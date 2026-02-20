Made in EU-t akarnak, pedig az európaiak már az iskolapadba kényszerülnek a kritikus ágazatban

Bart Sap, a belgiumi központú Umicore vezérigazgatója szerint az Európai Uniónak feltételekhez kellene kötnie a kínai vállalatok hozzáférését a 450 milliós egységes piachoz. Úgy véli, a kínai cégeknek közös vállalatokat kellene létrehozniuk európai partnerekkel, és bizonyos kulcsfontosságú technológiák feletti ellenőrzést is meg kellene osztaniuk, ha az uniós piacon kívánnak értékesíteni. Ezzel kellene „újraegyensúlyozni” a két fél között a kapcsolatokat – mondta el az Euractivnak.

Cége, az Umicore az EU által stratégiailag kritikusnak minősített ásványok feldolgozásával foglalkozik, köztük kobalttal, nikkellel és antimonnal. Sap szerint Európa ezen a területen lemaradásban van, ami egy nehezen megkérdőjelezhető tény, hiszen

Kína a globális kritikusnyersanyag-feldolgozás mintegy 70 százalékát ellenőrzi.

Ez jelentős befolyást biztosít Peking számára olyan csúcstechnológiák gyártásában használt alapanyagok felett, mint a harci repülőgépek, radarrendszerek vagy számítógépes chipek. A vezérigazgató hangsúlyozta: amikor az EU közpénzeket fordít ipari fejlesztésekre, biztosítani kell, hogy a technológiák és a vállalatok Európába települjenek, és erős helyi beszállítói követelmények érvényesüljenek.

Kína jelentős kereskedelmi többlete és technológiai térnyerése – az elektromos járműgyártástól az ásványfeldolgozásig – komoly feszültségeket okoz Brüsszel és Peking között. Az európai ipart ráadásul a magas energiaárak és az amerikai vámintézkedések is gyengítik. A helyzetet tovább élezi, hogy Peking tavaly átfogó exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, válaszul Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseire.

Bár az EU korábban is próbálkozott a probléma elé menni,

jellemzően csak az ilyen sokkhatások alkalmasak arra, hogy valamiféle egységet teremtsenek a tipikusan végletekig tárgyalt törekvések mentén.

Az uniós válaszlépések között szerepel az európai gyártás megerősítését célzó iparpolitika, amelyet Franciaország határozottan támogat, míg Németország és több más tagállam óvatosabban közelít a protekcionista irányhoz, hiszen az a magasabb hozzáadott értékű iparágak versenyképességét is gyengíti, ha nem a legolcsóbb beszállítóktól tudnak alapanyagokhoz jutni.

Az Európai Bizottság hamarosan bemutatandó ipari gyorsító jogszabálya (Industrial Accelerator Act, IAA) a tervek szerint szigorú helyi tartalmi követelményeket írhat elő a támogatások és közbeszerzések esetében több ágazatban, például az elektromos járművek, az akkumulátorok és az alumíniumipar területén. Sap szerint mindez csak úgy reális, ha az EU szembenéz Kína technológiai fölényének valóságával.

El kell ismernünk, hogy már nem mi vagyunk a professzorok, diákok lettünk. Ha pedig diák vagy, máshogy kell a dolgokhoz állnod, tanulni akarsz.

– mondta Sap.

A vezérigazgató szerint a közös vállalatok és a helyi tartalmi előírások nem Kína ellen irányulnának, hanem az együttműködés új alapját teremtenék meg. Biztos benne, hogy Kína sem nélkülözheti az európai piacot, hiszen az EU az Egyesült Államok után a második legnagyobb kereskedelmi partnere. Véleménye szerint Európa előtt lehetőség áll, hogy az amerikai–kínai gazdasági konfliktus közepette saját ipari versenyképességét erősítse, és ne a konfrontáció, hanem az együttműködés útját válassza.

