India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

Egy többéves, 93,5 milliárd eurós költségvetésű kutatásfinanszírozási program kidolgozásán dolgozik az Európai Unió és India. Ez a Horizon Europe rendszerében valósulna meg, amely az EU legnagyobb ilyen jellegű finanszírozási eszköze, amely nemzetközi együttműködésekre is lehetőséget ad.

A tárgyalásokat most indították el a 16. EU–India csúcstalálkozó után, ahol a felek megállapodtak a stratégiai együttműködés elmélyítéséről a kereskedelem, a biztonságpolitika, a tudomány, az innováció és a mobilitás területén.

Ha India társult státuszt kap a Horizon Europe programban, az ország kutatói és intézményei közvetlenül pályázhatnak majd forrásokra, sőt projektvezetőként is részt vehetnek a programban, miközben pénzügyi hozzájárulást fizetnek a közös költségvetésbe. A társulás strukturált, hosszú távú együttműködést tesz lehetővé az európai és indiai kutatási szereplők között, közös projektek indításával és a tudományos-technológiai prioritások összehangolásával.

Ekaterina Zaharieva innovációért és startupokért felelős uniós biztos annyit mondott a mostani megállapodásról, hogy „a tudomány akkor működik a leghatékonyabban, ha a határok nem állnak az ötletek útjába, ezért India esetleges csatlakozása a tehetség, az ambíció és a bizalom összekapcsolását szolgálná globális léptékben.”

A Horizon Europe jelenleg 22 nem uniós országgal lépett társulási kapcsolatra, ami a tudományos együttműködés egyik legszorosabb formáját jelenti az EU és harmadik országok között. A partnerek között szerepel többek között Norvégia, az Egyesült Királyság, Izrael, Kanada és Svájc, Japánnal pedig tavaly decemberben zárultak le sikeresen a tárgyalások.

Magyarország eközben csak részlegesen fér hozzá a Horizon Europe forrásaihoz az Európai Bizottsággal fennálló vita miatt.

Mint ismert, az uniós végrehajtó testület szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében nem rendezettek megfelelően az összeférhetetlenségi szabályok, ezért bizonyos intézmények nem köthetnek új támogatási szerződéseket. A kormány és az Európai Bizottság között befagytak az elmúlt évben a tárgyalások a feltételek teljesítéséről, miközben a magyar kutatói szféra versenyhátrányba kerülhet a teljes jogú hozzáféréssel rendelkező országokhoz, így lassan Indiához képest is.

