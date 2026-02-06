  • Megjelenítés
Brüsszel már vizsgálja a kormány rendeletét a szolidaritási hozzájárulásról
Uniós források

Brüsszel már vizsgálja a kormány rendeletét a szolidaritási hozzájárulásról

Portfolio
Az Európai Bizottság közölte, hogy figyelemmel követi a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban megjelent kormányrendelet ügyét, és elemzi a helyzetet. Karácsony Gergely szerdán már bejelentette, hogy az EB-hez fordul az ügyben, mivel szerinte a jogszabály uniós jogokat sért.

Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője a Telex kérdésére elmondta:

Valóban láttuk a médiajelentéseket az új veszélyhelyzeti intézkedésekről és a magyar bíróságok reakcióját is. Most elemezzük a kormányrendeletet és a továbbiakban is figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket.

Amennyiben a Bizottság is aggályosnak találja a kedd este megjelent szöveget, úgy később akár kötelezettségszegési eljárást is indíthat a kormány ellen.

A történések háttere, hogy a kormány kedd este elrendelte, hogy a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoknak be kell fizetnie, ez ellen pernek vagy jogvédelemnek helye nincsen; a korábbi pereket visszamenőleg is le kell zárni, az elmaradásokat záros határidőn belül be kell fizetni. Ezzel hatástalanította mindkét fegyvert, amivel Karácsony Gergely főpolgármester a szerinte túlzott mértékű elvonás ellen küzdött és 2023 óta húzódó vitás ügyeket zárt le. A döntés szinte azonnal jelentkező terheket jelenthet Budapest számára, amik egy része ráadásul be sincs tervezve a költségvetésbe.

Még több Uniós források

India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek

Bulgária az év végig OECD-tag lehet

A rendelettel kapcsolatban több bíróság is kifejezte aggályait, a Fővárosi Törvényszék szerint sérti a jogbiztonság és a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát.

A fejleményekről szóló cikkeinket itt olvashatják:

Kapcsolódó cikkünk

Évek vitájára tett pontot a kormány, egyetlen rendelettel ütött jelentős lyukat Budapest pénzügyeiben

Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"

A kormány tiltása ellenére is folytatja a szolidaritási hozzájárulásról szóló pereket a bíróság

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility