  • Megjelenítés
Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel
Uniós források

Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel

Portfolio
Újabb együttműködést jelenthet be hamarosan az EU, amely túlmutathat az egyszerű szabadkereskedelmi egyezmény megújításán. Alig száradt meg a nyomdafesték az Indiával kötött megállapodáson, az Európai Tanácsot vezető António Costa Vietnámba utazik az újabb szövetséges behúzásáért.

Costa Indiából egyenesen utazik Hanoiba, a Vietnámi Szocialista Köztársaság fővárosába, hogy ott csütörtökön egy átfogó stratégiai partnerséget jelentsen be az országgal. A megállapodás mérföldkőnek számítana, mivel ez lenne az EU első ilyen szintű partnersége az ASEAN térségében, és új szintre emelné a két fél politikai, gazdasági és biztonsági együttműködését - írja a Bloomberg.

Vietnám az elmúlt években tudatosan építette globális kapcsolatrendszerét: nevében hasonló együttműködéseket kötött többek között az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, Japánnal, Indiával, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal és Ausztráliával.

Az ország eddig 17 kétoldalú megállapodást írt alá, amelyek célja a kereskedelemre erősen támaszkodó gazdaság további, akár két számjegyű bővülésének biztosítása.

Costa szerint a kapcsolatok átfogó stratégiai partnerséggé emelése erőteljes jelzés lenne egy bizonytalan nemzetközi környezetben, és azt mutatná, hogy az EU és Vietnám a rövid távú taktikai alkalmazkodás helyett a hosszú távra terveznek.

Még több Uniós források

Hatalmi harc készül az EU-s határokon

Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU

20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

Az időzítést persze nagyban befolyásolja Donald Trump vámintézkedései is, amelyek jelentősen felkavarták a nemzetközi kereskedelmet és több hagyományos szövetségi viszonyt is erősen megkérdőjelezhetővé tett.

Ebben a környezetben mindenki diverzifikálni akar, és a sok szereplő közül az EU kiszámíthatóbb/megbízhatóbb mozgása jelentősen felértékelődött.

Gazdasági szempontból az EU már most Vietnám negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere. A kétoldalú forgalom évente 10–15 százalékkal bővül, és 2025-re elérte a mintegy 61,6 milliárd euró. Az EU emellett Vietnám tíz legnagyobb külföldi befektetője közé tartozik, a teljes uniós működőtőke-állomány megközelíti a 25 milliárdot.

A gazdasági kapcsolatok erősödéséhez jelentősen hozzájárult a 2020-ban hatályba lépett EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás, amely

már akkor eltörölte a vámok 99 százalékát, ezzel mintegy 40 százalékkal növelve a kétoldalú kereskedelmet.

A felek emellett egy védelmi és biztonsági párbeszédmechanizmust is létrehoztak azóta és Costa meglátásában az átfogó stratégiai partnerség stabil keretet adna az együttműködés elmélyítéséhez olyan kulcsterületeken, mint a zöldenergia, a fejlett technológiák, valamint készségfejlesztés területén.

Ugyan Vietnámban egypártrendszer működik, az állam magára "szocialista irányultságú piacgazdaságként" tekint. Bár a kétoldalú kereskedelem mértéke akár még indokolttá is tehetné, feltehetően az ország ideológiai beállítottsága is közrejátszik abban, hogy a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen nem folytatja útját Costával.

Kapcsolódó cikkünk

Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?

Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?

Halálos vírus ütötte fel a fejét Indiában, denevérek terjesztik

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility