Lázadás az EU-ban: tagállamok sora üzent keményen a Bizottság milliárdos terve miatt
Kilenc uniós tagállam pénzügyminisztere közös levélben bírálta az Európai Bizottságot, amiért a testület 2500 új alkalmazott felvételét és az adminisztratív kiadások növelését tervezi. A bírálat fő oka, hogy eközben Brüsszel éppen költségvetési fegyelmet követel a tagállamoktól – írta meg a Politico.

Az Ausztria által vezetett kezdeményezéshez Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Lettország, Svédország, Finnország és Hollandia tárcavezetői csatlakoztak. A Politico birtokába került levelet Piotr Serafin költségvetési biztosnak címezték. Bár a miniszterek felemlegetik, hogy az Európai Bizottság a következő többéves pénzügyi keret (MFF) egyszerűsítésére törekszik, a létszámbővítési terveket éles kritikával illették.

A 2028 és 2034 közötti költségvetési időszakra tervezett, 2500 fős létszámbővítés becsült költsége 1,4 milliárd euró.

Az aláírók szerint ez a növekedés – beleértve az MFF 4., igazgatási kiadásokkal foglalkozó fejezetében szereplő jelentős emelést – ellentmond a Bizottság által hirdetett hatékonysági és mértéktartási céloknak. Véleményük szerint ez a lépés aláássa a szélesebb körű költségvetési javaslat hitelességét is.

A Politico szerint a levélben azt írják, hogy az Európai Bizottságnak magára nézve is alkalmaznia kellene azokat az elveket, amelyeket a tagállamoktól elvár.

A nemzeti kormányokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a közkiadások hatékonyságának növelése érdekében, gyakran éppen a Bizottság kérésére. Erre a nyomásra sok tagállam nehéz reformokkal, létszámcsökkentéssel és megtakarításokkal kénytelen reagálni.

Claudia Bauer, Ausztria Európa-ügyi minisztere kiemelte: ha Európa-szerte minden nemzeti közigazgatásnak vissza kell fognia kiadásait, ugyanezt a szigorúságot kell alkalmazni a Bizottsággal szemben is. Hozzátette: amikor a nemzeti kormányok hatalmas költségvetési nyomás alatt állnak,

az uniós adminisztráció létszámának jelentős bővítése rossz üzenetet közvetít az állampolgárok felé.

A Bizottság egyelőre nem reagált a brüsszeli lap megkeresésére.

