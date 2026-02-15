Veszélyes játékot űz az EU a befektetőkkel, miközben óriási átalakulás előtt állunk

Az EU-országok kormányai, valamint az Európai Bizottság a szabályozási egyszerűsítés jegyében több uniós előírást, köztük az SRD II-t is felülvizsgálnák. Szakértők szerint azonban a részvényesi jogok gyengítése a tőkepiacok alapját véreztetné ki. Az irányelv a hosszú távú, felelős tulajdonlást erősíti, ezért kockázatos lenne épp most megnyirbálni, amikor a dekarbonizációhoz, az ipari átalakuláshoz és a digitális átálláshoz elkötelezett befektetőkre van szükség.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Brüsszelben és több tagállamban – köztük Franciaországban – jelenleg a „szabályozási egyszerűsítés” a hívószó, miután az elmúlt években egymást követték az olyan szabályok, mint a vállalati fenntarthatósági és átláthatósági előírások kiterjesztései. Megjelent például a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv (CSRD), kijöttek az átvilágítási és megfelelőségi (due diligence) szabályok és a Fenntartható Pénzügyi Közzétételek Rendelete (SFDR). Az Európai Bizottság a második félévre ígéri a részvényesi jogokról szóló irányelv (Shareholder Rights Directive), azaz az SRD II felülvizsgálatát is, ahol a szabályozói terhek csökkentését ígérik.

A Les Echos elemzése szerint azonban nem minden egyszerűsítés egyformán ártalmatlan: az SRD II gyengítése olyan intézményi elemet érintene, amely a tőkepiacok működésének alapja.

Az irányelvet a pénzügyi válság után módosították azzal a céllal, hogy a vállalati tulajdonlást hosszabb távú szemlélethez kössék. A szavazások átláthatósága, a vezetői javadalmazás ellenőrzésének lehetősége és a részvényesi párbeszéd ösztönzése mind azt szolgálták, hogy csökkenjen a tulajdon és a felelősség közötti távolság

. Az elemzés érvelése szerint az SRD II nem plusz adminisztrációs teher volt, hanem egy strukturális piaci hibára adott válasz, ezért lebontása épp akkor lenne kockázatos, amikor az európai vállalatok előtt jelentős átalakulás áll.

A lap cikke konkrét kihívásokat sorol: dekarbonizáció, ipari relokáció, ellátási láncok biztosítása, digitális átállás. Ezek hosszú távú, tőkeigényes és kockázatos folyamatok, amelyekhez türelmes, tájékozott befektetőkre van szükség.

Paradox lenne, ha az EU épp akkor gyengítené a részvényesi jogokat, amikor gazdasági szuverenitásról és újraiparosításról beszél.

Az amerikai példa ellenpontként jelenik meg: ott a szavazások politizálódása és a közvetítők szerepének vitatása a vállalat–részvényes párbeszéd széttöredezéséhez és több jogvitához vezetett. Az elemzés konklúziója, hogy az SRD II felülvizsgálatának nem a jogok szűkítésére, hanem a részvényesi részvétel minőségének javítására kellene irányulnia – például az információk standardizálásával, a határokon átnyúló szavazás egyszerűsítésével és a közvetítők függetlenségének biztosításával. A lap elemzése szerint a tét végső soron az, hogy ki finanszírozza az európai nagyvállalatok átalakulását, ha a részvényesek passzívvá válnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images