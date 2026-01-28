  • Megjelenítés
Hatalmi harc készül az EU-s határokon
Hatalmi harc készül az EU-s határokon

Portfolio
Európa-szerte erősödik az az elvárás, hogy az uniós tagállamok nagyobb ellenőrzési jogköröket kapjanak saját határaik felett a migráció kezelésére. A probléma egyre inkább válik politikai dilemmává, ahol a belső szabad mozgás vívmánya eshet áldozatául a nemzeti megoldások és a közös fellépés közti vitának.

Egy 23 uniós országban végzett felmérés szerint a válaszadók 71 százaléka ért egyet azzal, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb mozgásteret kellene biztosítania a nemzeti kormányoknak a határellenőrzés terén.

Az FGS Global eredményei arra utalnak, hogy az emberek egyre bizalmatlanabbak az uniós migrációpolitikával kapcsolatban – írja a Politico.

A vita különösen érzékeny azért, mert Brüsszel éppen a külső határok védelmét erősítő és az érintett országokat támogató reformokon dolgozik, az úgynevezett migrációs paktum keretében. A probléma ott van, hogy az erősebb nemzeti hatáskör könnyen alááshatja a belső határellenőrzés nélküli utazás és munkaerőáramlás rendszerét, amely az uniós integráció egyik leglátványosabb vívmánya.

Bár az ideiglenes ellenőrzések elvben csak kivételesen és korlátozott ideig (6 hónapra, legfeljebb 2 évvel meghosszabbítva) alkalmazhatók, 2025 óta már 12 tagállam jelezte, hogy ilyen intézkedéseket vezetett be, közülük nyolcan – Franciaország, Németország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria – kifejezetten migrációs okokra hivatkozva.

A háttérben régóta húzódik az a politikai vita, amely a „közös felelősség” és a „szolidaritás” értelmezéséről szól. A külső határokon fekvő országok, például Olaszország és Görögország azt hangsúlyozzák, hogy aránytalan teher nehezedik rájuk, míg más tagállamok inkább a másodlagos mozgások, vagyis a továbbvándorlás hatásaira panaszkodnak.

Ez a felelősségről szól az egyik oldalon, a külső határon lévő országok részéről, de a másik oldalon a szolidaritásról is; azon tagállamok részéről, amelyeket a másodlagos mozgások érintenek.

– fogalmazott a Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációs biztosa.

A konkrét kérdés persze gyorsan leegyszerűsödik arra, hogy ki fizet kinek, és milyen formában.

Az úgynevezett szolidaritási keret előkészítése során a tagállamok élesen vitatkoztak arról, pénzügyi hozzájárulással vagy menedékkérők áthelyezésével kell-e „kiváltani” a részvételt.

Több ország, köztük Belgium és Svédország, már jelezte, hogy nem vállal áthelyezéseket, inkább pénzt fizetne, miközben még ezekről az összegekről is kemény alkuk zajlanak Olaszországgal és Görögországgal.

Ebben a vitában Magyarország álláspontja következetesen eltér a közös teherviselést szorgalmazó megközelítéstől. A magyar kormány nem támogatja a migráció terén alkalmazott közös uniós teherviselést, mivel úgy értékeli, hogy az EU az elmúlt években magára hagyta Magyarországot a külső határok védelmében, miközben utólag pénzügyi vagy politikai kötelezettségeket kívánna ráterhelni.

A kormány érvelése szerint a határvédelem költségeit már eddig is nagyrészt nemzeti forrásokból viselték, és bár az EU 2020-ig legalább 45 milliárd forinttal támogatta az ellenőrzéseket hazánkban, több forrás is elérhető lenne, ha azok módját egyeztetnék az uniós irányelvekkel.

A felmérés Magyarországot a kelet-európai országok közé sorolta, ahol a válaszadók összesen 79 százaléka értett inkább egyet azzal, hogy

az Európai Uniónak sokkal nagyobb ellenőrzési jogot kell biztosítania tagállamainak saját határaik felett, hogy az országok hatékonyabban tudják kezelni a bevándorlást.

Miközben egyes tagállamok a határellenőrzések visszaállításával próbálják kezelni a helyzetet, mások arra figyelmeztetnek, hogy a migrációs vita nem sodorhatja veszélybe a belső mozgás szabadságát, ami a német határokon például már a munkavállalók ingázását is akadályozza.

Címlapkép forrása: EU

