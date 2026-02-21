Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést

Összesen négy darab magyar vonatkozású tanulmány készült az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás témájában az előző évtized kezdete óta, és egyikben sem volt semmilyen érdemi számítás arról, hogy a dél-amerikai termékek pontosan milyen hatással lennének a magyar mezőgazdaság termelőire – derült ki a Magyar Közgazdasági Társaság témával foglalkozó kerekasztal-beszélgetésén.
Magával a megállapodással korábban már rengeteget foglalkoztunk a Portfolio-n, de nagy vonalakban elmondható, hogy ha létrejön, akkor egy nagyjából 700 millió embert tömörítő piac jöhet létre, és a Bizottság szerint 2040-re 77 milliárd euróval növelheti az unió éves GDP-jét, amelyből leginkább az autóipar, azon belül is a Latin-Amerikában még mindig komoly nívójú német autóipar profitálna.
Bár tipikusan egy „teheneket autókért” típusú megállapodásként beszélnek róla, a partnerség kulcsfontosságú lehet a Brazíliában és Argentínában elérhető kritikusnyersanyag-készletek, valamint a közbeszerzési pályázatok megnyitása és a tőkemozgások megkönnyítése miatt is.
A sok pozitívum ellenére a januári szavazáson öt tagállam – köztük Magyarország is – továbbra is ellenezte az egyezséget, így az éppen csak átment a kereskedelmi döntésekhez szükséges minősített többséggel. Ezt követően az Európai Parlamentben pedig mindkét nagy magyar frakció, a Fidesz és a Tisza képviselői is arra szavaztak, hogy jogi normakontrollra küldjék a témát, ezzel potenciálisan két évre is elnapolva a végrehajtást.
Jelenleg azonban úgy tűnik, ez nem fog megtörténni, és Ursula von der Leyen mihamarabb élni fog a lehetőségével, hogy „átmenetileg” alkalmazza a megállapodásban foglaltakat. Ahogy arról írtunk, az EP februári plenárisán már elfogadta a megerősített védőintézkedéseket, és nemrég már Friedrich Merz német kancellár is tényszerűen beszélt arról, hogy nem fognak várni a Mercosur-alkuval.
Légből kapott aggályok
Ahogy azt már említettük, az egész megállapodás legérzékenyebbnek tartott pontja az, hogy az ideérkező élelmiszeripari termékeket, mint a marhahús, a sertés, a csirke vagy a cukor, sokkal nagyobb gazdaságokban, sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal gyengébb minőségben állítják elő, ez pedig jelentősen leronthatja az európai gazdák alkupozícióját az azokat felvásárló kereskedelmi láncoknál.
Ezeknek az érveknek ugyan van logikai alapja, és ahogy azzal mi is foglalkoztunk, valóban jóval gazdaságosabban tudják előállítani őket Dél-Amerikában, viszont ezen kívül kevés a kézzelfogható érv, amely azt bizonyítaná, hogy érdemben csökkennének az árak.
Az egyetlen erre vonatkozó bizottsági számítás szerint mindössze 1–2%-os áreséssel lehetne számolni.
Ennek magyarázatára számos tényező van a szinte magától értetődő, távolságból fakadó szállítási költségektől a régióspecifikus tényezőkig. A beszélgetésen Polyai Csaba, Magyarország volt brazíliai nagykövete például elmondta, hogy a hatékony mezőgazdaságok ellenére a gondok már az ország határain belül kezdődnek.
A közel Európa méretű Brazíliában meglehetősen gyenge a szállítási infrastruktúra, ráadásul a partszakasz természeti adottságai miatt kevés az olyan kikötő, ahonnan közvetlenül útnak tudnák indítani termékeiket.
Polyai arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az európai gazdák folyamatosan hivatkoznak minőségbeli aggályokra is, az ország lakosságának 80 százaléka urbanizált környezetben él, ezért alapvetően indokolatlan mértékű az erre irányuló kritika, hiszen saját érdekükből is odafigyelnek arra, hogy kizárják a lehetséges egészségkárosító hatásokat.
Ezen felül a nagyobb mennyiség nem feltétlenül jelent rosszabb minőséget, az argentin húsokat például kifejezetten prémium kategóriásként értékesítik, és a világ minden pontjára szállítanak régóta. Igazából a Mercosur-blokk teljes mezőgazdasági termelésének 90 százaléka most is exportra megy, így ha valóban visszatérő problémák lennének a termékeikkel, akkor már régóta ezzel lenne tele a világsajtó, de nem ez a helyzet.
Többek között az EU-ba is szállítanak, marhahúsból már a mostani magas vámterhek mellett is mintegy 200 ezer tonnát értékesítenek évente, amelynek a fele, 99 ezer tonna menne csupán kedvezményes, 7,5 százalékos kvóta alá, amelyet csak fokozatosan, évek alatt érne el.
Ez az uniós fogyasztás és egyben termelés mindössze másfél százalékát teszi ki, és még ha ezt mind fel is használják, a szorosabb együttműködéssel szigorúbb ellenőrzések és elvárások is jönnek, ami például
Kanada esetében azt eredményezte, hogy négy év alatt mindössze a számukra biztosított vámkedvezményes kvóta 3 százalékát tudták kihasználni.
Ettől függetlenül – ahogy Fertő Imre agrárközgazdász is elmondta – az új termékek megjelenése, a beszállítók körének bővülése önmagában is rontja a helyi termelők alkupozícióját. A konkrét hatásokra persze lehetne hatástanulmányt írni, kellő finanszírozás és embererő mellett akár két hét alatt is ki lehetne mutatni érdemi eredményeket, azonban erre egyelőre senki részéről nem mutatkozott akarat.
Körbesáncolt földút
Ez azért is meglepő, mert az egész Mercosur-megállapodást gyakorlatilag negyed évszázada tárgyalja az EU. Az egyezmény előtörténetét is ismertető Ferkelt Balázs elmondta, hogy akárhányszor közel kerültek a megegyezéshez, a traktoros tüntetések mindig megindultak, de ezek szerint valójában anélkül, hogy bárki megalapozottan állíthatta volna nekik, mennyire ártalmas lehet számukra az alku.
Míg a korábbi verzióknál még reálisabbak lehettek az aggályok, a mostanra 540 oldalasra duzzadt megállapodás és annak sok ezer oldalnyi csatolmánya olyan elvárásokat és védőintézkedéseket épít be. Ezek közt található az is, hogy ha bármelyik tagállam vagy érdekképviseleti szereplő 5 százalék körüli elmozdulást észlel az exportmennyiség vagy az árak terén, és ezt megalapozottan jelzi, akkor
a Bizottságnak három héten belül vizsgálatot kell elvégeznie, melynek következtében akár teljes mértékben is felfüggeszthetik az adott termékre vonatkozó lazításokat.
Mindemellett persze a panelisták arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a jelenlegi állapotokhoz képest hosszú távon nagy lehetőségek vannak az Európához kulturálisan is közel álló Dél-Amerikában,
a velük folytatott kereskedelem mindössze 2 százalékát teszi ki annak, amit az EU világszerte folytat.
Ennek realizálásához nemcsak a minél előbbi, leghamarabb márciusban várható ratifikálásokra lenne szükség, hanem arra is, hogy az EU előnyösebb pozíciókat harcoljon ki a térségben szintén aktív kínai és amerikai szereplőknél is. Ezekről és a megállapodás további aspektusairól is szó volt a panelbeszélgetésen, amelyet alább tekinthetnek meg teljes hosszában:
Címlapkép forrása: EU
Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon
A világ második legnagyobb gazdasága sordöntő válaszút elé került.
Kőszegen 36 centiméter hó esett!
A csapadék végig 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet mellett hullott.
Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka
Gyűjthetőek az ajánlások.
Már látni a hibrid munkavégzés hátrányait – Így érdemes kezelni a távmunkát
Megfelelő szabályozás nélkül könnyen anarchia alakulhat ki.
Így robban fel az OpenAI bevétele
Új korszak jön a techszektorban.
Itt vannak az országok, amik kivételt kapnak Trump új globális vámja alól
Megmenekült néhány termék a vámoktól.
Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok
A frontvonalról jöhetnek az információk.
Újabb havazás jöhet Magyarországon
Országszerte télies, nyirkos időre kell számítani.
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.