Olyan versenyképességi csapdába került Magyarország, amiből évekig nem látszik kiút

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 2020–2024-es inflációs sokk nemcsak az árakat emelte meg, hanem látványosan átrajzolta az uniós országok egymáshoz viszonyított költség- és árversenyképességét is. A GDP-deflátor alapján Magyarország közel 60%-os kumulált drágulása – a forint jelentős gyengülése ellenére – jelentős relatív reálfelértékelődést okozott, miközben több nyugat-európai országban ennek töredéke volt az árszintemelkedés. A folyamat kulcscsatornája az egységnyi munkaerőköltség: a bérek sok helyen gyorsabban nőttek, mint a termelékenység, így több közép-kelet-európai gazdaságban megjelent a „versenyképességi túllövés” kockázata. A kérdés az, hogy az eltolódás mennyiben tekinthető fenntarthatónak, és ha nem, milyen lassú és költséges korrekciók – exportvesztés, beruházási fék, belső alkalmazkodás – következhetnek a következő években.

Az elmúlt öt év inflációs hulláma nemcsak az árstabilitásról szóló vitákat írta át Európában, hanem csendben újrarendezte az országok egymáshoz viszonyított gazdasági pozícióját is. Az Európai Bizottság egy friss tanulmánya éppen ezt a kevésbé látványos, de annál fontosabb dimenziót vizsgálja: hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti sokk után, és ezek az elmozdulások mennyiben tekinthetők fenntarthatónak?

A tanulmány első felét feldolgozó cikkünkben azt mutattuk be, hogy Közép-Kelet-Európában – és különösen Magyarországon – az infláció mértéke és szerkezete alapjaiban rengette meg a felzárkózási modell költségoldali pilléreit. A mostani elemzés ezt a gondolatmenetet viszi tovább, de egy még kényelmetlenebb kérdést tesz fel: előfordulhat-e, hogy a gyors drágulás eredményeképp egyes országok ár- és bérszintje már a gazdasági teljesítményükhöz képest is túl magasra került?

Ez a különbség a „felzárkózás” és a „versenyképességi túllövés” között a következő évek növekedési pályáját is meghatározhatja.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 16. Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

A 2020–2024 közötti inflációs sokk nemcsak árszint-emelkedést hozott, hanem érdemben átrajzolta az európai országok egymáshoz viszonyított költség- és versenyképességi pozícióját is. A különbségek nagysága önmagában is figyelemre méltó: míg a GDP-deflátor alapján Franciaországban a teljes gazdaság árszintje öt év alatt mintegy 15 százalékkal emelkedett, addig Magyarországon közel 60 százalékkal. A kérdés így nem pusztán az, hogy ki mennyire drágult, hanem az, hogy ez a relatív drágulás mennyiben tekinthető fenntarthatónak.

A versenyképesség költségoldali megközelítésében a reáleffektív árfolyam (REER) az egyik legfontosabb, a tanulmányban vizsgált mutató. Ez azt méri, hogy egy ország árszintje – a legfontosabb kereskedelmi partnerekhez viszonyítva – hogyan változik, figyelembe véve a nominális árfolyamot és az inflációs különbségeket. Ha egy országban gyorsabban nőnek az árak és bérek, mint a partnereknél, akkor a nominális árfolyam stabilitása mellett valójában reálértelemben felértékelődik.

A 2020–2024 közötti időszakban az EU nominális effektív árfolyama – a nem uniós partnerekkel szemben – mintegy 11 százalékkal erősödött 2019-hez képest.

Országszinten azonban a nominális elmozdulások jóval szűkebb sávban mozogtak: az átlagos változás körülbelül 5 százalék volt. Magyarország ebben a mezőnyben kivételnek számít, a forint effektív árfolyama mintegy 13 százalékkal gyengült, míg például a svéd korona körülbelül 2 százalékot veszített. Ezek a nominális mozgások azonban eltörpülnek az inflációs különbségek mellett.

A GDP-deflátorral számolt reálárfolyam azt mutatja, hogy több közép- és kelet-európai ország – köztük Magyarország – jelentős reálfelértékelődést szenvedett el. A balti államok esetében a különböző mutatók alapján a reálfelértékelődés az eurózóna átlagát 10–20 százalékponttal is meghaladta.

Magyarország esetében a közel 60 százalékos kumulált árszint-emelkedés önmagában olyan relatív drágulást jelentett, amely a nominális leértékelődés egy részét is ellensúlyozta.

A reálfelértékelődés egyik legfontosabb csatornája az egységnyi munkaerőköltség (ULC). Ez a mutató a bérek és a termelékenység viszonyát fejezi ki: ha a bérek gyorsabban nőnek, mint a termelékenység, az ULC emelkedik, vagyis a vállalatok egységnyi kibocsátásra jutó költsége nő. A 2020–2024 közötti időszakban a munkavállalói kompenzáció több közép- és kelet-európai országban – így Bulgáriában, Litvániában, Romániában és Magyarországon – az EU-átlagot jelentősen meghaladó ütemben emelkedett. Magyarországon a nominális béremelkedés dinamikus volt, még akkor is, ha a reálbérek jelentős részét elvitte az infláció. Ugyanis hazánkban az inflációval korrigált munkavállalói jövedelmek 2019 és 2024 között kumuláltan mintegy 13,5 %-kal nőttek.

A problémát az jelenti, hogy a termelékenységi növekedés ezzel nem tudott lépést tartani.

A jelentés adatai szerint 2020–2024 között a munkatermelékenység kumulált bővülése az EU nagy részében elmaradt a 2014–2019-es időszak teljesítményétől, és sok országban kifejezetten szerény volt. Mindössze néhány tagállamban – Írországban, Máltán, Szlovákiában, Lettországban, Bulgáriában és Lengyelországban – haladta meg az öt év alatti termelékenységnövekedés a 10 százalékot, miközben több országban ennél jóval alacsonyabb, néhány százalékos vagy gyakorlatilag stagnáló dinamika látszott.

Ezzel szemben a nominális bérek több közép- és kelet-európai országban 50–60 százalék körüli mértékben emelkedtek: Magyarországon, Romániában és Bulgáriában a munkavállalói kompenzáció öt év alatt meghaladta a 60 százalékos növekedést, míg a balti államokban és Horvátországban 50 százalék feletti volt az emelkedés. A reálbér és a termelékenység közötti kumulált különbség így több országban két számjegyű lett: Romániában, Bulgáriában, Litvániában és Horvátországban a reálbérek növekedése több mint 12-15 százalékponttal haladta meg a termelékenység javulását, Magyarország pedig 9,6 százalékkal az ötödik legnagyobb eltérést mutatta ebben az összevetésben.

Ez azt jelenti, hogy a bérdinamika jelentős része nem a kibocsátás hatékonyságának javulására épült, hanem az inflációs sokkhoz való nominális alkalmazkodás következménye volt, ami közvetlenül emelte az egységnyi munkaerőköltséget és ezen keresztül a reálfelértékelődést.

Mikor lett túl drága Kelet-Európa?

A reálárfolyam-változás önmagában még nem jelenti azt, hogy az ország „túl drága”, teljesen természetes, hogy a felzárkózó gazdaságok esetében a gyorsabb termelékenységi növekedés béremelkedést és magasabb inflációt generál. Ennek normalitását mutatja, hogy a jelenséget a szakirodalom Balassa–Samuelson-hatásként írja le.

A Bizottság kutatói nem is akarták újra feltalálni a spanyol viaszt, hanem arra a kérdésre kereste a választ, hogy a mostani reálfelértékelődés mennyiben indokolható ilyen konvergenciafolyamatokkal.

A jelentés ezért három különböző módszerrel is megbecsüli az egyensúlyi reálárfolyamot. A Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER) modell azt vizsgálja, hogy milyen reálárfolyam mellett lenne fenntartható az ország külső egyensúlya, vagyis a folyó fizetési mérleg és a külső finanszírozás hosszú távon stabil maradna. Ha a reálárfolyam túl erős, az export versenyképessége romlik, és külső hiány alakulhat ki; ha túl gyenge, az inflációs nyomás nőhet.

A Behavioural Equilibrium Exchange Rate (BEER) modell ezzel szemben empirikus összefüggésekből indul ki: azt vizsgálja, hogy a múltbeli adatok alapján a reálárfolyam hogyan mozgott bizonyos fundamentumok – például relatív termelékenység, jövedelmi szint, külső pozíció – mellett. Ha a tényleges reálárfolyam eltér attól, amit ezek a fundamentumok indokolnának, akkor misalignment, vagyis egyensúlyi eltérés áll fenn.

A harmadik eszköz a bérbenchmark, amely kifejezetten a munkaerőköltségek és a termelékenység kapcsolatát vizsgálja. Itt azt becsülik meg, hogy a bérszint mennyire áll összhangban az adott ország gazdasági fejlettségével és termelékenységi teljesítményével.

A három megközelítés együttes eredménye számszerűen is azt mutatja, hogy több közép- és kelet-európai országban a 2020–2024 közötti reálfelértékelődés nagysága meghaladja azt a szintet, amely pusztán a jövedelmi felzárkózással lenne indokolható. A GDP-deflátorral számolt reáleffektív árfolyam alapján a balti államok reálfelértékelődése az eurózóna átlagát 15–20 százalékponttal is meghaladta, míg az egységnyi munkaerőköltség-alapú mutató esetében ez a különbség helyenként a 20 százalékpontot is elérte.

Románia és Bulgária esetében szintén két számjegyű, az EU-átlagnál érdemben magasabb reálfelértékelődés látható több mutató szerint.

A már többször említett, Magyarországon közel 60 százalékos, 2019-hez viszonyított GDP-deflátor-emelkedés – amely a legmagasabb volt az EU-ban – önmagában is rendkívüli relatív drágulást jelentett, miközben az egységnyi munkaerőköltség öt év alatt több mint 40 százalékkal nőtt. A nominális effektív árfolyam ugyan mintegy 13 százalékos gyengülést mutatott ebben az időszakban, de ez messze nem ellensúlyozta az árszint és a költségek ugrásszerű emelkedését.

A modellek alapján így a magyar reálárfolyam-pozíció 2024-re számottevően erősebb lett annál, amit a termelékenységi teljesítmény és a külső egyensúlyi fundamentumok indokolnának.

Fontos megjegyezni, hogy az inflációs különbségek 2025-ben sem tűntek el teljesen: az év első felében a GDP-deflátor és a fogyasztói árindex alapján Magyarország és Románia továbbra is a magasabb inflációjú országok közé tartozott, miközben több nyugat- és dél-európai ország tartósan alacsonyabb inflációs pályán maradt.

Ez azt jelentheti, hogy a relatív versenyképességi átrendeződés nem egyszeri – a koronavírus-járvány és az energiaválság okozta – sokk volt, hanem elhúzódó folyamat.

A reálárfolyam-eltérések korrekciója általában lassú és költséges, amire az euró bevezetésével, egy valutaunióban nincs lehetőség, de még önálló deviza esetén is korlátozott a mozgástér, ha a belső infláció gyorsan követi az árfolyammozgást. A korrekció így gyakran az exportpiaci részesedés csökkenésén, a beruházások visszaesésén vagy a bérek és árak lefelé történő alkalmazkodásán keresztül megy végbe.

A 2020–2024 közötti inflációs sokk tehát nem csupán ársokk volt, hanem versenyképességi stresszteszt is. A költségelőny, amely a régió felzárkózási modelljének egyik pillére volt, jelentősen szűkült. Ha a termelékenységi fordulat elmarad, a reálfelértékelődés egy része kényszerű korrekciót vonhat maga után.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images