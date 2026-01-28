Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel

Costa Indiából egyenesen utazik Hanoiba, a Vietnámi Szocialista Köztársaság fővárosába, hogy ott csütörtökön egy átfogó stratégiai partnerséget jelentsen be az országgal. A megállapodás mérföldkőnek számítana, mivel ez lenne az EU első ilyen szintű partnersége az ASEAN térségében, és új szintre emelné a két fél politikai, gazdasági és biztonsági együttműködését - írja a Bloomberg.

Vietnám az elmúlt években tudatosan építette globális kapcsolatrendszerét: nevében hasonló együttműködéseket kötött többek között az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, Japánnal, Indiával, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal és Ausztráliával.

Az ország eddig 17 kétoldalú megállapodást írt alá, amelyek célja a kereskedelemre erősen támaszkodó gazdaság további, akár két számjegyű bővülésének biztosítása.

Costa szerint a kapcsolatok átfogó stratégiai partnerséggé emelése erőteljes jelzés lenne egy bizonytalan nemzetközi környezetben, és azt mutatná, hogy az EU és Vietnám a rövid távú taktikai alkalmazkodás helyett a hosszú távra terveznek.

Az időzítést persze nagyban befolyásolja Donald Trump vámintézkedései is, amelyek jelentősen felkavarták a nemzetközi kereskedelmet és több hagyományos szövetségi viszonyt is erősen megkérdőjelezhetővé tett.

Ebben a környezetben mindenki diverzifikálni akar, és a sok szereplő közül az EU kiszámíthatóbb/megbízhatóbb mozgása jelentősen felértékelődött.

Gazdasági szempontból az EU már most Vietnám negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere. A kétoldalú forgalom évente 10–15 százalékkal bővül, és 2025-re elérte a mintegy 61,6 milliárd euró. Az EU emellett Vietnám tíz legnagyobb külföldi befektetője közé tartozik, a teljes uniós működőtőke-állomány megközelíti a 25 milliárdot.

A gazdasági kapcsolatok erősödéséhez jelentősen hozzájárult a 2020-ban hatályba lépett EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás, amely

már akkor eltörölte a vámok 99 százalékát, ezzel mintegy 40 százalékkal növelve a kétoldalú kereskedelmet.

A felek emellett egy védelmi és biztonsági párbeszédmechanizmust is létrehoztak azóta és Costa meglátásában az átfogó stratégiai partnerség stabil keretet adna az együttműködés elmélyítéséhez olyan kulcsterületeken, mint a zöldenergia, a fejlett technológiák, valamint készségfejlesztés területén.

Ugyan Vietnámban egypártrendszer működik, az állam magára "szocialista irányultságú piacgazdaságként" tekint. Bár a kétoldalú kereskedelem mértéke akár még indokolttá is tehetné, feltehetően az ország ideológiai beállítottsága is közrejátszik abban, hogy a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen nem folytatja útját Costával.

