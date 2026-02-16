Elkerülhetetlen pályára állította az EU-t a vészhelyzet, hat ország menetelése kilökheti a fősodorból Magyarországot

A 2020-as évek eddigi káosza és geopolitikai versenye radikálisan átírja a nemzetközi politikát, amelyben az USA és Kína gazdasági-technológiai és stratégiai rivalizálása példátlan kényszert jelent az Európai Unió számára. Az európai döntéshozók úgy tűnik, végre reálisan látják, hogy nem bízhatnak a régi szövetségi rendszerben, és a kontinens gazdasági jelentőségének csak azzal tudnak érvényt szerezni, ha kifogásokat mellőzve végre egységesen kezdenek mozogni. Ezt a koncepciót azonban szinte lehetetlen 27 tagállamra kiterjeszteni a jelenlegi keretek között, mert még ha mindenki egy irányba állna is, akkor egy-egy kormányváltás után bármikor olyan szereplő kerülhet vétóhelyzetbe, aki aktívan kiénekelne a kórusból. Minderre kínálhat megoldást a régóta lebegtetett kétsebességes Európa koncepciója, amelyet most a szövetség hat legjelentősebb országát egyesítő E6 formátum próbál összehozni úgy, hogy náluk koncentrálódik az uniós össztermék több mint 70 százaléka.

Bár az ukrajnai háború 2022-es kitörésekor egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Európa és a szélesebb Nyugat képes összezárni Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetésével szemben, hamar elkezdett látszani, hogy a feleszmélés ellenére más elképzelések vannak az európai vezetők fejében.

Ezen a szinten nem elsősorban a magyar kormány brüsszeli fősodorral való szembemenéséről, vagy az ukrán vezetés iránt feltekert ellenszenvéről van szó. Sokkal inkább az előző német és amerikai kormányok óvatoskodásáról, a franciák külpolitikailag határozott, de belföldön instabilizálódó vezetéséről, vagy akár a frontvonaltól legtávolabb és ahhoz legközelebb eső tagállamok fenyegetésérzékeléséről.

Ugyan az adottságok nem sokat változtak – az orosz energiahordozókról való nagymértékű leválást leszámítva –, úgy látszik, hogy végre mozgásnak indulhatnak a döntéshozás rugalmasabb fórumai, amelyek a védelem és a versenyképesség prioritásaira fókuszálhatnak; ezt pedig nem kis részben az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak köszönhetjük.

Nem arról van szó persze, hogy pusztán a mostanra megszokott kiszámíthatatlansága az, ami szükségessé lépéskényszert teremtett. Az USA már korábban, jóval a jelenlegi adminisztráció előtt felismerte, hogy az EU-nak nagyobb részt kell vállalnia a biztonságpolitikai terhekből, azonban kétségtelen, hogy a jelenlegi elnök az, aki miatt az európai vezetők is kénytelenné váltak komolyan venni globális felelősségüket.

Ha azt mondjuk, Putyin támadása felébresztette Európát, akkor Trump kellett ahhoz, hogy ki is kelljen végre az ágyból.

A feladatokat katonai fronton úgy tűnik, a briteket is tömörítő „hajlandók koalíciója” az a formátum, amelyben mostanra szinte teljesen átvették az oroszok elleni védekezés anyagi terheit. Emellett a hétvégén tartott Müncheni Biztonsági Konferencián (MSC) újból fölmerült egy, a britek által vezetett expedíciós erőkhöz (JEF) hasonló európai katonai együttműködés, amely NATO-tagállamokat tömörítő kisebb, kiegészítő műveleti szövetség lenne.

Ebből a szemszögből a helyzet viszonylag egyszerű: jelenleg szinte minden forrás a leghatékonyabban az ukrajnai háborúval összefüggésben használható fel. Gazdasági szempontból azonban már jóval összetettebb a kép.

Itt az MSC pozitívabb, transzatlanti szövetséget és egymás kiegészítését hangsúlyozó hangvétel ellenére komoly versenyfutás lehet az USA-val szemben, amelyben az Európai Unió Kínához való viszonyulása is az eddigieknél jobban mérlegre kerül.

Ráadásul ideálisan a 27 tagállamnak és szövetségeseinek úgy kellene megegyezniük kompetenciáikban, hogy továbbra is más elképzelések vannak a helyes útról és a nemzeti érdekekről.

Erre igyekszik választ adni az E6, amely az unió hat leggazdagabb országának stratégiai összehangolásával igyekszik megalapozni az egész EU ipari-technológiai visszakapaszkodását.

Az elképzelést így Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia pénzügyminisztere harangozta be, melynek szándéknyilatkozatában négy olyan prioritási területet jelölnek meg, amelyben nem terveznek várni az EU közös döntéshozatalára, amelyek saját szavaik szerint:

I. Tőkepiaci unió

A résztvevő hatos szerint elengedhetetlen, hogy gyorsabb előrelépés történjen a megtakarítási és beruházási unió kiépítésében. Ez döntő szerepet játszik az európai vállalatok – különösen a startupok és a gyors növekedési fázisban lévő cégek – finanszírozási feltételeinek javításában. Fel kell gyorsítani azokat a kulcsfontosságú projekteket, amelyeket még uniós szinten tárgyalnak, így többek között a vállalatok felskálázásának finanszírozását célzó FIVE kezdeményezést is.

Mindezért is felgyorsítják a tőkepiaci unió megvalósítását annak érdekében, hogy javuljanak az európai vállalatok finanszírozási feltételei – ezt pedig az E6 országai először erősített együttműködéssel hozhatják létre.

II. Euróerősítés

Az euró globális valutaként erős alapokon áll. Az Európai Unió megbízható partner, amely szilárdan elkötelezett a jogállamiság mellett. Ugyanakkor az európai versenyképességet tovább kell erősíteni. Fokozni kell az erőfeszítéseket a stabil makrogazdasági feltételek biztosítása, az üzleti környezet javítása, a bürokrácia csökkentése és a szuverenitás erősítése érdekében, különös tekintettel a digitális fizetési rendszerekre.

Ennek érdekében megerősítenék az euró nemzetközi szerepét, amelyet az elmúlt időszakban az Európai Központi Bank is egyre inkább szorgalmaz. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy szükség van a digitális euró bevezetésére, valamint saját európai fizetési rendszerek kiépítésére.

III. Védelmi kiadások

A védelmi beruházásokban rejlő teljes potenciál kiaknázásához az uniós tagállamoknak következetesen végre kell hajtaniuk a közös uniós kezdeményezéseket nemzeti szinten. Erősíteni kell a tagállamok közötti együttműködést, és a védelmi kiadásokat a következő többéves pénzügyi keretben egyértelműen kulcsprioritásként kell rögzíteni. Emellett fontos biztosítani, hogy a védelem az innováció és a gazdasági növekedés egyik hajtóereje legyen.

Ezért jelentősen elmélyítenék a védelmi kiadások koordinációját, különös hangsúlyt helyezve a közös fegyverrendszerekre és a közös beszerzésekre – amely az EU SAFE programjának is az egyik sarokköve.

IV. Nyersanyagbiztonság

A megbízható ellátási láncok és a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés meghatározó szerepet játszanak az európai gazdaságok ellenálló képességének megőrzésében. Ehhez szoros uniós szintű együttműködésre, valamint nemzetközi partnereinkkel folytatott tudatos, stratégiai együttműködésre van szükség.

Az E6 szövetség Ennek eléréséhez összehangolná a beszerzéseket, vészhelyzeti tartalékokat hoznának létre, és megerősítenék globális kereskedelmi partnerségeinket.

Minderre könnyen mondhatnánk, hogy újabb üres ígérethalmazról van szó, azonban a hat ország összeadva az EU GDP-jének több mint 70 százalékáért felelős.

A hat állam pénzügyminiszterei most hétfőn egyeztetnek személyesen, és innentől havi szinten fognak találkozni. Ha egy ilyen szűkebb körben sikerül tényleges közös stratégiát kialakítani, akkor abba könnyebb lehet beilleszkednie a többi fejlettebb uniós országnak, lényegében egy gyakorlati keretet biztosítva a régóta emlegetett kétsebességes Európai Unió elképzelésének.

Nem véletlen, hogy az E6-os együttműködési keretet a német kancellárhelyettes, Lars Klingbeil és a francia gazdaságért, iparért és pénzügyekért felelős miniszter, Roland Lescure szorgalmazták a leginkább. Az müncheni konferencián mindkét ország vezetője olyan dolgokat dobott be, amelyek már az E6-os működés sikeres indulását támasztják alá.

Emmanuel Macron francia elnök esetében ez csak egy erős utalás volt arra, hogy meg fogják menteni a németekkel és spanyolokkal közösen fejlesztett több komponenses légi harcrendszert (FCAS), miközben a német kancellár egy félmondatban közölte, hogy az Európai Bizottság a Parlament által megszavazott jogi normakontroll ellenére „átmenetileg” végre fogja hajtani a franciáknak politikailag rendkívül érzékeny Mercosur-megállapodást.

Ez utóbbi jelentőségéről és a kereskedelmi egyezményt befagyasztó EP-döntés kellemetlenségéről már korábban írtunk részletesen, de Merz rövid és tényszerű bejelentése elég kockázatos lett volna, ha nem egyeztettek volna róla előzetesen Macronnal, hiszen a francia államfő korábban ugyanis fogadkozott, hogy a kialkudott védőintézkedések után is azon fog dolgozni, hogy megállítsa az európai gazdák egy részét félelemben tartó megállapodást.

Mindez alapvetően pozitív előjel az unió szempontjából, azonban más utalások is voltak. Merzen kívül a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen is egész határozottan beszélt arról, hogy az egyhangúságot igénylő uniós döntéseknél komoly gondot okoz a vétó, ezért tényleg szükség lehet adott témaköröket minősített többséghez kötni, ahogy az például a kereskedelem esetében is van.

Az Európai Bizottság elnöke egyre többször beszél a konszenzus döntéshozatal megnyirbálásáról – már az EU állapotáról tartott 2025-ös beszédében is a tervek között emlegetette –, ehhez azonban az alapszerződéseket kellene módosítani.

Ez önmagában nem jelentene többet a korábbi hasonló mondatoknál, amelyek nagyjából a véleménynyilvánítás kategóriájában ragadtak, azonban ha az E6 valóban hatékony formátumnak bizonyul, az megnyitja a kaput a többsebességes EU felé. Ennél a közös célok megvalósítása miatt áldozatokat vállaló országoknak több joguk lesz alakítani a szövetség irányát.

Azonban az ehhez szükséges szerződésmódosításig sem kell várni Magyarország „kiejtésével”, ha működik az E6, hiszen mára az uniós országok messze túlnyomó többsége nem a megbízható partnert látja a magyar kormányban.

Látszólag kivétel ez alól Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki egy rövid videós bejelentkezéssel támogatta Orbán Viktor újraindulását, és Olaszországgal közös fegyverbeszerzés is tervben van az uniós közös hitelfelvétellel elért SAFE-eszközön keresztül. Így a jelenlegi magyar kabinetnek is van némi mozgástere, míg egy esetleges Tisza-kormány egy friss startot jelentene, miután Magyar Péter Merz mellett a Lengyelországot vezető Donald Tuskkal és több, E6-on kívül eső európai elnökkel is egyeztetett Münchenben.

