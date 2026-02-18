Belső háború tört ki Brüsszelben: von der Leyen mesterterve veszélyben, a britek is támadásra készülnek

Ursula von der Leyen gazdaságpolitikai mesterterve komoly belső akadályba ütközött: az ipari átállás felgyorsításáról szóló rendelet (Industrial Accelerator Act, IAA) tervezetét kilenc főigazgatóság bírálta az Európai Bizottságon belül. A jogszabály a tavaly meghirdetett tisztaipari törvény (Clean Industrial Deal) központi eleme lenne, célja az európai ipar versenyképességének megerősítése, különösen az energiaintenzív ágazatokban, a nettó zéró technológiák és az autóipar területén – számolt be a Politico.
A szokatlanul széles körű belső kritika miatt a február 26-ra tervezett bemutató immár harmadszori halasztása is napirendre kerülhet, ami kellemetlen helyzetbe hozza a von der Leyen vezette testületet a március 19–20-i uniós csúcs előtt.
A javaslat egyik legérzékenyebb pontja a „Made in EU” fogalom meghatározása és az úgynevezett „megbízható partnerek” köre. A kiszivárgott tervezet szerint az uniós és EGT-eredetű (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tartalom számítana automatikusan európainak, de az Európai Bizottság lehetőséget adna arra is, hogy bizonyos partnerországok gyártása egyenértékű minősítést kapjon. Itt azonban éles vita bontakozott ki: a kereskedelempolitikáért felelős kereskedelemi főigazgatóság (DG TRADE) a szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező országok széles körét bevonná, míg az iparpolitikáért felelős DG GROW – élén Stéphane Séjourné alelnökkel – szűkebb, EGT-központú értelmezést támogat.
A vita nemcsak intézményi, hanem politikai törésvonalakat is tükröz, mivel Franciaország az IAA-t az EU-n belüli ipari termelés ösztönzésének eszközeként kezeli, míg Németország attól tart, hogy a túl szigorú „európai preferencia” akadályozná a kereskedelmi partnereket és szembemenne a bürokráciacsökkentési törekvésekkel.
Az ügy Londonban is aggodalmat keltett: a brit kormány attól tart, hogy a brit gyártók kiszorulhatnak az uniós közbeszerzésekből, ezért kereskedelmi offenzívára készül Brüsszelben.
A kezdeményezés érzékeny időszakban került napirendre, amikor az EU iparát egyszerre terheli az amerikai vámemelési politika – Donald Trump amerikai elnök agresszív és kiszámíthatatlan vámháborúja – és a kínai exporttöbblet nyomása. Miközben Ursula von der Leyen új lendületet akar adni az uniós iparpolitikának, az IAA körüli belső ellenállás azt jelzi, hogy a „gazdasági doktrína” átalakítása komoly politikai és intézményi kompromisszumokat igényel. Bár a biztosi kollégium jogilag a kifogások ellenére is elfogadhatná a szöveget, a brüsszeli gyakorlat inkább konszenzusra törekszik, ami további egyeztetéseket vetít előre.
Címlapkép forrása: EU
