Csendben rárobbant a bomba Európára, ahogy gigantikus vámcsapás érte az ipart

A tavaly nyáron megkötött EU–USA kereskedelmi megállapodás ugyan az uniós exporttermékek többségére 15 százalékra csökkentette a vámokat, az acél és az alumínium azonban kimaradt az egyezségből – kezdi cikkét a Financial Times.
Az amerikai fél 50 százalékos vámot vetett ki ezekre a termékekre, ami az Eurostat adatai szerint az év utolsó hat hónapjában – az előző év azonos időszakához képest – közel egyharmados visszaesést okozott az uniós acélkivitelben az amerikai piacon.
Az ágazat szerint a magas vámteher közvetlenül rontja az európai gyártók versenyképességét.
Az iparági érdekképviselet, az Eurofer főigazgatója, Axel Eggert úgy nyilatkozott a lapnak, hogy az 50 százalékos vám „károsítja az iparágat”, és a szektor továbbra is bizonytalanságban van, mivel a tavalyi megállapodás csak annyit rögzített: a felek „megfontolják a lehetőségét” az acélvámok csökkentésének. Vagyis konkrét menetrend vagy kötelezettségvállalás nem született, így az iparág lényegében átmeneti, de időben nem körülhatárolt állapotban maradt.
Bár pénteken Cipruson tartanak kereskedelmi miniszteri találkozó az Európai Tanácsban, itt aligha születik majd megoldás a helyzetre.
Az EU válaszul saját védőintézkedéseket vezetett be:
kvótán felül 50 százalékos vámot vet ki az acélimportokra, beleértve az amerikai szállításokat is.
Ez azonban nem gyakorolt érdemi nyomást Washingtonra, mivel az Egyesült Államok viszonylag csekély mennyiségben exportál acélt az EU-ba. A már említett ciprusi kereskedelmi miniszteri ülésen ráadásul az Egyesült Államok ügye hivatalosan napirenden sincs; a fókusz inkább a WTO-reformon, Kínán, valamint az olyan kétoldalú tárgyalásokon van, mint az Ausztráliával és a Fülöp-szigetekkel folytatott egyeztetések.
Az Európai Parlament sem képvisel radikálisabb álláspontot: Bernd Lange, a kereskedelmi szakbizottság elnöke szerint az EU-nak tartania kell magát a 50 százalékos acélvámról szóló megállapodáshoz. Ugyanakkor a parlamenti bizottság kifogásolja az amerikai fél által kivetett, szintén 50 százalékos vámot az úgynevezett „származékos” acél- és alumíniumtermékekre – például mosógép- vagy motorkerékpár-alkatrészekre –, amelyet szerintük az egyezmény megsértésének lehet tekinteni.
Ha ezeket a vámokat az EU várhatóan májusi ratifikációját követő hat hónapon belül nem törlik el, a parlament kezdeményezné az uniós vámok újbóli emelését az amerikai acélra, és Lange szerint ehhez a tagállamok is támogatást adnának.
Címlapkép forrása: EU
