Hatalmi harc készül az EU-s határokon

Egy 23 uniós országban végzett felmérés szerint a válaszadók 71 százaléka ért egyet azzal, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb mozgásteret kellene biztosítania a nemzeti kormányoknak a határellenőrzés terén.
Az FGS Global eredményei arra utalnak, hogy az emberek egyre bizalmatlanabbak az uniós migrációpolitikával kapcsolatban – írja a Politico.
A vita különösen érzékeny azért, mert Brüsszel éppen a külső határok védelmét erősítő és az érintett országokat támogató reformokon dolgozik, az úgynevezett migrációs paktum keretében. A probléma ott van, hogy az erősebb nemzeti hatáskör könnyen alááshatja a belső határellenőrzés nélküli utazás és munkaerőáramlás rendszerét, amely az uniós integráció egyik leglátványosabb vívmánya.
Bár az ideiglenes ellenőrzések elvben csak kivételesen és korlátozott ideig (6 hónapra, legfeljebb 2 évvel meghosszabbítva) alkalmazhatók, 2025 óta már 12 tagállam jelezte, hogy ilyen intézkedéseket vezetett be, közülük nyolcan – Franciaország, Németország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria – kifejezetten migrációs okokra hivatkozva.
A háttérben régóta húzódik az a politikai vita, amely a „közös felelősség” és a „szolidaritás” értelmezéséről szól. A külső határokon fekvő országok, például Olaszország és Görögország azt hangsúlyozzák, hogy aránytalan teher nehezedik rájuk, míg más tagállamok inkább a másodlagos mozgások, vagyis a továbbvándorlás hatásaira panaszkodnak.
Ez a felelősségről szól az egyik oldalon, a külső határon lévő országok részéről, de a másik oldalon a szolidaritásról is; azon tagállamok részéről, amelyeket a másodlagos mozgások érintenek.
– fogalmazott a Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációs biztosa.
A konkrét kérdés persze gyorsan leegyszerűsödik arra, hogy ki fizet kinek, és milyen formában.
Az úgynevezett szolidaritási keret előkészítése során a tagállamok élesen vitatkoztak arról, pénzügyi hozzájárulással vagy menedékkérők áthelyezésével kell-e „kiváltani” a részvételt.
Több ország, köztük Belgium és Svédország, már jelezte, hogy nem vállal áthelyezéseket, inkább pénzt fizetne, miközben még ezekről az összegekről is kemény alkuk zajlanak Olaszországgal és Görögországgal.
Ebben a vitában Magyarország álláspontja következetesen eltér a közös teherviselést szorgalmazó megközelítéstől. A magyar kormány nem támogatja a migráció terén alkalmazott közös uniós teherviselést, mivel úgy értékeli, hogy az EU az elmúlt években magára hagyta Magyarországot a külső határok védelmében, miközben utólag pénzügyi vagy politikai kötelezettségeket kívánna ráterhelni.
A kormány érvelése szerint a határvédelem költségeit már eddig is nagyrészt nemzeti forrásokból viselték, és bár az EU 2020-ig legalább 45 milliárd forinttal támogatta az ellenőrzéseket hazánkban, több forrás is elérhető lenne, ha azok módját egyeztetnék az uniós irányelvekkel.
A felmérés Magyarországot a kelet-európai országok közé sorolta, ahol a válaszadók összesen 79 százaléka értett inkább egyet azzal, hogy
az Európai Uniónak sokkal nagyobb ellenőrzési jogot kell biztosítania tagállamainak saját határaik felett, hogy az országok hatékonyabban tudják kezelni a bevándorlást.
Miközben egyes tagállamok a határellenőrzések visszaállításával próbálják kezelni a helyzetet, mások arra figyelmeztetnek, hogy a migrációs vita nem sodorhatja veszélybe a belső mozgás szabadságát, ami a német határokon például már a munkavállalók ingázását is akadályozza.
Címlapkép forrása: EU
„Trump súlyos mentális állapotban van” – durva vallomást tett személyes találkozójuk után az európai kormányfő
Egészen veszélyes képet festett a miniszterelnök az amerikai elnök szellemi képességeinek hanyatlásáról.
Olyan okok is állhatnak a nagy amerikai kötvényeladások mögött, amire kevés befektető gondol
Két kézzel öntik a piacra az amerikai papírokat.
Európa továbbra is veszélyesen függ az amerikai fegyverektől
A védelmi kiadások emelkednek, de a stratégiai autonómia még évekre van
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Az Európai Bizottság már nagy lépésre készül, félig kényszerből.
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Két eltérő sztori.
Komoly bejelentés az Amerika által elhurcolt elnök utódjától: enyhül Trump vasöklének a szorítása
Washington elkezdett enyhíteni a nyomáson?
Orosz pizzérialánc jön Magyarországra
Kiváló lehetőséget látnak hazánkban.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.