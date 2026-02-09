  • Megjelenítés
Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat
Uniós források

Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Portfolio
Az Európai Unió elindította eddigi legnagyobb félvezető-kísérleti üzemét, a NanoIC-t az IMEC leuveni központjában. A 2,5 milliárd eurós beruházás a következő generációs, két nanométer alatti chiptechnológiák fejlesztését gyorsítja, amelyek kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügy és a 6G-hálózatok számára - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió elindította eddigi legnagyobb félvezető-kísérleti üzemét, a NanoIC-t a belgiumi IMEC leuveni központjában. A létesítmény összesen 2,5 milliárd eurós beruházással valósult meg:

ebből 700 millió eurót az EU, további 700 milliót a belga és tartományi kormányok biztosítottak, a fennmaradó összeget pedig az ASML és más ipari partnerek állták.

A NanoIC a következő generációs félvezető-technológiák fejlesztését gyorsítja. Ezek elengedhetetlenek a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügy és a 6G mobilhálózatok fejlődéséhez.

A létesítmény az első Európában, amely a legkorszerűbb, extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezést alkalmazza, és a két nanométer alatti chiptechnológiára összpontosít, amellyel sehol máshol nem foglalkoznak a világon.

Még több Uniós források

Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt

Csattogtatják az ostort a németek – Merz masszív lazításokhoz köti a közös fellépést

Titkos terv szivárgott ki Brüsszelből: ezzel a húzással ütnék ki Trumpot a globális pénzügyi világból

Az üzemet Henna Virkkunen uniós ügyvezető alelnök, Bart De Wever belga és Matthias Diependaele flamand miniszterelnök nyitotta meg. A kutatók és vállalatok itt közel ipari méretekben tesztelhetik új chipterveiket, berendezéseiket és gyártási folyamataikat, még azelőtt, hogy a tömeggyártás megkezdődne.

A létesítmény a nyílt hozzáférés elvén működik, vagyis startupok, kutatók, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt igénybe vehetik. Az IMEC által működtetett központ partnerei között található a francia CEA-Leti, a német Fraunhofer, a finn VTT, a román CSSNT és az ír Tyndall Nemzeti Intézet.

A Chips Act keretében létrehozott öt kísérleti projektnél – köztük a NanoIC, a FAMES, az APECS, a WBG és a PIXEurope – összesen 3,7 milliárd eurós uniós és nemzeti beruházást valósítanak.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal

Megtámadhatatlan erődöt építenek a világ egyik legfeszültebb térségében, de a történelmi káosz keresztbe tesz a tervnek

Nincs fék az AI-vonaton: újabb elképesztő ugrásról érkezett jelentés

Tömeges elbocsátásokat hoz az AI? - Nem ugyanazt mondja a JP Morgan és az Nvidia vezére

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Von der Leyen átvágná az EU költségvetésének gordiuszi csomóját – Magyarország is megfizetheti az árát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility