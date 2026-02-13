Európai háború: kiderült, kik féltik legjobban az országuk biztonságát

Több ponton is nagyban eltér a magyar közvélemény az Európai Unió átlagától a biztonság és a védelem megítélésében, állapította meg az Eurobarométer, a Müncheni Védelmi Konferencia időpontjára időzített felmérése. Miközben Európa-szerte általánosságban erősödik a fenyegetettség érzete, Magyarországon kiugró számok vannak annak tekintetében, hogy mennyire biztos valaki abban, hogy fennáll-e, vagy egyáltalán nem létezik érdemi fenyegetettség.
A felmérés egyik legfontosabb kérdése arra irányult, hogy az emberek mennyire érzik fenyegetettnek saját országuk biztonságát a jelenlegi nemzetközi helyzetben. Az Európai Unió egészében a válaszadók több mint kétharmada, pontosan 68 százalék gondolja úgy, hogy országa veszélynek van kitéve, míg Magyarországon ez az arány csupán 55 százalék.
Ha azonban ránézünk a teljes adatsorra, jól látszik, hogy ebből az 55-ből 24 százalék erősen hisz a fenyegetettségben, míg a másik oldalon 26 százalék biztos benne, hogy nincs ilyesmiről szó, ami az egész EU szintjén a legnagyobb érték.
Ugyan az összesített rangsor szerint Magyarország a háborús fenyegetettségtől hatodik legkevésbé tartó tagállam, amennyiben az erős véleményeket nézzük csak, akkor csupán 3 százalékkal marad le a teljes lista 6. helyéről.
Érdemes még megjegyezni a listavezető franciák, németek, és a dánok helyzetét, akik az utóbbi időben különösen a geopolitika viszályok központjába kerültek Donald Trump amerikai elnök Grönlandra tett igényei miatt. Bár a konkrét, katonai közbelépést sem kizáró fenyegetés veszélye néhány héten belül elhűlt,
a NATO-szövetség megkérdőjeleződése láthatóan mély nyomott hagyott az említett országokon.
Magyarországon némileg más, karakánabb kép rajzolódik ki a személyes biztonság tekintetében, ahol a válaszadók 34 százaléka mondta azt, hogy egyáltalán nem érzi veszélyben magát, ami merőben eltér az egész EU-ra vetített 18 százaléktól.
Ezzel párhuzamosan továbbra is érdekes, hogy – ahogy az egy héttel ezelőtti felmérésből kiderült – a magyarok alapvetően jobban bízunk az EU-ban, mint a legtöbb uniós állam polgára. Míg akkor az általánosabb kompetenciákról és megoldási elvárásokról volt szó, a mostani felmérés sokkal inkább a védelemre volt kihegyezve, így az 52 százalékos uniós átlaghoz képest kerekítve 58 százalékban mondták a magyarok azt, hogy az EU képes megerősíteni a védelmi helyzetét.
ha a „teljes bizalmat” nézzük, akkor 20 százalékkal másodikok vagyunk Luxemburggal együtt, Románia 22 százalékos vezető helye mögött.
A védelmi beruházások megítélése még tovább erősíti ezt a képet. Az uniós válaszadók közel háromnegyede, 74 százaléka vagy elégedett az Európai Unió jelenlegi védelmi kiadásaival, vagy úgy gondolja, hogy azokat növelni kellene. Magyarországon ez az arány összesítve 78 százalékra jött ki.
A felmérés emellett kitért az űrpolitikával kapcsolatos kérdésekre is, ahol uniós szinten a legfontosabb prioritás a biztonság és a védelem, ezt követi a környezetvédelem és az éghajlat-politika, majd az európai ipar versenyképessége. Magyarországon ezzel szemben a környezetvédelem és az éghajlat-politika került az első helyre, szorosan utána a biztonság és a védelem, míg a versenyképesség itt is a harmadik legfontosabb cél.
Címlapkép forrása: EU
