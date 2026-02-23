  • Megjelenítés
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Uniós források

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Brüsszel egyértelművé tette, hogy a Barátság vezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős, az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – derült ki az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen központi téma volt a kőolajtranzit ügye. Az uniós végrehajtó testület e hét szerdára ismét összehívta az olajkoordinációs csoportot, valamint folyamatosan kapcsolatban vannak Kijevvel. Emellett a testület jelezte: a tagállamok vállalásait – beleértve az Ukrajnának szánt hitelcsomagot – tiszteletben kell tartani, ellenkező esetben az az EU lojális együttműködésről szóló alapelvének sérülését jelentené. Utóbbival világosan üzentek a magyar kormánynak, amely a 90 milliárdos segélyhitel megvétózásával fenyegetett.

A múlt hónap végén egy orosz dróntámadás következtében leállt a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték működése, amely kulcsszerepet játszik a térség kőolajellátásában. A kiesés nyomán Budapest és Pozsony felvetette: az Adria-vezetéken keresztül, tengeri úton érkező orosz olaj importját is lehetővé kellene tenni, ezt azonban Horvátország egyelőre elutasítja. A két kormány közben már a villamosenergia- és gázszállítás korlátozásának lehetőségét is kilátásba helyezte Ukrajna irányába, ami a háború sújtotta ország téli ellátásbiztonsága szempontjából különösen érzékeny kérdés.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot a Barátság kőolajvezeték leállása miatt már a múlt héten, miután a vita eszkalálódása nyomán Magyarország és Szlovákia felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. Valamint a most szerdai ülésen is ez lesz a téma.

Kapcsolódó cikkünk

Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videóban az Energiabiztonsági Tanács ülése után azt közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ellátásbiztonsági veszély nincs, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek. A miniszterelnök szerint Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okozva. Ennek nyomán addig nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre, és az energiaellátás terén is „óvatosan” jár el azokban a kérdésekben, ahol Ukrajna Magyarországtól függ.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy Magyarország megállítja az Ukrajnának szánt, korábban Brüsszelben elfogadott, de még nem folyósított hadikölcsönt, és amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, addig nem támogat semmilyen újabb szankciós döntést, így a tervezett 20. szankciós csomagot sem.

Még több Uniós források

Meghalt Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője

Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül

Szinte már holnap csatlakozhat a világ egyik leggazdagabb országa az Európai Unióhoz

Kapcsolódó cikkünk

Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be

A kormányfő friss kijelentései miatt az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján is részletesen foglalkoztak a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték leállásával és az ebből fakadó politikai és energiabiztonsági következményekkel.

A vezeték működőképességével kapcsolatban az újságírók felidézték, hogy a magyar külügyminiszter szerint a rendszer technikailag üzemképes, és a szállítás újraindítása az ukrán félen múlik. Anna-Kaisa Itkonen erre reagálva három szempontot emelt ki:

  • Először is leszögezte, hogy a vezetéket orosz támadás érte, és Oroszország okozta a károkat.
  • Másodszor hangsúlyozta, hogy a Bizottság számára a tagállamok energiabiztonsága elsődleges prioritás.
  • Harmadrészt elmondta, hogy Ukrajna vállalta a helyreállítást, ugyanakkor a javítás időzítéséről és ütemezéséről kizárólag az ukrán hatóságok jogosultak dönteni.

A szóvivő bejelentette, hogy a Bizottság szerdára összehívta az olajkoordinációs csoport ülését a helyzet áttekintésére.

Pontosítása szerint a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel. Itkonen hozzátette:

a formális ülésen túlmenően is folyamatos kapcsolatban állunk Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.

Egy kérdés arra vonatkozott, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a korábbi vállalásával ellentétesen mégis visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, és hogy ezek után mennyire tekinthetők stabilnak a vele kötött megállapodások.

Paula Pinho válaszában emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban. Közlése szerint ez a feltétel teljesült,

így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást.

Hozzátette:

a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené.

A Bizottság ugyanakkor nem bocsátkozott személyes minősítésbe, hanem intézményi szinten kezelte a kérdést.

Szóba került a szlovák reakció is, mivel Robert Fico szlovák miniszterelnök arról beszélt: ha a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás, utasíthatja az állami átviteli rendszerirányítót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-hálózati segítséget. A kérdés arra irányult, hogy ez valóban megtörténhet-e, illetve összeegyeztethető-e az uniós és társulási kötelezettségekkel.

Anna-Kaisa Itkonen a konkrétumokat nem kommentálva, kifejtette, hogy a kormányok közvetlenül nem szállítanak villamos energiát Ukrajnába. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna és Moldova villamosenergia-rendszere szinkronizálva van a kontinentális európai hálózattal, így az ukrán szolgáltatók piaci alapon, nagykereskedelmi áron vásárolnak villamos energiát az uniós piacokon, majd a korábban lekötött átviteli kapacitások felhasználásával juttatják azt haza. A szóvivő jelezte, hogy

az energiaáramlásokra az uniós jog és az Energiaközösség szabályai vonatkoznak, és minden esetleges korlátozást ezek fényében kell értékelni.

Kapcsolódó cikkünk

Kemény üzeneteket kap a kormány: "Magyarország elárulja saját szabadságharcát"

Ez a Barátság kőolajvezetéket is érintheti: kulcsfontosságú szivattyúállomást ért támadás Oroszországban – Videón a lángok

Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be

Meglepő felvetés Ukrajnától: szerintük erre kellene vinni az orosz olajat

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Szinte már holnap csatlakozhat a világ egyik leggazdagabb országa az Európai Unióhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility