Egy "európai légió" létrehozásával ágyazhatnak meg az uniós hadtesteknek

Ugyan egy konkrét EU-hadsereg létrehozását kevesen tartják reálisnak, új formátummal hozakodott elő Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, aki egy "európai légió" létrehozásában látja a jelenleg kivitelezhető maximumot. Sikorski úgy tűnik osztja az EU külügyi főképviselőjének, Kaja Kallasnak a véleméynét, miszerint jelenleg irreális a közös haderőben gondolkodni, azonban úgy véli, hogy egy pár ezer főt számláló önkéntes egységgel már lehetne némi kezdeményezőkészséget mutatni.

Sikorski pénteken egy „európai légió” létrehozását javasolta annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsabban és rugalmasabban tudjon reagálni a felmerülő biztonsági fenyegetésekre - írja a lengyel közszolgálati TVP.

A politikus szerint ez a megoldás jóval reálisabb, mint egy szövetségi európai hadsereg felállítása, mivel a tagállami hadseregek összeolvadása a jelenlegi politikai és szuverenitási keretek között nem megvalósítható. Sikorski több ízben hangsúlyozta, hogy a nemzeti fegyveres erők integrációjáról szóló elképzelések inkább elméleti latolgatások, mintsem gyakorlati tervek.

A lengyel külügyminiszter elképzelése szerint az európai légió kezdetben egy dandár méretű (néhány ezer fő) egység lenne, amelyhez nemcsak az EU 27 tagállamának polgárai csatlakozhatnának, hanem akár a csatlakozásra váró országok állampolgárai is.

Úgy fogalmazott, hogy bár a koncepció nem jelentene teljes értékű közös hadsereget, mégis kézzelfogható együttműködési formát teremthetne az uniós védelempolitikában. Ezzel egy olyan rugalmas, önkéntes alapú struktúra jönne létre, amely politikailag is könnyebben elfogadható.

Sikorski ugyanakkor elismerte, hogy egy ilyen egység önmagában nem lenne alkalmas Oroszország elrettentésére, különösen az Ukrajna elleni háború elhúzódása mellett. Szerinte a légió inkább alacsonyabb szintű, regionális fenyegetések kezelésében játszhatna szerepet, például Észak-Afrikában vagy a Nyugat-Balkánon.

A javaslat tehát alapvetően nem a nagyhatalmak közti stratégiai kiegyenlítését szolgálná, hanem gyors reagálású eszközt biztosítana az EU számára olyan helyzetekben, ahol közös fellépésre van szükség. A kérdés azért relevánsabb mint valaha, mert a tagállamok a kollektív védelem megerősítésének lehetőségeit mérlegelik, miközben egyre nagyobb a bizonytalanság az Egyesült Államok hosszú távú biztonságpolitikai elköteleződését illetően.

A párhuzamos katonai struktúrák létrehozásával kapcsolatban azonban több aggály is felmerült. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, Kaja Kallas szerint egy külön európai hadsereg inkább zavart okozna, mintsem megoldást jelentene, és Sikorskihoz hasonlóan ő sem találja reálisnak egy közös európai hadsereg felállítását.

Nemrég hasonló aggályokat fogalmazott meg a NATO főtitkára, Mark Rutte is, aki szerint egy önálló uniós haderő létrehozása felesleges párhuzamosságokat és intézményi duplikációt eredményezne. Az EU-tagállamok többsége ugyanis már jelenleg is a NATO tagja, amely évtizedek óta az európai védelem alapját képezi. Rutte nemrég arról is beszélt, hogy

az EU stratégiai függetlenedése az USA-tól gyakorlatilag egy vágyálom.

Mindezt nem sokkal azután mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag zárójelbe tette az egész NATO-működést azzal, hogy eleinte a katonai megszállást sem zárta ki Grönlandra tartott határozott igényei megfogalmazásakor. Bár a konliktust végül maga Rutte tompította le, az uniós szereplők nem akarták szó nélkül hagyni a szemléletes túlkapást.

Különösen igaz ez az Európai Bizottság védelmi biztosára, Andrius Kubiliusra aki nem sokkal a történtek után már egy jóval nagyobb léptékű elképzelést vetett fel: szerinte az EU-nak érdemes lenne megfontolnia egy akár 100 000 fős közös katonai erő létrehozását. Valójában erre válaszolt az egyébként Kubiliussal gyakran együtt mozgó Kallas és a határozott mondásairól híres Sikorski is.

Címlapkép forrása: EU