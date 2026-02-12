  • Megjelenítés
Csütörtökön fűnyíróval eshet neki a tagállami intézkedéseknek az Európai Unió
Csütörtökön fűnyíróval eshet neki a tagállami intézkedéseknek az Európai Unió

A csütörtöki, Alden Biesen-i informális uniós csúcs előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke hatalmas szabálycsökkentési intézkedéseket sürget, mert szerinte az EU versenyképességi lemaradását nemcsak a brüsszeli túlszabályozás, hanem a tagállamok által alkalmazott további bürokratikus terhek okozzák. A célzott áttöréshez horizontális reformokat javasol az egységes piacon – különösen az energia-, távközlési és tőkepiaci integrációban –, például azzal, hogy a cégeknek elég legyen egyetlen tagállami hatóságnak adatot szolgáltatniuk. Costa nyitott piacot és aktívabb kereskedelempolitikát szorgalmaz, miközben a „Buy European” ötlet kapcsán óv a protekcionizmustól, de stratégiai ágazatokban célzott, időben korlátozott védelmi lépéseket elfogadhatónak tart.
„Ősrobbanás” jellegű deregulációs fordulatot sürgetett az EU versenyképességének helyreállítására az Európai Tanács elnöke, António Costa a Financial Timesnak adott interjúban. A politikus szerint Európa lemaradása az Egyesült Államokkal és Kínával szemben nemcsak a brüsszeli túlszabályozásból,

hanem a tagállami kormányok „szőrszálhasogató” hozzáállásából és további szigorításaitól is fakad.

Costa azt szeretné, ha 2026-ban a versenyképesség terén hasonló politikai áttörés történne, mint ami tavaly a védelmi kiadások növelésében és a közös beszerzésekben megvalósult.

A csütörtöki versenyképességi informális uniós csúcs előtt Costa átfogó, horizontális reformokat sürget az egységes piacon, különösen az energia-, a távközlési és a tőkepiaci integráció terén. Konkrét példaként említette, hogy a vállalatoknak elegendő legyen egyetlen tagállami hatóságnak adatot szolgáltatniuk, ne mind a 27-ben külön-külön.

Emellett egyértelmű politikai iránymutatást kér a vezetőktől annak érdekében, hogy megszűnjön az uniós szabályok továbbszigorítása, vagyis a tagállami szinten történő túlzott szigorítás, amely szerinte 27 külön bürokráciára szorozza fel a terheket.

A találkozó egyik vitás pontja a francia kezdeményezésű „Buy European” politika, amely bizonyos kulcstermékek európai gyártását és kötelező vásárlását írná elő. Costa szerint az EU-nak nyitott piacnak kell maradnia, és a protekcionizmust el kell kerülni, ugyanakkor stratégiai ágazatok – például a vegyipar, az acél- és alumíniumipar – esetében szükség lehet védelmi intézkedésekre. A német álláspont óvatosabb:

egy magas rangú berlini tisztviselő szerint az ilyen eszközöknek kivételesnek, időben korlátozottnak és kizárólag kritikus technológiákra kellene vonatkozniuk, nem teljes szektorokra.

Costa a szabályozási egyszerűsítés mellett aktívabb kereskedelempolitikát és erőteljesebb fellépést is sürget: több szabadkereskedelmi megállapodást, határozottabb válaszlépéseket a tisztességtelen globális versenyre, valamint a versenyszabályok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az európai vállalatok nagyobb méretre nőhessenek. Bár az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és más vezetők felvetették a megerősített együttműködés lehetőségét a vétózó tagállamok – például Magyarország – megkerülésére, Costa egyelőre nem lát okot erre, mert szerinte mind a 27 tagállam érzi a gazdasági növekedés ösztönzésének fontosságát.

Címlapkép forrása: EU

