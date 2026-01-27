Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani

Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és India között a történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodásról, amelynek eredményeként az ázsiai ország megnyitja eddig szigorúan védett, hatalmas piacát legfontosabb kereskedelmi partnere, a 27 tagú unió előtt – jelentette be kedden Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Modi szerint a világon sokan "a megállapodások anyjának" (mother of all deals) nevezik az egyezményt, amely a globális GDP mintegy negyedét és a világkereskedelem harmadát lefedő gazdasági térséget hoz létre. Az indiai kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a keddi India–EU csúcstalálkozón, Újdelhiben közösen ismerteti a részleteket.

India és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalom a 2025 márciusával záruló pénzügyi évben 136,5 milliárd dollárt tett ki.

A megállapodás mindkét fél számára az Egyesült Államokkal szembeni kitettség és kockázatok mérséklését szolgálja. Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre, az India és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások pedig tavaly megszakadtak.

Az Európai Uniót bár egy másokhoz képest kedvező 15 százalékos vámplafont alkudott ki, Trump fenyegetései a közelmúltban is megkérdőjelezték ennek kikezdhetetlenségét.

Az unió az elmúlt időszakban több fontos szabadkereskedelmi egyezményt is kötött: napokkal ezelőtt a dél-amerikai Mercosurral írt alá, tavaly pedig Indonéziával, Mexikóval és Svájccal is előrehaladtak a kétoldalú szerződések. India ugyanezen időszak alatt Nagy-Britanniával, Új-Zélanddal és Ománnal finalizálta kereskedelmi paktumait.

Mindez arra hivatott, hogy újrabiztosítsa a szabályokon alapuló világrend működését, amelyben most a közel két milliárd embert egybefogó megállapodás könnyen a legfontosabb elemmé válhat.

A mostani India–EU megállapodás hivatalos aláírására a jogi felülvizsgálatot követően, várhatóan öt-hat hónap múlva kerül sor.

Az indiai kormány szerint a végrehajtás egy éven belül megkezdődhet.

A megállapodás konkrét intézkedéseit még nem fedték fel, de jelentős vámtarifa csökkentésekre számíthat az európai autóipar és az alkoholszektor, míg az érzékenyebb mezőgazdasági termékeket, mint például a húsokat vagy rizst inkább kihagyták a szerződésből.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU