Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést

Hatalmas felháborodást keltett év elején a dél-amerikai Mercosur-blokkal kötött kereskedelmi megállapodás, amelynek kritikusai szerint a lépcsőzetes vámalku teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza az európai mezőgazdaságot. A témában eddig is minden jel arra mutatott, hogy az aggodalmak jó részét valójában a politikai pánikkeltés gerjesztette, azonban mostanra jól látszik: tényleg nem született olyan mérés, amely arra jutott volna, hogy a Latin-Amerikából importált termékek jelentősnek mondható árzuhanást hoznának az európai felvásárlópiacon. Ennek hiányában még mindig lehetnek bizalmatlanságok az Európai Bizottság ellenőrző képességével kapcsolatban, de ha visszatekintünk, akkor elég kevés olyan vitapont maradt, amelyet ne cáfolnának meg az eddigi tapasztalatok.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Összesen négy darab magyar vonatkozású tanulmány készült az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás témájában az előző évtized kezdete óta, és egyikben sem volt semmilyen érdemi számítás arról, hogy a dél-amerikai termékek pontosan milyen hatással lennének a magyar mezőgazdaság termelőire – derült ki a Magyar Közgazdasági Társaság témával foglalkozó kerekasztal-beszélgetésén.

Magával a megállapodással korábban már rengeteget foglalkoztunk a Portfolio-n, de nagy vonalakban elmondható, hogy ha létrejön, akkor egy nagyjából 700 millió embert tömörítő piac jöhet létre, és a Bizottság szerint 2040-re 77 milliárd euróval növelheti az unió éves GDP-jét, amelyből leginkább az autóipar, azon belül is a Latin-Amerikában még mindig komoly nívójú német autóipar profitálna.

Bár tipikusan egy „teheneket autókért” típusú megállapodásként beszélnek róla, a partnerség kulcsfontosságú lehet a Brazíliában és Argentínában elérhető kritikusnyersanyag-készletek, valamint a közbeszerzési pályázatok megnyitása és a tőkemozgások megkönnyítése miatt is.

A sok pozitívum ellenére a januári szavazáson öt tagállam – köztük Magyarország is – továbbra is ellenezte az egyezséget, így az éppen csak átment a kereskedelmi döntésekhez szükséges minősített többséggel. Ezt követően az Európai Parlamentben pedig mindkét nagy magyar frakció, a Fidesz és a Tisza képviselői is arra szavaztak, hogy jogi normakontrollra küldjék a témát, ezzel potenciálisan két évre is elnapolva a végrehajtást.

Jelenleg azonban úgy tűnik, ez nem fog megtörténni, és Ursula von der Leyen mihamarabb élni fog a lehetőségével, hogy „átmenetileg” alkalmazza a megállapodásban foglaltakat. Ahogy arról írtunk, az EP februári plenárisán már elfogadta a megerősített védőintézkedéseket, és nemrég már Friedrich Merz német kancellár is tényszerűen beszélt arról, hogy nem fognak várni a Mercosur-alkuval.

Légből kapott aggályok

Ahogy azt már említettük, az egész megállapodás legérzékenyebbnek tartott pontja az, hogy az ideérkező élelmiszeripari termékeket, mint a marhahús, a sertés, a csirke vagy a cukor, sokkal nagyobb gazdaságokban, sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal gyengébb minőségben állítják elő, ez pedig jelentősen leronthatja az európai gazdák alkupozícióját az azokat felvásárló kereskedelmi láncoknál.

Ezeknek az érveknek ugyan van logikai alapja, és ahogy azzal mi is foglalkoztunk, valóban jóval gazdaságosabban tudják előállítani őket Dél-Amerikában, viszont ezen kívül kevés a kézzelfogható érv, amely azt bizonyítaná, hogy érdemben csökkennének az árak.

Az egyetlen erre vonatkozó bizottsági számítás szerint mindössze 1–2%-os áreséssel lehetne számolni.

Ennek magyarázatára számos tényező van a szinte magától értetődő, távolságból fakadó szállítási költségektől a régióspecifikus tényezőkig. A beszélgetésen Polyai Csaba, Magyarország volt brazíliai nagykövete például elmondta, hogy a hatékony mezőgazdaságok ellenére a gondok már az ország határain belül kezdődnek.

A közel Európa méretű Brazíliában meglehetősen gyenge a szállítási infrastruktúra, ráadásul a partszakasz természeti adottságai miatt kevés az olyan kikötő, ahonnan közvetlenül útnak tudnák indítani termékeiket.

Polyai arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az európai gazdák folyamatosan hivatkoznak minőségbeli aggályokra is, az ország lakosságának 80 százaléka urbanizált környezetben él, ezért alapvetően indokolatlan mértékű az erre irányuló kritika, hiszen saját érdekükből is odafigyelnek arra, hogy kizárják a lehetséges egészségkárosító hatásokat.

Ezen felül a nagyobb mennyiség nem feltétlenül jelent rosszabb minőséget, az argentin húsokat például kifejezetten prémium kategóriásként értékesítik, és a világ minden pontjára szállítanak régóta. Igazából a Mercosur-blokk teljes mezőgazdasági termelésének 90 százaléka most is exportra megy, így ha valóban visszatérő problémák lennének a termékeikkel, akkor már régóta ezzel lenne tele a világsajtó, de nem ez a helyzet.

Többek között az EU-ba is szállítanak, marhahúsból már a mostani magas vámterhek mellett is mintegy 200 ezer tonnát értékesítenek évente, amelynek a fele, 99 ezer tonna menne csupán kedvezményes, 7,5 százalékos kvóta alá, amelyet csak fokozatosan, évek alatt érne el.

Ez az uniós fogyasztás és egyben termelés mindössze másfél százalékát teszi ki, és még ha ezt mind fel is használják, a szorosabb együttműködéssel szigorúbb ellenőrzések és elvárások is jönnek, ami például

Kanada esetében azt eredményezte, hogy négy év alatt mindössze a számukra biztosított vámkedvezményes kvóta 3 százalékát tudták kihasználni.

Ettől függetlenül – ahogy Fertő Imre agrárközgazdász is elmondta – az új termékek megjelenése, a beszállítók körének bővülése önmagában is rontja a helyi termelők alkupozícióját. A konkrét hatásokra persze lehetne hatástanulmányt írni, kellő finanszírozás és embererő mellett akár két hét alatt is ki lehetne mutatni érdemi eredményeket, azonban erre egyelőre senki részéről nem mutatkozott akarat.

Körbesáncolt földút

Ez azért is meglepő, mert az egész Mercosur-megállapodást gyakorlatilag negyed évszázada tárgyalja az EU. Az egyezmény előtörténetét is ismertető Ferkelt Balázs elmondta, hogy akárhányszor közel kerültek a megegyezéshez, a traktoros tüntetések mindig megindultak, de ezek szerint valójában anélkül, hogy bárki megalapozottan állíthatta volna nekik, mennyire ártalmas lehet számukra az alku.

Míg a korábbi verzióknál még reálisabbak lehettek az aggályok, a mostanra 540 oldalasra duzzadt megállapodás és annak sok ezer oldalnyi csatolmánya olyan elvárásokat és védőintézkedéseket épít be. Ezek közt található az is, hogy ha bármelyik tagállam vagy érdekképviseleti szereplő 5 százalék körüli elmozdulást észlel az exportmennyiség vagy az árak terén, és ezt megalapozottan jelzi, akkor

a Bizottságnak három héten belül vizsgálatot kell elvégeznie, melynek következtében akár teljes mértékben is felfüggeszthetik az adott termékre vonatkozó lazításokat.

Mindemellett persze a panelisták arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a jelenlegi állapotokhoz képest hosszú távon nagy lehetőségek vannak az Európához kulturálisan is közel álló Dél-Amerikában,

a velük folytatott kereskedelem mindössze 2 százalékát teszi ki annak, amit az EU világszerte folytat.

Ennek realizálásához nemcsak a minél előbbi, leghamarabb márciusban várható ratifikálásokra lenne szükség, hanem arra is, hogy az EU előnyösebb pozíciókat harcoljon ki a térségben szintén aktív kínai és amerikai szereplőknél is. Ezekről és a megállapodás további aspektusairól is szó volt a panelbeszélgetésen, amelyet alább tekinthetnek meg teljes hosszában:

Címlapkép forrása: EU