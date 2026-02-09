Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Az Európai Unió elindította eddigi legnagyobb félvezető-kísérleti üzemét, a NanoIC-t a belgiumi IMEC leuveni központjában. A létesítmény összesen 2,5 milliárd eurós beruházással valósult meg:
ebből 700 millió eurót az EU, további 700 milliót a belga és tartományi kormányok biztosítottak, a fennmaradó összeget pedig az ASML és más ipari partnerek állták.
A NanoIC a következő generációs félvezető-technológiák fejlesztését gyorsítja. Ezek elengedhetetlenek a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügy és a 6G mobilhálózatok fejlődéséhez.
A létesítmény az első Európában, amely a legkorszerűbb, extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezést alkalmazza, és a két nanométer alatti chiptechnológiára összpontosít, amellyel sehol máshol nem foglalkoznak a világon.
Az üzemet Henna Virkkunen uniós ügyvezető alelnök, Bart De Wever belga és Matthias Diependaele flamand miniszterelnök nyitotta meg. A kutatók és vállalatok itt közel ipari méretekben tesztelhetik új chipterveiket, berendezéseiket és gyártási folyamataikat, még azelőtt, hogy a tömeggyártás megkezdődne.
A létesítmény a nyílt hozzáférés elvén működik, vagyis startupok, kutatók, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt igénybe vehetik. Az IMEC által működtetett központ partnerei között található a francia CEA-Leti, a német Fraunhofer, a finn VTT, a román CSSNT és az ír Tyndall Nemzeti Intézet.
A Chips Act keretében létrehozott öt kísérleti projektnél – köztük a NanoIC, a FAMES, az APECS, a WBG és a PIXEurope – összesen 3,7 milliárd eurós uniós és nemzeti beruházást valósítanak.
