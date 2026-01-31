  • Megjelenítés
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Uniós források

Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről

Portfolio
Újabb vámfront nyílik az Európai Unió számára, miután a közös költségvetésből finanszírozott agrártámogatások "piactorzító hatásai" miatt, Kína tartósan vámokat vetne ki az európai tejipar szereplőire. A sors fintora, hogy eközben a gazdák folyamatosan tüntetnek a brüsszeli döntéshozók, és kifejezetten az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen ellen, akinek következő költségvetési tervezetében (MFF) várhatóan kevesebb pénz fog jutni támogatásaikra. Ugyan a kínai vám elsősorban csak válaszcsapás arra az uniós kritikára, miszerint ők masszív állami támogatásokkal próbálnak leuralni több piaci szegmenst, a lépés valójában több kérdést is felvet az európai támogatási rendszer működéséről.
Agrárium 2026
2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.
Információ és jelentkezés

Kína egy 11,7 százalékos vámot vet ki szinte az összes európai tejtermékre egy, az uniós gazdák pénzügyi támogatásait vizsgáló dömpingellenes eljárás lezárását követően

– derül ki egy, az Euractiv által látott dokumentumból.

Az intézkedés a kínai hatóságok szerint az Európai Unió agrártámogatási rendszere, mindenekelőtt a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében nyújtott kifizetések piaci hatásaira reagál.

A vizsgálatot még 2024 augusztusában indították annak megállapítására, hogy az uniós támogatások – beleértve a környezetvédelmi gyakorlatokhoz kötődő ösztönzőket is – torzítják-e a versenyt, és kárt okoznak-e a kínai tejipari termelőknek.

Még több Uniós források

Egy "európai légió" létrehozásával ágyazhatnak meg az uniós hadtesteknek

Ahogy elítélték, azonnal köddé vált Európa egyik legkomolyabb maffiavezére

Brüsszel szorítóhurkába került Robert Fico – elzárhatják az uniós pénzcsapokat

Az új vámok többféle tejterméket érintenek, köztük különböző sajtokat, tejet és tejszínt. A vámlista szerint az exportőrök többségére 11,7 százalékos kulcs vonatkozik, ugyanakkor több mint ötven vállalat alacsonyabb, 9,5 százalékos rátával szembesül majd. Ide tartozik a francia Lactalis, a dán Arla és az olasz Zanetti is.

A kínai fél egyébként már tavaly év végén azt jelezte, hogy az előzetes megállapítások összefüggést mutattak ki az EU-s támogatások és a kínai tejipari ágazatot ért károk között, ezért már közvetlen karácsony előtt kivetettek, egy jóval határozottabb, 21,9 valamint 42,7 százalékos ideiglenes vámtarifát. Ehhez képest csökkenthetik most vissza 11,7 százalékra.

A tejipari eljárást – a párhuzamosan futó európai sertéshús- és konyakexportot érintő vizsgálatokkal együtt – széles körben

az Európai Unió kínai elektromos járművekre januárban bevezetett vámjaira adott válaszként értelmezik.

Az uniós gazdák egyik legerősebb érdekképviseleti szerve, a Copa-Cogeca szerint a helyzet ismét azt mutatja, hogy az európai termelők egy tágabb kereskedelmi vita kereszttüzébe kerülnek. Itt leginkább a nemrégiben aláírt, dél-amerikai államokkal kötött EU–Mercosur vámalkura utal, ahol a gazdák vélt vagy valós aggályai miatt végül az Európai Parlament a végrehajtás késleltetését próbálja elérni.

A KAP egyébként a jelenlegi uniós költségvetési ciklus forrásainak nagyjából egyharmadát teszi ki, és jórészt olyan közvetlen támogatások formájában jut el a földtulajdonosokhoz, amelyek sok esetben nem versenyképes gazdaságok fenntartására is lehetőséget adnak.

Persze az unió szemszögéből ez élelmiszer-biztonsági kérdés, ezért bár az új prioritások(védelem, versenyképesség) miatt a következő,

2028–2034-es ciklusban arányaiban kevesebb pénz fog jutni a közös agrárpolitikára, nominálisan megmarad a támogatásokra szánt mintegy 300 milliárd euró.

Az unió rendszeresen bírálja Kínát, amiért érvelése szerint „versenytorzító” módon pumpál állami támogatásokat cégeibe, hogy azok ledominálják a globális piac adott szektorait. Ugyan az európai KAP-rendszer ilyesmire nem törekszik, az biztos, hogy jelentős védőhálót jelent az uniós gazdáknak, még akkor is, ha lenne olyan külföldi beszállító, aki kiélezett versenyre kényszerítené őket a saját piacukon.

Kapcsolódó cikkünk

Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét

Polgári lázadás az EU-ban: egymillióan záratnák el a maradék pénzcsapokat

Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility