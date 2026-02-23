Szinte már holnap csatlakozhat a világ egyik leggazdagabb országa az Európai Unióhoz

Reykjavík már idén augusztusra hozhatja előre az eredetileg 2027 végére tervezett referendumot az EU-tagsági tárgyalások újranyitásáról – értesült két, az előkészületekre rálátó forrástól a Politico.
Az izlandi parlament a következő hetekben jelentheti be a szavazás időpontját.
Nem ez az első alkalom, hogy a skandináv szigetország meglebegteti a belépését, előzőleg még 2013-ban befagyasztották a csatlakozási folyamatot, most azonban egyre erősebb az EU-tagság iránti vágy, így a folyamat felgyorsult.
A döntés időzítését – mint mostanában az összes kereskedelmi megállapodást, vagy szövetségi egyezményt, az izlandi belépésnek is Donald Trump második elnöksége adott löketet. Az Egyesült Államok vámokat vetett ki Izlandra, az amerikai államfő pedig többször beszélt Grönland annektálásáról, sőt az amerikai nagykövet-jelölt tréfásan azt is mondta, hogy Izland az 52. tagállam lehetne.
Izland stratégiai elhelyezkedése az Észak-Atlanti térségben, hadseregének hiánya, valamint a NATO-tagságra és az 1951-es amerikai–izlandi védelmi megállapodásra épülő biztonsági rendszer különösen érzékennyé teszi az országot a nagyhatalmi mozgásokra.
Brüsszelben közben egyre nagyobb lendületet vesz a bővítési dinamika: az Európai Bizottság részleges tagsági modellt dolgoz ki Ukrajna számára, Montenegró pedig újabb tárgyalási fejezetet zárt le.
Az elmúlt hónapokban sűrűsödtek a magas szintű egyeztetések, az EU bővítési biztosa Marta Kos Brüsszelben tárgyalt Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kristrún Frostadóttir miniszterelnökkel találkozott, és az együttműködés kiszámíthatóságát hangsúlyozta.
Ha az izlandiak igennel szavaznak, az ország – a jelenlegi jelöltekhez képest – gyors ütemben zárkózhat fel, és akár más aspiránsokat is megelőzhet a csatlakozásban.
Az út ugyanakkor nem teljesen sima és zökkenőmentes, mert a viták középpontjában várhatóan ismét a halászati jogok állnak majd, amelyek a korábbi tárgyalások idején is a legélesebb konfliktusforrást jelentették. A brit–izlandi makréla-viták és az úgynevezett „tőkehalháborúk” évtizedekre visszanyúló feszültséget okoztak. Csakhogy a Brexit után London már nem uniós szereplő, ami átalakította az erőviszonyokat.
Gazdasági oldalról Izland helyzete eltér a legtöbb tagjelölttől: a világ ötödik legmagasabb egy főre jutó GDP-jével a tagság inkább biztonságpolitikai, mint felzárkózási kérdés.
A jogi és intézményi alkalmazkodás technikailag gyors lehet, mivel Izland már most is az Európai Gazdasági Térség tagja és a schengeni övezet része, így az uniós joganyag jelentős részét már átültette. A 2013-as befagyasztásig 33 tárgyalási fejezetből 11-et lezárt; ezt a szintet a legelőrehaladottabb jelenlegi tagjelölt, Montenegró is csak az utóbbi hónapokban haladta meg. A tényleges csatlakozáshoz azonban a tárgyalások lezárása után újabb népszavazásra is szükség lenne.
De van a mostani folyamatnak egy Brüsszelből nézve keserű előzménye is: Izland 2009-ben, a pénzügyi válság csúcsán kérte felvételét az Európai Unióba, miután három legnagyobb kereskedelmi bankja összeomlott. A gazdaság gyors stabilizálódása és az euróövezet jövőjével kapcsolatos akkori bizonytalanság közepette a kormány 2013 decemberében befagyasztotta a tárgyalásokat, majd 2015 márciusában Reykjavík kérte, hogy az országot ne tekintsék többé hivatalos tagjelöltnek. Az akkori visszalépéshez képest most éppen a megváltozott geopolitikai környezet ad új lendületet a csatlakozási vitának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újra fellángolt a vámháború Kína és Amerika között
Nő a bizonytalanság.
Turistaparadicsomból háborús övezet: elfogták a hírhedt drogbárót, hatalmas káosz tört ki az utcákon
Az elnök nyugalomra intett.
Eljött a várva várt pillanat: közel másfél éve nem látott döntés jöhet Magyarországon
Zöld utat kaphatott a Monetáris Tanács.
Új repülégéphajtóművet fejlesztene a Rolls-Royce
Adófizetői támogatást kérnek a projekthet.
Sötétségbe borult az orosz város: egymás után záporoztak a rakéták – Videókon az ukrán támadás
Súlyos károk keletkeztek.
Kiújult vámháború, közel-keleti csetepaté és sorsdöntő adatok a héten
Az MNB kamatdöntését se felejtsük el.
Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?
Egy magyar prémium ügyfélnek átlagosan több mint 15 millió forintja van.
Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük
Ezt várják a partnerországoktól is.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?