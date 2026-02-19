Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot, miután a Barátság kőolajvezeték körüli vita eszkalálódása miatt Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást – számolt be az Euronews.
Mint arról beszámoltunk, január 27-én egy orosz dróntámadás miatt leállt az orosz Barátság vezetéken a tranzit, ami miatt Magyarország jelenleg nem jut hozzá az energiahordozóhoz.
A szlovák vezetéssel együtt a magyar kormány az Európai Bizottságnál kérte a tengeri olajellátásra vonatkozó szankciók ideiglenes feloldását, hogy Horvátországon át, az Adria vezetéken keresztül orosz – valamint más országokból származó – olajat importálhasson a Mol a százhalombattai és a pozsonyi finomítókba.
A zágrábi kormány egyelőre nem adott helyt az orosz tengeri importra vonatkozó kérésnek.
A magyar és a szlovák kormányok szerint Ukrajna már elvégezte a tranzit újraindításához szükséges javítási munkákat, azonban egyelőre nem adtak engedélyt az orosz olaj szállítására, ezért szerda délután a magyar és a szlovák kormányok is bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnába.
AMINT ARRÓL AZ UKRÁN VÁMSTATISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN RÉSZLETESEN ÍRTUNK, A LÉPÉS INKÁBB SZIMBOLIKUS, A HÁBORÚBAN ÁLLÓ ORSZÁG TELJES DÍZELIMPORTJÁNAK 0,4 SZÁZALÉKÁT ÉRINTI CSAK EZ.
Az uniós végrehajtó testület igyekezett elhatárolódni azoktól a sajtóhírektől, amelyek szerint sürgetné Kijevet a vezeték mielőbbi megjavítása érdekében, és ezért hívta volna össze a rendkívüli szakbizottsági ülést.
Nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára
– hangsúlyozta Anna-Kaisa Itkonen szóvivő. A testület közlése szerint Magyarország és Szlovákia is elegendő olajkészlettel rendelkezik, így ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben.
A Bizottság ugyanakkor aggodalommal tekint Ukrajna energiaellátási helyzetére, amely a kemény téli időszakban rendkívül nehéznek ígérkezik. Ezért lehet a dízelimport mellé belengetett másik fenyegetés sokkal aggasztóbb Kijev számára:
Magyarország és Szlovákia ugyanis kilátásba helyezték, ha a vezetéket nem javítják meg, intézkedéseiket kiterjesztik a villamosenergia- és gázszállításra is.
Ukrajna az energetikai infrastruktúráját érő folyamatos orosz támadások következtében már most is súlyos áramkimaradásokkal és fűtési zavarokkal küzd.
Címlapkép forrása: EU
Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel
A gyengébb hitelképességű, subprime ügyfelek állnak a háttérben.
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt - Ez lesz a következő hónapok nagy nyertese?
Fontos támaszhoz érkezett az árfolyam.
Berlin fordulóponthoz érkezett: az amerikai szuperfegyverből rendelhetnek
Ennyit az európai önállósodásról.
Drasztikus döntést hozott a nagy amerikai egyetem
Komolyan veszik a tilalmat.
Kiderült az igazság Trump vámpolitikájáról: nem azt kapták az amerikaiak, amit ígértek nekik
Brutális árat fizetnek a kisebb és közepes méretű cégek, valamint az amerikai fogyasztók.
Újabb döntés született a parajdi katasztrófa ügyében
Épül az árvízvédelmi rendszer.
Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál
Elvileg a drónokat is lelövi, bár nem erre tervezték.
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.