Újabb uniós szankciókat fogadtak el Brüsszelben: itt az újabb lista

A brüsszeli ülésen hozott döntés olyan bírókat, ügyészi és büntetés-végrehajtási vezetőket, valamint egy nyomozót érint, akik az EU szerint szerepet játszottak háborúellenes vagy rendszerkritikus megszólalók elítélésében, illetve fogva tartásában.
A lépés része annak a tavaly létrehozott uniós szankciós mechanizmusnak, amely az oroszországi belső elnyomásra reagál.
A most célkeresztbe került személyek között négy börtön- és fogdaigazgató is van. Az uniós indoklás szerint az általuk vezetett intézményekben politikai foglyokat tartottak magánzárkában, többször megalázó körülmények között, és esetenként megtagadták tőlük az orvosi ellátást. Egy háborúellenes zenész, Pavel Kusnír 2025 nyarán halt meg egy vizsgálati fogdában; az EU szerint a fogvatartás körülményei és az elégtelen ellátás is hozzájárulhatott a halálához. Más elítélteket – köztük Alekszej Gorinov önkormányzati képviselőt, Mikhail Krigert és Maria Ponomarenko újságírót – ismételten magánzárkába helyeztek, illetve hosszabbították büntetésüket politikai jellegű vádak alapján.
A listára került két szentpétervári bíró, egy ügyész és egy vezető nyomozó is.
Ők olyan eljárásokban jártak el, amelyekben háborúellenes megszólalások vagy az orosz hadsereggel kapcsolatos kritikus bejegyzések miatt szabtak ki letöltendő börtönbüntetést. Az egyik ügyben egy vállalkozót ítéltek el az orosz fegyveres erők „hiteltelenítése” miatt, egy másikban egy özvegy férfit küldtek börtönbe, és évekre eltiltották az internetes tartalommegosztástól, miután háborúellenes bejegyzéseket tett közzé.
A szankciók vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat jelentenek:
az érintettek nem utazhatnak az EU-ba, és uniós szereplők nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzt vagy más gazdasági erőforrást.
Brüsszel közölte: továbbra is aggasztónak tartja az emberi jogi helyzet romlását Oroszországban, különösen az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben, és további lépéseket sem zár ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
