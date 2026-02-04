Szélmalomharcba indulnak a kínaiak Brüsszel ellen

Egyre élesedik a két fél közti folyamatos adok-kapok miután Kína közölte, hogy megvédi vállalatai "jogos érdekeit," az Európai Unió támogatási vizsgálatával szemben, amit a kínai szélerőműgyártó Goldwind Science & Technology ellen indított.

Az uniós támogatási hatóságok kedden közölték, hogy a Goldwind külföldi állami támogatásokban részesülhetett, ami

tisztességtelen versenyelőnyt biztosíthatott számára az európai piacon.

A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője felszólította az Európai Uniót, hogy haladéktalanul vonja vissza a megtett intézkedéseket, és körültekintően alkalmazza a külföldi támogatásokról szóló rendeletet. Azt is hangsúlyozta, hogy a kínai–európai együttműködéshez tisztességes, átlátható és kiszámítható piaci környezetre van szükség, ami az ország politikusainak klasszikus mantrája gyakorlatilag bármilyen uniós szabályozási kísérlettel szemben.

A kínai külügyminisztérium szerint az EU kínai vállalatokkal szembeni megkülönböztető és korlátozó lépései egyértelműen protekcionista üzenetet hordoznak. Lin Csien szóvivő a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az egyoldalú kereskedelmi eszközök gyakori alkalmazása rontja az unió nemzetközi megítélését, és aláássa a kínai vállalatok európai befektetési kedvét.

Kína a világ vezető szélenergia-termelője. Az Európai Unió 2024-ben indított vizsgálatot az európai piacra szánt kínai szélturbinák állami támogatásával kapcsolatban, azzal az indokkal, hogy meg kell védeni az uniós gyártókat az olcsó kínai importtól.

Peking a lépést protekcionista intézkedésként értékelte.

Mindez elsősorban perspektíva kérdése, de az uniós álláspont szerint intézkedéseik olyan támogatások ellen irányulnak, ahol a támogatások mértéke olyan szintet ölt, amely az adott termék nemzetközi piacának ledominálását segíti elő.

Ezzel szemben Kína sokáig főleg saját gyártóit preferáló tenderekkel és engedélyeztetésekkel próbálta kiszorítani az EU-t saját piacáról - hangsúlyosan az autóiparból -, majd több vizsgálatot is indított az uniós támogatási rendszer "piactorzító" hatásaira hivatkozva. Ezen a fronton az elmúlt héten döntöttek úgy, hogy

szinte az összes európai tejtermékre egy közel 12 százalékos vámot vetnek ki, az azt finanszírozó közös agrárpolitikára hivatkozva.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU