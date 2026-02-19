  • Megjelenítés
Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot, miután a Barátság kőolajvezeték körüli vita eszkalálódása nyomán Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A múlt hónap végén egy orosz dróntámadás miatt leálló Barátság kőolajvezeték miatt Budapest és Pozsony az Adria-vezetéken keresztüli, tengeri orosz olajimport lehetőségét is napirendre tűzné, ám Horvátország ezt egyelőre elutasítja. A két kormány már a villamosenergia- és gázszállítás korlátozását is kilátásba helyezte Ukrajna felé, ami a háború sújtotta, téli ellátásbiztonság szempontjából már komolyabb kockázatot jelenthet.

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot, miután a Barátság kőolajvezeték körüli vita eszkalálódása miatt Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást – számolt be az Euronews.

Mint arról beszámoltunk, január 27-én egy orosz dróntámadás miatt leállt az orosz Barátság vezetéken a tranzit, ami miatt Magyarország jelenleg nem jut hozzá az energiahordozóhoz.

A szlovák vezetéssel együtt a magyar kormány az Európai Bizottságnál kérte a tengeri olajellátásra vonatkozó szankciók ideiglenes feloldását, hogy Horvátországon át, az Adria vezetéken keresztül orosz – valamint más országokból származó – olajat importálhasson a Mol a százhalombattai és a pozsonyi finomítókba.

A zágrábi kormány egyelőre nem adott helyt az orosz tengeri importra vonatkozó kérésnek.

Még több Uniós források

Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk

Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok

Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború által veszélyeztetett régiókba, Magyarország is részesül belőle

A magyar és a szlovák kormányok szerint Ukrajna már elvégezte a tranzit újraindításához szükséges javítási munkákat, azonban egyelőre nem adtak engedélyt az orosz olaj szállítására, ezért szerda délután a magyar és a szlovák kormányok is bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnába.

AMINT ARRÓL AZ UKRÁN VÁMSTATISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN RÉSZLETESEN ÍRTUNK, A LÉPÉS INKÁBB SZIMBOLIKUS, A HÁBORÚBAN ÁLLÓ ORSZÁG TELJES DÍZELIMPORTJÁNAK 0,4 SZÁZALÉKÁT ÉRINTI CSAK EZ.

Az uniós végrehajtó testület igyekezett elhatárolódni azoktól a sajtóhírektől, amelyek szerint sürgetné Kijevet a vezeték mielőbbi megjavítása érdekében, és ezért hívta volna össze a rendkívüli szakbizottsági ülést.

Nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára

– hangsúlyozta Anna-Kaisa Itkonen szóvivő. A testület közlése szerint Magyarország és Szlovákia is elegendő olajkészlettel rendelkezik, így ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben.

A Bizottság ugyanakkor aggodalommal tekint Ukrajna energiaellátási helyzetére, amely a kemény téli időszakban rendkívül nehéznek ígérkezik. Ezért lehet a dízelimport mellé belengetett másik fenyegetés sokkal aggasztóbb Kijev számára:

Magyarország és Szlovákia ugyanis kilátásba helyezték, ha a vezetéket nem javítják meg, intézkedéseiket kiterjesztik a villamosenergia- és gázszállításra is.

Ukrajna az energetikai infrastruktúráját érő folyamatos orosz támadások következtében már most is súlyos áramkimaradásokkal és fűtési zavarokkal küzd.

