Az EU új feltételeket szabna Ukrajna uniós forrásokból történő fegyvervásárlásaira

Az EU-ban újabb vita bontakozott ki arról, milyen feltételekkel költhető el az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel fegyverbeszerzésre, és mekkora mozgásteret kapjon Kijev a nem európai gyártók felé. A Tanács kompromisszumos megoldást keres, amely egyszerre szolgálja az ukrán harctéri igényeket és az európai védelmi ipar megerősítését.

Az Európai Unió Tanácsa módosítaná azokat a feltételeket, amelyek alapján Ukrajna fegyvereket vásárolhat az Európai Bizottság által javasolt 90 milliárd eurós hitelcsomagból – tudta meg az Euractiv.

Az eredeti javaslat szerint a beszerzett eszközök összköltségének legalább 65 százaléka uniós, ukrán vagy norvég eredetű komponensekből kellett volna, hogy származzon, hasonlóan a 150 milliárd eurós SAFE hiteleszközhöz és az 1,5 milliárd eurós Európai Védelmi Ipari Programhoz (EDIP), amelyek célja az európai hadiipar erősítése.

A most kiszivárgott, január 28-i tanácsi dokumentum szerint ugyanakkor szűkített mentességeket vezetnének be a harmadik országokból történő beszerzésekre.

A kivételek elsősorban a harctéren kulcsfontosságú eszközökre – légvédelmi rendszerekre, rakétákra, drónokra, vadászgépekre, valamint ezek lőszereire és alkatrészeire – vonatkoznának. Emellett lehetővé tennék az ilyen típusú eszközök vásárlását azokból az országokból is, amelyek biztonsági és védelmi partnerségi megállapodást kötöttek az EU-val, és már támogatják Kijevet; ez például az Egyesült Királyság és Ausztrália előtt is megnyithatja a lehetőséget.

A javaslat fenntartja azt a kitételt is, hogy Ukrajna harmadik országból vásárolhat, ha az adott terméknek nincs európai megfelelője.

Ugyanakkor a tagállamok arról is egyeztetnek majd jövő héten, hogy az érintett harmadik országoknak pénzügyi hozzájárulást kellene-e fizetniük ahhoz, hogy fegyvereik az uniós hitelből finanszírozhatók legyenek – hasonlóan ahhoz a belépési díjhoz, amelyet a SAFE-megállapodáshoz való csatlakozásért kell fizetni.

A vita hátterében az a feszültség áll, hogy miközben egyes szereplők – köztük a NATO főtitkára – szerint az európai gyártók egyelőre nem tudják teljes mértékben kielégíteni Ukrajna sürgős harctéri igényeit, Brüsszel továbbra is az uniós és ukrán ipar preferálását tekinti elsődleges célnak. Az ügyet a tagállami nagykövetek a jövő héten tárgyalják.

Címlapkép forrása: NATO