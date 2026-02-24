Brüsszel a választásokig várhat az orosz olajtiltással

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az Oroszországból származó fennmaradó kőolajimportot
– állítja a Bloomberg egy lap által látott dokumentum alapján.
Bár a lépés önmagában nem meglepő, hiszen az orosz energiahordozókról való leválás az egész RePowerEU kezdeményezés egyik alapját képezi, szemléletes, hogy az olajra vonatkozó tervek bemutatását az április 12-én esedékes magyar választások utánra hagyják.
A konkrét javaslat az utolsó, még az EU-ba érkező orosz olajszállítmányok teljes kivezetését célozza. Tavaly az Unió már megállapodott abban, hogy 2027-ig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot, azonban az olaj esetében eddig csak diverzifikációs kötelezettséget írt elő a tagállamok számára, a teljes tilalmat nem kötötte dátumhoz.
A nemzeti diverzifikációs tervek bemutatását március 1-ig vállalták az uniós kormányok, ez alapján akar javaslatokat tenni a Bizottság. Ezek függvényében
a Bizottság azt is előre ígérte, hogy 2026-at elején szeretne fog jogi javaslatot bemutatni az olajtiltásra, ami összhangban van azzal a korábbi bizottsági vállalással, hogy a kivezetés legkésőbb 2027 végéig megtörténik.
Az elmúlt évben az EU teljes olajimportjának már csupán mintegy 3 százaléka érkezett Oroszországból a korábbi 30 százalék helyett. A fennmaradt szállítások szinte teljes mértékben két országba, Magyarországra és Szlovákiába irányulnak, elsősorban a Barátság (Druzhba) vezetéken keresztül, amelynek helyzete jelenleg is kérdéses.
A rendszert január 27-én orosz támadás érte, amely következtében a szállítások leálltak, és azóta vita van arról, hogy minden szükséges javítást elvégeztek-e, vagy Ukrajna tudatosan, politikai indíttatásból nem nyitotta újra a csapokat.
A fennakadások kezelésére a MOL tengeri úton, Horvátország felől rendelt kőolajat, emellett Magyarország és Szlovákia stratégiai tartalékaiból is merít.
Az eset okán a magyar miniszterelnök jelezte, hogy ha nem változik a helyzet, akkor blokkolni fogja nemcsak az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomagot, hanem
az Ukrajnának korábban megbeszélt 90 milliárd eurós hitelt is mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken.
A most készülő tilalom pontos jogi konstrukciója egyelőre nem ismert, ugyanakkor az előző, gázra vonatkozó döntést végül úgy alakították ki, hogy ne igényeljen egyhangú tagállami támogatást.
Bár az uniós napirendek változhatnak, a mostani javaslat kiszivárgása azt jelezheti, hogy Brüsszel felgyorsítaná az orosz energiahordozóktól való teljes leválást. Ilyen esetekben a Bizottság tipikusan nem szigorú, ha történnek érdemi lépések, azonban kérdés, hogy Magyarország milyen ütemben tudná ténylegesen kiváltani a még fennmaradó orosz olajszállításokat 2027-ig.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy Brüsszel kivár egy kényes kérdésben. 2022-ben az Európai Bizottság három hetet várt az április 3-i választásokhoz képest, mielőtt megindította a jogállamisági eljárást, holott hamarabb is lett volna rá jogalapja. A felfogás akkor az volt, hogy ezzel igyekeznek nem befolyásolni a magyarországi választások kimenetelét.
Címlapkép forrása: EU
