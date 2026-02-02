Brüsszel feloldotta a magyar kutatási támogatások befagyasztását: vége a pénzügyi káosznak

Az Európai Bizottság hivatalosan engedélyezte, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményei igényeljék az uniós kutatási pályázatokon való részvételhez szükséges azonosítókat. A döntés lezárja az eddigi bizonytalanságot, és garantálja a magyar kutatóközösség folyamatos jelenlétét az európai tudományos programokban.

Az Európai Bizottság döntése, amely elismeri a HUN-REN jogi átalakulását és lehetővé teszi az új pályázati azonosítók igénylését, egy több hónapja húzódó, a magyar kutatóhálózat uniós részvételét is érintő vita lezárását jelzi. A probléma az volt, hogy az átalakítás adminisztratív következményeit Brüsszelben a magyar kormánynak nem sikerült időben és megfelelően rendezni, ezért az Európai Bizottság ideiglenesen felfüggesztette az érintett kutatóintézetek uniós azonosító számait (PIC), ami a futó projektek finanszírozását és az új pályázatok benyújtását is ellehetetlenítette.

Vagyis a magyar kutatók a HUN-REN hálózattól nem pályázhattak uniós forrásokból megvalósuló programokra és nem vehettek részt partnerként sem.

Hétfőre viszont megoldódni látszik a helyzet: a Magyar Tudományos Akadémiai kutatói hálózatából kialakult szervezet arról számolt be, hogy az Európai Bizottság hivatalos értesítésben tájékoztatta a HUN-REN vezetését arról, hogy elismeri a szervezet jogi átalakulását. Ennek értelmében a hálózathoz tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező kutatóintézetek megkezdhetik a pályázati azonosítók (Participant Identification Code, PIC) igénylését. Ez az adminisztratív lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kutatók továbbra is hozzáférjenek az uniós kutatás-fejlesztési forrásokhoz.

A mostani döntést egy hosszabb folyamat előzte meg: a HUN-REN és tizenöt kutatóintézete az októberi jogi átalakulás után kezdeményezte a brüsszeli Central Validation Service-nél a pályázati azonosítók módosítását. Az eljárás a vártnál tovább tartott, mivel az Európai Bizottság ideiglenesen blokkolta a korábbi regisztrációs számokat. A felfüggesztés visszamenőleg is érintette az intézményeket: a blokkolt PIC-számok miatt a kutatóhelyek nem tudtak részt venni a futó EU-s projektek adminisztrációjában, nem lehetett lehívni és elszámolni a támogatásokat, és új pályázatokat sem adhattak be.

A helyzetet élesen bírálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF), amely közleményében úgy fogalmazott:

az átalakítás »átgondolatlan«, és a jogi konstrukció uniós adminisztrációja nem volt megfelelően előkészítve.

A szervezet szerint a forrásfelfüggesztés közvetlen oka az volt, hogy a kutatóhálózat új, a magyar jogrendben „sajátos jogállású jogi személy” formában működő struktúráját nem sikerült megfelelően validáltatni az Európai Unió felé. Az ADF álláspontja szerint a probléma nem azonos az alapítványi fenntartású egyetemek ügyével, hanem külön adminisztratív és jogi kérdés, amelyet időben rendezni kellett volna.

A fórum arra is felhívta a figyelmet, hogy a PIC-számok felfüggesztése gyakorlati következményekkel járt:

a kutatóhelyek nemcsak új pályázatoktól estek el, hanem a már elnyert források felhasználása és elszámolása is bizonytalanná vált.

Az ADF korábbi közleménye szerint mindez a többszöri, gyors egymásutánban végrehajtott szervezeti átalakítások következménye, amelyek adminisztratív lezárása nem volt kellően előkészített.

A magyar kormányzat és a HUN-REN vezetésének intenzív egyeztetései végül eredményre vezettek: Brüsszel elismerte a kutatóintézetek új jogi státuszát és önálló pályázati jogosultságát. A kedvező döntés alapján a korábban felfüggesztett PIC-azonosítókat adminisztratív eljárás keretében új kódokra cserélik.

Az Európai Bizottság garanciát vállalt arra, hogy a módosítás nem érinti a folyamatban lévő projekteket, és az intézmények új pályázatokon is elindulhatnak.

A technikai átállás részleteiről szóló hivatalos útmutatót már megküldték az érintett intézményeknek, a HUN-REN vezetése pedig teljes körű szakmai támogatást ígér a regisztrációs folyamat során.

A megállapodás jelentőségét növeli, hogy a kormányzat aktív közreműködésével sikerült egyértelműen bemutatni és tisztázni a magyar jogi környezet sajátosságait Brüsszelben. A kabinet nemcsak a HUN-REN önállóságának megteremtésében és hosszú távú finanszírozásában vállalt szerepet, hanem a brüsszeli tárgyalásokon is politikai és szakmai támogatást nyújtott.

Az ADF ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a jövőben is fennállhat a kockázata az uniós források korlátozásának, amennyiben a kutatóhálózat működési és tulajdonosi konstrukciója további vitákat vált ki Brüsszelben. A szervezet szerint különösen fontos, hogy a magyar fél a továbbiakban minden szervezeti változást előzetesen és teljes körűen egyeztessen az uniós intézményekkel, elkerülve a hasonló finanszírozási fennakadásokat.

A HUN-REN vezetése bízik abban, hogy a validációs folyamat gyorsan lezárul. Az új pályázati azonosítók megszerzését követően a hálózat továbbra is teljes jogú szereplője marad az európai kutatási térségnek. Ez hosszú távon kiszámítható működési keretet teremthet valamennyi tagintézmény számára, ugyanakkor az elmúlt hónapok eseményei rámutattak arra, hogy a szervezeti és jogi átalakítások uniós beágyazottságát technikai és adminisztratív szempontból is pontosan kell kezelni, különben a finanszírozás folyamatossága sérülhet.

