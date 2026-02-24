Brüsszel a választásokig várhat az orosz olajtiltással

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen úgy látszik, megint kivárja a magyar választásokat az érzékenyebb témák feszegetésével, egy frissen kiszivárgott dokumentum alapján azonban úgy tűnik, egyből utána prezentálná is az orosz olajvásárlások tiltására vonatkozó tervezetet. Bár az időzítés nem tér el érdemben a Bizottság eredeti vállalásitól, a közeli dátumból mégis következtethetünk arra, hogy számításba vették a kérdés érzékenységét Magyarország számára.

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az Oroszországból származó fennmaradó kőolajimportot

– állítja a Bloomberg egy lap által látott dokumentum alapján.

Bár a lépés önmagában nem meglepő, hiszen az orosz energiahordozókról való leválás az egész RePowerEU kezdeményezés egyik alapját képezi, szemléletes, hogy az olajra vonatkozó tervek bemutatását az április 12-én esedékes magyar választások utánra hagyják.

A konkrét javaslat az utolsó, még az EU-ba érkező orosz olajszállítmányok teljes kivezetését célozza. Tavaly az Unió már megállapodott abban, hogy 2027-ig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot, azonban az olaj esetében eddig csak diverzifikációs kötelezettséget írt elő a tagállamok számára, a teljes tilalmat nem kötötte dátumhoz.

A nemzeti diverzifikációs tervek bemutatását március 1-ig vállalták az uniós kormányok, ez alapján akar javaslatokat tenni a Bizottság. Ezek függvényében

a Bizottság azt is előre ígérte, hogy 2026-at elején szeretne fog jogi javaslatot bemutatni az olajtiltásra, ami összhangban van azzal a korábbi bizottsági vállalással, hogy a kivezetés legkésőbb 2027 végéig megtörténik.

Az elmúlt évben az EU teljes olajimportjának már csupán mintegy 3 százaléka érkezett Oroszországból a korábbi 30 százalék helyett. A fennmaradt szállítások szinte teljes mértékben két országba, Magyarországra és Szlovákiába irányulnak, elsősorban a Barátság (Druzhba) vezetéken keresztül, amelynek helyzete jelenleg is kérdéses.

A rendszert január 27-én orosz támadás érte, amely következtében a szállítások leálltak, és azóta vita van arról, hogy minden szükséges javítást elvégeztek-e, vagy Ukrajna tudatosan, politikai indíttatásból nem nyitotta újra a csapokat.

A fennakadások kezelésére a MOL tengeri úton, Horvátország felől rendelt kőolajat, emellett Magyarország és Szlovákia stratégiai tartalékaiból is merít.

Az eset okán a magyar miniszterelnök jelezte, hogy ha nem változik a helyzet, akkor blokkolni fogja nemcsak az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomagot, hanem

az Ukrajnának korábban megbeszélt 90 milliárd eurós hitelt is mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken.

A most készülő tilalom pontos jogi konstrukciója egyelőre nem ismert, ugyanakkor az előző, gázra vonatkozó döntést végül úgy alakították ki, hogy ne igényeljen egyhangú tagállami támogatást.

Bár az uniós napirendek változhatnak, a mostani javaslat kiszivárgása azt jelezheti, hogy Brüsszel felgyorsítaná az orosz energiahordozóktól való teljes leválást. Ilyen esetekben a Bizottság tipikusan nem szigorú, ha történnek érdemi lépések, azonban kérdés, hogy Magyarország milyen ütemben tudná ténylegesen kiváltani a még fennmaradó orosz olajszállításokat 2027-ig.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Brüsszel kivár egy kényes kérdésben. 2022-ben az Európai Bizottság három hetet várt az április 3-i választásokhoz képest, mielőtt megindította a jogállamisági eljárást, holott hamarabb is lett volna rá jogalapja. A felfogás akkor az volt, hogy ezzel igyekeznek nem befolyásolni a magyarországi választások kimenetelét.

Címlapkép forrása: EU