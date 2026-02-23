Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Brüsszel egyértelművé tette, hogy a Barátság vezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős, az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – derült ki az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen központi téma volt a kőolajtranzit ügye. Az uniós végrehajtó testület e hét szerdára ismét összehívta az olajkoordinációs csoportot, valamint folyamatosan kapcsolatban vannak Kijevvel. Emellett a testület jelezte: a tagállamok vállalásait – beleértve az Ukrajnának szánt hitelcsomagot – tiszteletben kell tartani, ellenkező esetben az az EU lojális együttműködésről szóló alapelvének sérülését jelentené. Utóbbival világosan üzentek a magyar kormánynak, amely a 90 milliárdos segélyhitel megvétózásával fenyegetett.

A múlt hónap végén egy orosz dróntámadás következtében leállt a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték működése, amely kulcsszerepet játszik a térség kőolajellátásában. A kiesés nyomán Budapest és Pozsony felvetette: az Adria-vezetéken keresztül, tengeri úton érkező orosz olaj importját is lehetővé kellene tenni, ezt azonban Horvátország egyelőre elutasítja. A két kormány közben már a villamosenergia- és gázszállítás korlátozásának lehetőségét is kilátásba helyezte Ukrajna irányába, ami a háború sújtotta ország téli ellátásbiztonsága szempontjából különösen érzékeny kérdés.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot a Barátság kőolajvezeték leállása miatt már a múlt héten, miután a vita eszkalálódása nyomán Magyarország és Szlovákia felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. Valamint a most szerdai ülésen is ez lesz a téma.

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videóban az Energiabiztonsági Tanács ülése után azt közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ellátásbiztonsági veszély nincs, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek. A miniszterelnök szerint Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okozva. Ennek nyomán addig nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre, és az energiaellátás terén is „óvatosan” jár el azokban a kérdésekben, ahol Ukrajna Magyarországtól függ.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy Magyarország megállítja az Ukrajnának szánt, korábban Brüsszelben elfogadott, de még nem folyósított hadikölcsönt, és amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, addig nem támogat semmilyen újabb szankciós döntést, így a tervezett 20. szankciós csomagot sem.

A kormányfő friss kijelentései miatt az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján is részletesen foglalkoztak a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték leállásával és az ebből fakadó politikai és energiabiztonsági következményekkel.

A vezeték működőképességével kapcsolatban az újságírók felidézték, hogy a magyar külügyminiszter szerint a rendszer technikailag üzemképes, és a szállítás újraindítása az ukrán félen múlik. Anna-Kaisa Itkonen erre reagálva három szempontot emelt ki:

Először is leszögezte, hogy a vezetéket orosz támadás érte, és Oroszország okozta a károkat.

Másodszor hangsúlyozta, hogy a Bizottság számára a tagállamok energiabiztonsága elsődleges prioritás.

Harmadrészt elmondta, hogy Ukrajna vállalta a helyreállítást, ugyanakkor a javítás időzítéséről és ütemezéséről kizárólag az ukrán hatóságok jogosultak dönteni.

A szóvivő bejelentette, hogy a Bizottság szerdára összehívta az olajkoordinációs csoport ülését a helyzet áttekintésére.

Pontosítása szerint a találkozót az Európai Bizottság elnökli, szakértői szinten zajlik, és az érintett tagállamok mellett részt vesz rajta az Energiaközösség is. Ukrajna ugyanakkor nem kapott meghívást a megbeszélésre, de a Bizottság vállalta, hogy az ott elhangzott információkat megosztja Kijevvel. Itkonen hozzátette:

a formális ülésen túlmenően is folyamatos kapcsolatban állunk Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, hogy naprakész képet kapjunk a fejleményekről.

Egy kérdés arra vonatkozott, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a korábbi vállalásával ellentétesen mégis visszavonta támogatását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében, és hogy ezek után mennyire tekinthetők stabilnak a vele kötött megállapodások.

Paula Pinho válaszában emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács a hitelprogramról olyan konstrukcióban állapodott meg, amely lehetővé tette, hogy három tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a finanszírozásban. Közlése szerint ez a feltétel teljesült,

így a Bizottság azt várja el, hogy minden vezető tartsa tiszteletben az adott szavát és a közösen elfogadott megállapodást.

Hozzátette:

a vállalások be nem tartása a lojális együttműködés elvének sérelmét jelentené.

A Bizottság ugyanakkor nem bocsátkozott személyes minősítésbe, hanem intézményi szinten kezelte a kérdést.

Szóba került a szlovák reakció is, mivel Robert Fico szlovák miniszterelnök arról beszélt: ha a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás, utasíthatja az állami átviteli rendszerirányítót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-hálózati segítséget. A kérdés arra irányult, hogy ez valóban megtörténhet-e, illetve összeegyeztethető-e az uniós és társulási kötelezettségekkel.

Anna-Kaisa Itkonen a konkrétumokat nem kommentálva, kifejtette, hogy a kormányok közvetlenül nem szállítanak villamos energiát Ukrajnába. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna és Moldova villamosenergia-rendszere szinkronizálva van a kontinentális európai hálózattal, így az ukrán szolgáltatók piaci alapon, nagykereskedelmi áron vásárolnak villamos energiát az uniós piacokon, majd a korábban lekötött átviteli kapacitások felhasználásával juttatják azt haza. A szóvivő jelezte, hogy

az energiaáramlásokra az uniós jog és az Energiaközösség szabályai vonatkoznak, és minden esetleges korlátozást ezek fényében kell értékelni.

