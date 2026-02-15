Veszélyes játékot űz az EU a befektetőkkel, miközben óriási átalakulás előtt állunk

Brüsszelben és több tagállamban – köztük Franciaországban – jelenleg a „szabályozási egyszerűsítés” a hívószó, miután az elmúlt években egymást követték az olyan szabályok, mint a vállalati fenntarthatósági és átláthatósági előírások kiterjesztései. Megjelent például a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv (CSRD), kijöttek az átvilágítási és megfelelőségi (due diligence) szabályok és a Fenntartható Pénzügyi Közzétételek Rendelete (SFDR). Az Európai Bizottság a második félévre ígéri a részvényesi jogokról szóló irányelv (Shareholder Rights Directive), azaz az SRD II felülvizsgálatát is, ahol a szabályozói terhek csökkentését ígérik.
A Les Echos elemzése szerint azonban nem minden egyszerűsítés egyformán ártalmatlan: az SRD II gyengítése olyan intézményi elemet érintene, amely a tőkepiacok működésének alapja.
Az irányelvet a pénzügyi válság után módosították azzal a céllal, hogy a vállalati tulajdonlást hosszabb távú szemlélethez kössék. A szavazások átláthatósága, a vezetői javadalmazás ellenőrzésének lehetősége és a részvényesi párbeszéd ösztönzése mind azt szolgálták, hogy csökkenjen a tulajdon és a felelősség közötti távolság
. Az elemzés érvelése szerint az SRD II nem plusz adminisztrációs teher volt, hanem egy strukturális piaci hibára adott válasz, ezért lebontása épp akkor lenne kockázatos, amikor az európai vállalatok előtt jelentős átalakulás áll.
A lap cikke konkrét kihívásokat sorol: dekarbonizáció, ipari relokáció, ellátási láncok biztosítása, digitális átállás. Ezek hosszú távú, tőkeigényes és kockázatos folyamatok, amelyekhez türelmes, tájékozott befektetőkre van szükség.
Paradox lenne, ha az EU épp akkor gyengítené a részvényesi jogokat, amikor gazdasági szuverenitásról és újraiparosításról beszél.
Az amerikai példa ellenpontként jelenik meg: ott a szavazások politizálódása és a közvetítők szerepének vitatása a vállalat–részvényes párbeszéd széttöredezéséhez és több jogvitához vezetett. Az elemzés konklúziója, hogy az SRD II felülvizsgálatának nem a jogok szűkítésére, hanem a részvényesi részvétel minőségének javítására kellene irányulnia – például az információk standardizálásával, a határokon átnyúló szavazás egyszerűsítésével és a közvetítők függetlenségének biztosításával. A lap elemzése szerint a tét végső soron az, hogy ki finanszírozza az európai nagyvállalatok átalakulását, ha a részvényesek passzívvá válnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit - Drónháborús rémálom a fronton
Gyakorlatilag nincs valódi rejtőzködés.
Veszélyes játékot űz az EU a befektetőkkel, miközben óriási átalakulás előtt állunk
Pont ott vághatja vissza Brüsszel a szabályozásokat, ahol a legtöbbet árt a részvényeseknek.
Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Lenéztek a szakadék széléről, de nem tetszett nekik, amit láttak.
Kína mosolyoffenzívával támadta le Európát, de a háttérben már robbanás közeli a konfliktus
Peking így is megpróbálná elédesgetni az EU-t az Egyesült Államoktól.
Irán megfenyegette Amerikát: ha ezt meglépik, válaszcsapás jön
De készek tárgyalni is.
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt
A halálesetekért egy szerencsétlen körülmény a felelős.
Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is
100 km/h közeli tempót mértek a Balatonnál.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!