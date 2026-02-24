Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és az Európai Tanács elnöke, António Costa közötti levélváltás új szintre emelte a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vitát, amely az ukrajnai háború árnyékában az uniós döntéshozatalt is közvetlenül érinti.
A konfliktus középpontjában az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, valamint az orosz olaj Magyarországra irányuló szállításának leállása áll.
Costa hétfőn írásban szólította fel a magyar miniszterelnököt, hogy tartsa tiszteletben az Európai Tanács decemberben elfogadott döntését az Ukrajnának nyújtandó hitelről. Levelében világossá tette: ha az állam- és kormányfők konszenzusra jutnak, az abból fakadó kötelezettségek minden tagállamra nézve érvényesek, az ettől való eltérés pedig a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti.
Ráadásul a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételből Magyarország, Szlovákia és Csehország ki is maradt, így csak a másik 24 tagállam döntését akasztja meg a magyar kabinet vétója.
A magyar kormány viszont korábban jelezte, hogy a hitelcsomag végrehajtását mindaddig blokkolná, amíg nem indul újra az orosz nyersolajszállítás a Magyarországot is ellátó Barátság vezetéken.
Orbán Viktor keddi válaszlevelében azt írta: „a tények makacs dolgok”, és szerinte nincsenek technikai akadályai az olajszállítás újraindításának, csupán ukrán politikai döntés szükséges hozzá.
Az Orbán Balázs politikai igazgató által a Facebookon megosztott levél szerint a miniszterelnök abszurdnak nevezte azt a helyzetet, hogy miközben az EU egy Ukrajna számára kedvező pénzügyi döntést hoz – amelyet ő személy szerint nem támogat –, addig Kijev szerinte energiaválságot idéz elő Magyarországon. Kijelentette:
nem tud semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni, amíg a szállítások nem térnek vissza a normalitáshoz.
Ukrajna ezzel szemben határozottan elutasítja a magyar és a szlovák kormány „ultimátumait és zsarolását”. Az ukrán külügyminisztérium szerint Budapest és Pozsony lépései az egész régió energiabiztonságát veszélyeztetik, miközben Oroszország célzott csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára.
Kijev állítása szerint a Barátság vezetéket ért károkat orosz dróntámadás okozta, a helyreállítás pedig – szemben a két EU-tagállam állításaival – nem ért véget, de folyamatos rakétafenyegetés mellett továbbra is zajlik.
Az ukrán fél azt hangsúlyozza, hogy tájékoztatta a magyar és a szlovák kormányt a károk mértékéről, és alternatív megoldásként az Odessza–Brodi vezetéken keresztüli, nem orosz eredetű kőolajszállítást is javasolta. A közlemény szerint Ukrajna az EU megbízható tranzitországa, és a „fenyegetéseket” nem Kijevnek, hanem a Kremlnek kellene címezni.
A vezeték működése a január végén állt le, miután egy orosz dróntámadás megrongálta az infrastruktúrát Ukrajna nyugati részén. A szlovák Transpetrol tájékoztatása szerint Kijev február 25-re halasztotta a szállítások újraindítását, indoklás nélkül. Ezzel szemben Budapest és Pozsony politikai felelősséget tulajdonít az ukrán félnek az elhúzódó kiesésért.
A helyzet gyorsan eszkalálódott február végén: Magyarország és Szlovákia felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat, és felvetette a villamosenergia- és gázexport korlátozásának lehetőségét is. Orbán Viktor szerint Magyarország üzemanyag-ellátása jelenleg biztosított, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek.
Címlapkép forrása: EU
