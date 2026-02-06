Brüsszel már vizsgálja a kormány rendeletét a szolidaritási hozzájárulásról

Az Európai Bizottság közölte, hogy figyelemmel követi a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban megjelent kormányrendelet ügyét, és elemzi a helyzetet. Karácsony Gergely szerdán már bejelentette, hogy az EB-hez fordul az ügyben, mivel szerinte a jogszabály uniós jogokat sért.

Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője a Telex kérdésére elmondta:

Valóban láttuk a médiajelentéseket az új veszélyhelyzeti intézkedésekről és a magyar bíróságok reakcióját is. Most elemezzük a kormányrendeletet és a továbbiakban is figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket.

Amennyiben a Bizottság is aggályosnak találja a kedd este megjelent szöveget, úgy később akár kötelezettségszegési eljárást is indíthat a kormány ellen.

A történések háttere, hogy a kormány kedd este elrendelte, hogy a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoknak be kell fizetnie, ez ellen pernek vagy jogvédelemnek helye nincsen; a korábbi pereket visszamenőleg is le kell zárni, az elmaradásokat záros határidőn belül be kell fizetni. Ezzel hatástalanította mindkét fegyvert, amivel Karácsony Gergely főpolgármester a szerinte túlzott mértékű elvonás ellen küzdött és 2023 óta húzódó vitás ügyeket zárt le. A döntés szinte azonnal jelentkező terheket jelenthet Budapest számára, amik egy része ráadásul be sincs tervezve a költségvetésbe.

A rendelettel kapcsolatban több bíróság is kifejezte aggályait, a Fővárosi Törvényszék szerint sérti a jogbiztonság és a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát.

A fejleményekről szóló cikkeinket itt olvashatják:

Címlapkép forrása: EU