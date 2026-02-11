Ursula von der Leyen elárulta: ilyen változás jön az energiaárakban, ami mindenkit érint

Az európai ipar – különösen a vegyipar – egyszerre több oldalról került nyomás alá az elmúlt években, ami miatt a nagyobb érdekképviseletek és cégek rendre panaszkodnak az uniós szabályozásokra. A leggyakrabban elhangzó aggódó hangok szerint a magas energiaárak, a kínai államilag támogatott túlkapacitás és a gyenge kereslet mellé negyedik sokkként társul az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS). Egy friss jelentés szerint ez jelenleg tonnánként mintegy 80 eurós karbonárral működik, és 2039-re teljes kibocsátásmentességet ír elő az érintett szektoroknak.

Az ágazati érdekképviseletek 2023 óta több mint 20 nagy európai üzem bezárásáról, mintegy 30 ezer megszűnt munkahelyről és további 200 ezer veszélyeztetett állásról beszélnek, miközben 2025-ben több mint 80 százalékkal estek vissza a beruházások. A cégek szerint a jelenlegi karbonárazás globálisan a legdrágább, és versenyhátrányt okoz az olyan piacokkal szemben, ahol az ipart közvetlen állami támogatások segítik.

A kiszivárgott bizottsági reformterv részben reagál ezekre a panaszokra: eszerint az ipari vállalatok további ingyenes ETS-kvótákat kaphatnának, ha cserébe klímasemlegességet elősegítő beruházásokat hajtanak végre. Az iparági lobbi azonban ennél is tovább menne: több ingyenes kvótát, a kivezetési határidő kitolását és karboneltávolítási kreditek beszámítását szorgalmazza. A vita tétje az, hogy az ETS enyhítése rövid távon csökkentheti-e a versenynyomást anélkül, hogy aláásná az EU klímapolitikai alapját és az ipar villamosítására épülő energiastratégiai célokat.

Ez adta meg a keretet az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek beszédéhez az antwerpeni ipari fórumon, amelyen a feszültségek között kellett irányt mutatnia és hűtenie a kedélyeket. Így elsőként arról beszélt, hogy az új bizottsági ciklusban a Draghi- és Letta-jelentésre építve indították el a Versenyképességi Iránytűt és a Tisztaipari Megállapodást, amelyek célja a dekarbonizáció és a versenyképesség összehangolása.

Azt mondta, 2024-ről 2025-re több mint duplájára, 115 milliárd euróra emelték az ipari átmenetet támogató beruházásokat, évente 15 milliárd euróval csökkentenék az adminisztratív terheket, és új kereskedelmi megállapodásokkal, illetve kritikus nyersanyagprojektek jóváhagyásával igyekeznek stabilabb ellátási láncokat teremteni.

Hangsúlyozta, hogy a globális verseny élesedik, és az európai ipart torzító, államilag támogatott túlkapacitásokkal kell szembenéznie, miközben Kína már csaknem kétszer annyi tiszta technológiát exportál, mint az EU. Úgy fogalmazott, Európának gyorsaságra, léptékre, olcsó és bőséges energiára, valamint új piacokra van szüksége ahhoz, hogy az ipari beruházások a kontinensen maradjanak.

Az Európai Bizottság ezért gyorsítaná az engedélyezési eljárásokat, fellépne a tagállami „túlszabályozás” és az egységes piac széttagoltsága ellen, és egy új, „28. rezsimként” emlegetett uniós cégformát hozna létre, amely egységes szabályokkal és 48 órás online cégbejegyzéssel könnyítené a határokon átnyúló működést.

A kereslet ösztönzését is kulcskérdésnek nevezte: az ipari gyorsító jogszabályban uniós tartalmi követelményeket és alacsony karbonintenzitású beszerzési feltételeket vezetnének be a stratégiai ágazatokban, hogy a közbeszerzések – amelyek a GDP 14 százalékát teszik ki – nagyobb arányban támogassák az európai termelőket. A finanszírozás kapcsán a megtakarítási és beruházási unió mielőbbi lezárását sürgette, amely akár 470 milliárd eurónyi többletforrást mozgósíthatna, és jelezte, hogy szükség esetén megerősített együttműködésben is továbblépnének.

Az utóbbi hetekben agyonkritizált ETS-ről azt mondta,

a rendszer 2005 óta 39 százalékkal csökkentette a kibocsátásokat az érintett ágazatokban, miközben azok gazdasági teljesítménye 71 százalékkal nőtt, és 260 milliárd euró bevételt termelt, amelyet uniós szinten teljes egészében ipari innovációra fordítottak.

Ugyanakkor bírálta, hogy a tagállamok az ETS-bevételek kevesebb mint 5 százalékát irányítják ipari dekarbonizációra, és jelezte: a nyári ETS-reform egyik központi eleme az lehet, hogy nagyobb arányban kell visszaforgatni a forrásokat az iparba.

Az energiaárakról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas és volatilis gázárak húzzák felfelé az áramszinteket, miközben a megújuló és a nukleáris energia jóval olcsóbb.

Szerinte az EU-nak ki kell használnia a jelenlegi, mérséklődő gázárakat arra, hogy felgyorsítsa az alacsony karbonintenzitású energiainfrastruktúra kiépítését, erősítse az energiapiaci összeköttetéseket, modernizálja az energiára rakódó nemzeti adókat, és szélesebb körben alkalmazza a hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodásokat. Úgy fogalmazott,

az európai ipar jövője Európában van, de ehhez a szabályozás, a finanszírozás és az energiaellátás terén is gyorsabb és mélyebb reformokra van szükség.

