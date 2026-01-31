Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről

Agrárium 2026 2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.

Kína egy 11,7 százalékos vámot vet ki szinte az összes európai tejtermékre egy, az uniós gazdák pénzügyi támogatásait vizsgáló dömpingellenes eljárás lezárását követően

– derül ki egy, az Euractiv által látott dokumentumból.

Az intézkedés a kínai hatóságok szerint az Európai Unió agrártámogatási rendszere, mindenekelőtt a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében nyújtott kifizetések piaci hatásaira reagál.

A vizsgálatot még 2024 augusztusában indították annak megállapítására, hogy az uniós támogatások – beleértve a környezetvédelmi gyakorlatokhoz kötődő ösztönzőket is – torzítják-e a versenyt, és kárt okoznak-e a kínai tejipari termelőknek.

Az új vámok többféle tejterméket érintenek, köztük különböző sajtokat, tejet és tejszínt. A vámlista szerint az exportőrök többségére 11,7 százalékos kulcs vonatkozik, ugyanakkor több mint ötven vállalat alacsonyabb, 9,5 százalékos rátával szembesül majd. Ide tartozik a francia Lactalis, a dán Arla és az olasz Zanetti is.

A kínai fél egyébként már tavaly év végén azt jelezte, hogy az előzetes megállapítások összefüggést mutattak ki az EU-s támogatások és a kínai tejipari ágazatot ért károk között, ezért már közvetlen karácsony előtt kivetettek, egy jóval határozottabb, 21,9 valamint 42,7 százalékos ideiglenes vámtarifát. Ehhez képest csökkenthetik most vissza 11,7 százalékra.

A tejipari eljárást – a párhuzamosan futó európai sertéshús- és konyakexportot érintő vizsgálatokkal együtt – széles körben

az Európai Unió kínai elektromos járművekre januárban bevezetett vámjaira adott válaszként értelmezik.

Az uniós gazdák egyik legerősebb érdekképviseleti szerve, a Copa-Cogeca szerint a helyzet ismét azt mutatja, hogy az európai termelők egy tágabb kereskedelmi vita kereszttüzébe kerülnek. Itt leginkább a nemrégiben aláírt, dél-amerikai államokkal kötött EU–Mercosur vámalkura utal, ahol a gazdák vélt vagy valós aggályai miatt végül az Európai Parlament a végrehajtás késleltetését próbálja elérni.

A KAP egyébként a jelenlegi uniós költségvetési ciklus forrásainak nagyjából egyharmadát teszi ki, és jórészt olyan közvetlen támogatások formájában jut el a földtulajdonosokhoz, amelyek sok esetben nem versenyképes gazdaságok fenntartására is lehetőséget adnak.

Persze az unió szemszögéből ez élelmiszer-biztonsági kérdés, ezért bár az új prioritások(védelem, versenyképesség) miatt a következő,

2028–2034-es ciklusban arányaiban kevesebb pénz fog jutni a közös agrárpolitikára, nominálisan megmarad a támogatásokra szánt mintegy 300 milliárd euró.

Az unió rendszeresen bírálja Kínát, amiért érvelése szerint „versenytorzító” módon pumpál állami támogatásokat cégeibe, hogy azok ledominálják a globális piac adott szektorait. Ugyan az európai KAP-rendszer ilyesmire nem törekszik, az biztos, hogy jelentős védőhálót jelent az uniós gazdáknak, még akkor is, ha lenne olyan külföldi beszállító, aki kiélezett versenyre kényszerítené őket a saját piacukon.

Címlapkép forrása: EU