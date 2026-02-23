Szinte már holnap csatlakozhat a világ egyik leggazdagabb országa az Európai Unióhoz

Már idén nyáron népszavazást tarthat az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról Izland, noha a kormány eredetileg 2027-re ígérte a döntést. A gyorsítás mögött geopolitikai nyomás és washingtoni lépések állnak. A belépési folyamat alig pár év lehet, és sok másik aspiránst a surranópályán megelőzhet a szigetország.

Reykjavík már idén augusztusra hozhatja előre az eredetileg 2027 végére tervezett referendumot az EU-tagsági tárgyalások újranyitásáról – értesült két, az előkészületekre rálátó forrástól a Politico.

Az izlandi parlament a következő hetekben jelentheti be a szavazás időpontját.

Nem ez az első alkalom, hogy a skandináv szigetország meglebegteti a belépését, előzőleg még 2013-ban befagyasztották a csatlakozási folyamatot, most azonban egyre erősebb az EU-tagság iránti vágy, így a folyamat felgyorsult.

A döntés időzítését – mint mostanában az összes kereskedelmi megállapodást, vagy szövetségi egyezményt, az izlandi belépésnek is Donald Trump második elnöksége adott löketet. Az Egyesült Államok vámokat vetett ki Izlandra, az amerikai államfő pedig többször beszélt Grönland annektálásáról, sőt az amerikai nagykövet-jelölt tréfásan azt is mondta, hogy Izland az 52. tagállam lehetne.

Izland stratégiai elhelyezkedése az Észak-Atlanti térségben, hadseregének hiánya, valamint a NATO-tagságra és az 1951-es amerikai–izlandi védelmi megállapodásra épülő biztonsági rendszer különösen érzékennyé teszi az országot a nagyhatalmi mozgásokra.

Brüsszelben közben egyre nagyobb lendületet vesz a bővítési dinamika: az Európai Bizottság részleges tagsági modellt dolgoz ki Ukrajna számára, Montenegró pedig újabb tárgyalási fejezetet zárt le.

Az elmúlt hónapokban sűrűsödtek a magas szintű egyeztetések, az EU bővítési biztosa Marta Kos Brüsszelben tárgyalt Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kristrún Frostadóttir miniszterelnökkel találkozott, és az együttműködés kiszámíthatóságát hangsúlyozta.

Ha az izlandiak igennel szavaznak, az ország – a jelenlegi jelöltekhez képest – gyors ütemben zárkózhat fel, és akár más aspiránsokat is megelőzhet a csatlakozásban.

Az út ugyanakkor nem teljesen sima és zökkenőmentes, mert a viták középpontjában várhatóan ismét a halászati jogok állnak majd, amelyek a korábbi tárgyalások idején is a legélesebb konfliktusforrást jelentették. A brit–izlandi makréla-viták és az úgynevezett „tőkehalháborúk” évtizedekre visszanyúló feszültséget okoztak. Csakhogy a Brexit után London már nem uniós szereplő, ami átalakította az erőviszonyokat.

Gazdasági oldalról Izland helyzete eltér a legtöbb tagjelölttől: a világ ötödik legmagasabb egy főre jutó GDP-jével a tagság inkább biztonságpolitikai, mint felzárkózási kérdés.

A jogi és intézményi alkalmazkodás technikailag gyors lehet, mivel Izland már most is az Európai Gazdasági Térség tagja és a schengeni övezet része, így az uniós joganyag jelentős részét már átültette. A 2013-as befagyasztásig 33 tárgyalási fejezetből 11-et lezárt; ezt a szintet a legelőrehaladottabb jelenlegi tagjelölt, Montenegró is csak az utóbbi hónapokban haladta meg. A tényleges csatlakozáshoz azonban a tárgyalások lezárása után újabb népszavazásra is szükség lenne.

De van a mostani folyamatnak egy Brüsszelből nézve keserű előzménye is: Izland 2009-ben, a pénzügyi válság csúcsán kérte felvételét az Európai Unióba, miután három legnagyobb kereskedelmi bankja összeomlott. A gazdaság gyors stabilizálódása és az euróövezet jövőjével kapcsolatos akkori bizonytalanság közepette a kormány 2013 decemberében befagyasztotta a tárgyalásokat, majd 2015 márciusában Reykjavík kérte, hogy az országot ne tekintsék többé hivatalos tagjelöltnek. Az akkori visszalépéshez képest most éppen a megváltozott geopolitikai környezet ad új lendületet a csatlakozási vitának.

