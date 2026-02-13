Európai háború: kiderült, kik féltik legjobban az országuk biztonságát

Több ponton is nagyban eltér a magyar közvélemény az Európai Unió átlagától a biztonság és a védelem megítélésében, állapította meg az Eurobarométer, a Müncheni Védelmi Konferencia időpontjára időzített felmérése. Miközben Európa-szerte általánosságban erősödik a fenyegetettség érzete, Magyarországon kiugró számok vannak annak tekintetében, hogy mennyire biztos valaki abban, hogy fennáll-e, vagy egyáltalán nem létezik érdemi fenyegetettség.

A felmérés egyik legfontosabb kérdése arra irányult, hogy az emberek mennyire érzik fenyegetettnek saját országuk biztonságát a jelenlegi nemzetközi helyzetben. Az Európai Unió egészében a válaszadók több mint kétharmada, pontosan 68 százalék gondolja úgy, hogy országa veszélynek van kitéve, míg Magyarországon ez az arány csupán 55 százalék.

Ha azonban ránézünk a teljes adatsorra, jól látszik, hogy ebből az 55-ből 24 százalék erősen hisz a fenyegetettségben, míg a másik oldalon 26 százalék biztos benne, hogy nincs ilyesmiről szó, ami az egész EU szintjén a legnagyobb érték.

Mennyire ért egyet azzal, hogy az országunk biztonságát veszély fenyeget? Forrás: Eurobarométer

Ugyan az összesített rangsor szerint Magyarország a háborús fenyegetettségtől hatodik legkevésbé tartó tagállam, amennyiben az erős véleményeket nézzük csak, akkor csupán 3 százalékkal marad le a teljes lista 6. helyéről.

Érdemes még megjegyezni a listavezető franciák, németek, és a dánok helyzetét, akik az utóbbi időben különösen a geopolitika viszályok központjába kerültek Donald Trump amerikai elnök Grönlandra tett igényei miatt. Bár a konkrét, katonai közbelépést sem kizáró fenyegetés veszélye néhány héten belül elhűlt,

a NATO-szövetség megkérdőjeleződése láthatóan mély nyomott hagyott az említett országokon.

Magyarországon némileg más, karakánabb kép rajzolódik ki a személyes biztonság tekintetében, ahol a válaszadók 34 százaléka mondta azt, hogy egyáltalán nem érzi veszélyben magát, ami merőben eltér az egész EU-ra vetített 18 százaléktól.

Ezzel párhuzamosan továbbra is érdekes, hogy – ahogy az egy héttel ezelőtti felmérésből kiderült – a magyarok alapvetően jobban bízunk az EU-ban, mint a legtöbb uniós állam polgára. Míg akkor az általánosabb kompetenciákról és megoldási elvárásokról volt szó, a mostani felmérés sokkal inkább a védelemre volt kihegyezve, így az 52 százalékos uniós átlaghoz képest kerekítve 58 százalékban mondták a magyarok azt, hogy az EU képes megerősíteni a védelmi helyzetét.

ha a „teljes bizalmat” nézzük, akkor 20 százalékkal másodikok vagyunk Luxemburggal együtt, Románia 22 százalékos vezető helye mögött.

Mennyire bízik az Európai Unió képességében arra, hogy megerősítse védelmét és jobban megvédje polgárait? Forrás Eurobarométer

A védelmi beruházások megítélése még tovább erősíti ezt a képet. Az uniós válaszadók közel háromnegyede, 74 százaléka vagy elégedett az Európai Unió jelenlegi védelmi kiadásaival, vagy úgy gondolja, hogy azokat növelni kellene. Magyarországon ez az arány összesítve 78 százalékra jött ki.

A felmérés emellett kitért az űrpolitikával kapcsolatos kérdésekre is, ahol uniós szinten a legfontosabb prioritás a biztonság és a védelem, ezt követi a környezetvédelem és az éghajlat-politika, majd az európai ipar versenyképessége. Magyarországon ezzel szemben a környezetvédelem és az éghajlat-politika került az első helyre, szorosan utána a biztonság és a védelem, míg a versenyképesség itt is a harmadik legfontosabb cél.

Címlapkép forrása: EU