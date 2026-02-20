  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Made in EU-t akarnak, pedig az európaiak már az iskolapadba kényszerülnek a kritikus ágazatban
Uniós források

Made in EU-t akarnak, pedig az európaiak már az iskolapadba kényszerülnek a kritikus ágazatban

Portfolio
Bár könnyen lehet, hogy elnapolják, elvileg jövő héten mutatnák be az Európai Unió „ipargyorsító” tervezetét, amely arra kötelezne egyes szektorokat, hogy bizonyos százalékig. A terv természetesen a stratégiailag fontos kritikusnyersanyag-feldolgozásra is vonatkozna, azonban az ágazat egyik vezetője arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi körülmények között sehogy sem tudnának versenyezni Kínával, ezért inkább a közös projekteket és a know-how megosztását kellene hangsúlyozni.

Bart Sap, a belgiumi központú Umicore vezérigazgatója szerint az Európai Uniónak feltételekhez kellene kötnie a kínai vállalatok hozzáférését a 450 milliós egységes piachoz. Úgy véli, a kínai cégeknek közös vállalatokat kellene létrehozniuk európai partnerekkel, és bizonyos kulcsfontosságú technológiák feletti ellenőrzést is meg kellene osztaniuk, ha az uniós piacon kívánnak értékesíteni. Ezzel kellene „újraegyensúlyozni” a két fél között a kapcsolatokat – mondta el az Euractivnak.

Cége, az Umicore az EU által stratégiailag kritikusnak minősített ásványok feldolgozásával foglalkozik, köztük kobalttal, nikkellel és antimonnal. Sap szerint Európa ezen a területen lemaradásban van, ami egy nehezen megkérdőjelezhető tény, hiszen

Kína a globális kritikusnyersanyag-feldolgozás mintegy 70 százalékát ellenőrzi.

Ez jelentős befolyást biztosít Peking számára olyan csúcstechnológiák gyártásában használt alapanyagok felett, mint a harci repülőgépek, radarrendszerek vagy számítógépes chipek. A vezérigazgató hangsúlyozta: amikor az EU közpénzeket fordít ipari fejlesztésekre, biztosítani kell, hogy a technológiák és a vállalatok Európába települjenek, és erős helyi beszállítói követelmények érvényesüljenek.

Még több Uniós források

Csendben rárobbant a bomba Európára, ahogy gigantikus vámcsapás érte az ipart

Lázadás az EU-ban: tagállamok sora üzent keményen a Bizottság milliárdos terve miatt

Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt

Kína jelentős kereskedelmi többlete és technológiai térnyerése – az elektromos járműgyártástól az ásványfeldolgozásig – komoly feszültségeket okoz Brüsszel és Peking között. Az európai ipart ráadásul a magas energiaárak és az amerikai vámintézkedések is gyengítik. A helyzetet tovább élezi, hogy Peking tavaly átfogó exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, válaszul Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseire.

Bár az EU korábban is próbálkozott a probléma elé menni,

jellemzően csak az ilyen sokkhatások alkalmasak arra, hogy valamiféle egységet teremtsenek a tipikusan végletekig tárgyalt törekvések mentén.

Az uniós válaszlépések között szerepel az európai gyártás megerősítését célzó iparpolitika, amelyet Franciaország határozottan támogat, míg Németország és több más tagállam óvatosabban közelít a protekcionista irányhoz, hiszen az a magasabb hozzáadott értékű iparágak versenyképességét is gyengíti, ha nem a legolcsóbb beszállítóktól tudnak alapanyagokhoz jutni.

Az Európai Bizottság hamarosan bemutatandó ipari gyorsító jogszabálya (Industrial Accelerator Act, IAA) a tervek szerint szigorú helyi tartalmi követelményeket írhat elő a támogatások és közbeszerzések esetében több ágazatban, például az elektromos járművek, az akkumulátorok és az alumíniumipar területén. Sap szerint mindez csak úgy reális, ha az EU szembenéz Kína technológiai fölényének valóságával.

El kell ismernünk, hogy már nem mi vagyunk a professzorok, diákok lettünk. Ha pedig diák vagy, máshogy kell a dolgokhoz állnod, tanulni akarsz.

– mondta Sap.

A vezérigazgató szerint a közös vállalatok és a helyi tartalmi előírások nem Kína ellen irányulnának, hanem az együttműködés új alapját teremtenék meg. Biztos benne, hogy Kína sem nélkülözheti az európai piacot, hiszen az EU az Egyesült Államok után a második legnagyobb kereskedelmi partnere. Véleménye szerint Európa előtt lehetőség áll, hogy az amerikai–kínai gazdasági konfliktus közepette saját ipari versenyképességét erősítse, és ne a konfrontáció, hanem az együttműködés útját válassza.

Kapcsolódó cikkünk

Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk

Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok

Csendben rárobbant a bomba Európára, ahogy gigantikus vámcsapás érte az ipart

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility