek vizsgálata miatt.

Várhatóan február elején születik csak döntés az igénylésekről.

Safe-hitel igénylések

Magyarország helyzete több szempontból is egyedi: az Európai Bizottság előzetesen 16,2 milliárd eurós keretet hagyott jóvá, azonban a kormány 17,3 milliárd eurót igényelt a támogatásból.

A másik ok pedig az, hogy az Európai Parlament és a Bizottság egyszerre, politikailag és jogilag érzékeny környezetben vizsgálja a magyar kérelmet: a Népszava beszámolója szerint egy hétfői meghallgatásokon világossá tették, hogy a döntés nem puszta formalitás,

a közbeszerzések, az ügyészség függetlensége, az egyetemi alapítványok rendszere és a korrupcióellenes garanciák terén fennálló magyar szabályok megfelelését is feltételként kezelik.

A magyar terv specialitása még, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – és az Államadósság Kezelő Központ – közlései szerint Magyarország mintegy 2 milliárd eurót a meglévő, magasabb kamatozású államkötvények kiváltására használna. A pénzügyi kormányzat szerint így akár 200 bázisponttal alacsonyabb finanszírozáshoz juthatna a költségvetés. Azonban az uniós hitelt a szabályok szerint 65 százalékban közös beszerzésekre, 35 százalékban infrastrukturális beruházásokra kellene fordítani. Emiatt várhatóan a 17,3 milliárd eurós igényt teljes egészében nem hagyják majd jóvá Brüsszelben.

A SAFE célkitűzései között szerepel, hogy az EU-országok képességeiket összehangoltan és költséghatékonyan növeljék, amellyel interoperabilitást és ipari együttműködést is biztosít az európai védelmi bázis számára.

Amint a Tanács elfogadja a végrehajtási döntéseket, a Bizottság megkezdi a hitelszerződések aláírását, és az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak meg. Ekkor érkezhet meg a már említett 15 százalékos előleg is, ami Magyarország esetében 2,4-2,6 milliárd eurónyi utalást is jelenthetne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

