Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás
Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás

Orbán Viktor kormányfő keddi válaszlevelében közölte az António Costával, az EU-tagállamokat képviselő Európai Tanács elnökével, hogy Magyarország addig nem támogat Ukrajna számára kedvező uniós döntést, amíg nem indul újra az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken. Közben Ukrajna február 25-re halasztotta a vezeték újraindítását, miközben azt állítja: a helyreállítás az orosz támadások okozta károk miatt még nem zárult le.

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és az Európai Tanács elnöke, António Costa közötti levélváltás új szintre emelte a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vitát, amely az ukrajnai háború árnyékában az uniós döntéshozatalt is közvetlenül érinti.

A konfliktus középpontjában az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, valamint az orosz olaj Magyarországra irányuló szállításának leállása áll.

Costa hétfőn írásban szólította fel a magyar miniszterelnököt, hogy tartsa tiszteletben az Európai Tanács decemberben elfogadott döntését az Ukrajnának nyújtandó hitelről. Levelében világossá tette: ha az állam- és kormányfők konszenzusra jutnak, az abból fakadó kötelezettségek minden tagállamra nézve érvényesek, az ettől való eltérés pedig a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti.

Ráadásul a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételből Magyarország, Szlovákia és Csehország ki is maradt, így csak a másik 24 tagállam döntését akasztja meg a magyar kabinet vétója.

A magyar kormány viszont korábban jelezte, hogy a hitelcsomag végrehajtását mindaddig blokkolná, amíg nem indul újra az orosz nyersolajszállítás a Magyarországot is ellátó Barátság vezetéken.

Orbán Viktor keddi válaszlevelében azt írta: „a tények makacs dolgok”, és szerinte nincsenek technikai akadályai az olajszállítás újraindításának, csupán ukrán politikai döntés szükséges hozzá.

Az Orbán Balázs politikai igazgató által a Facebookon megosztott levél szerint a miniszterelnök abszurdnak nevezte azt a helyzetet, hogy miközben az EU egy Ukrajna számára kedvező pénzügyi döntést hoz – amelyet ő személy szerint nem támogat –, addig Kijev szerinte energiaválságot idéz elő Magyarországon. Kijelentette:

nem tud semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni, amíg a szállítások nem térnek vissza a normalitáshoz.

Ukrajna ezzel szemben határozottan elutasítja a magyar és a szlovák kormány „ultimátumait és zsarolását”. Az ukrán külügyminisztérium szerint Budapest és Pozsony lépései az egész régió energiabiztonságát veszélyeztetik, miközben Oroszország célzott csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára.

Kijev állítása szerint a Barátság vezetéket ért károkat orosz dróntámadás okozta, a helyreállítás pedig – szemben a két EU-tagállam állításaival – nem ért véget, de folyamatos rakétafenyegetés mellett továbbra is zajlik.

Az ukrán fél azt hangsúlyozza, hogy tájékoztatta a magyar és a szlovák kormányt a károk mértékéről, és alternatív megoldásként az Odessza–Brodi vezetéken keresztüli, nem orosz eredetű kőolajszállítást is javasolta. A közlemény szerint Ukrajna az EU megbízható tranzitországa, és a „fenyegetéseket” nem Kijevnek, hanem a Kremlnek kellene címezni.

A vezeték működése a január végén állt le, miután egy orosz dróntámadás megrongálta az infrastruktúrát Ukrajna nyugati részén. A szlovák Transpetrol tájékoztatása szerint Kijev február 25-re halasztotta a szállítások újraindítását, indoklás nélkül. Ezzel szemben Budapest és Pozsony politikai felelősséget tulajdonít az ukrán félnek az elhúzódó kiesésért.

A helyzet gyorsan eszkalálódott február végén: Magyarország és Szlovákia felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat, és felvetette a villamosenergia- és gázexport korlátozásának lehetőségét is. Orbán Viktor szerint Magyarország üzemanyag-ellátása jelenleg biztosított, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek.

Címlapkép forrása: EU

