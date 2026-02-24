Világossá tette a magyar kormánynak az Európai Bizottság, miért nem indulhatott még újra a Barátság kőolajvezeték

A Barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, a helyreállítás pedig a biztonsági helyzet miatt még nem zárult le, miközben Brüsszel továbbra is az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtásán dolgozik – jelentették ki az Európai Bizottság szóvivői keddi sajtótájékoztatójukon. A testület szerint az Európai Unió energiabiztonsága jelenleg stabil, a tagállamok az elmúlt évek diverzifikációs lépéseinek köszönhetően rugalmasabb helyzetben vannak, és az uniós döntések végrehajtását nem kötik kétoldalú politikai vitákhoz, így a magyar kormánytól azt várják, hogy befejezik az ukrán támogatás akadályozását.

Egyre jobban kiéleződik a konfliktus a magyar kormány, valamint az uniós intézményrendszer és a legtöbb tagállam között. Főként azután, hogy kedden Orbán Viktor miniszterelnök levélben jelezte az Európai Tanács elnökének, António Costának, hogy Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtását, amíg nem indul újra az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A vita középpontjában az áll, hogy a január végén egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott ukrajnai infrastruktúra helyreállítása még nem zárult le, ráadásul hétfőn Kijev közölte, hogy legkorábban február 25-én indulhat újra az olajtranzit.

Az ügy brüsszeli politikai dimenzióját az adja, hogy az Európai Tanács decemberben döntött az Ukrajnának nyújtandó közös hitelfelvételről, amelyből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradt. Most azonban a Barátság-kőolajvezeték miatt kirobbant vitában a magyar kormány vétója a fennmaradó 24 tagállam döntését is blokkolhatja. António Costa, az Európai Tanács elnöke írásban figyelmeztette a magyar miniszterelnököt:

a konszenzussal elfogadott döntések minden tagállamra kötelezőek, és az attól való eltérés a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti.

Az Európai Bizottság keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján is újra előkerült az ügy, kérdésekre válaszolva a külügyminiszterek tanácskozásáról szólva Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a Népszava riporterének kérdésére elmondta, hogy az Ukrajnával kapcsolatos helyzet, így az energiaellátás kérdése is napirendre került a testület hétfői ülésén. Hangsúlyozta, hogy

az Európai Unió továbbra is egységesen támogatja Ukrajnát, és az Oroszország által az energetikai infrastruktúra ellen intézett támadások az uniós energiabiztonság szempontjából is súlyos következményekkel járnak.

Pinho jelezte, hogy a tagállamok világosan látják: az ukrán infrastruktúrát érő támadások szisztematikusak, és céljuk az ország destabilizálása. Hozzátette, hogy az Európai Unió számára kulcskérdés az ukrán energiarendszer működőképességének fenntartása, valamint a régió ellátásbiztonságának megőrzése. Arra a kérdésre, hogy a magyar vétó veszélyezteti-e az Ukrajnának szánt pénzügyi csomagot, a szóvivő emlékeztetett: az Európai Tanács már politikai megállapodást kötött, és a Bizottság a maga részéről ennek végrehajtásán dolgozik.

Az energiaügyi kérdésekről Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiaügyi szóvivője beszélt részletesebben. Elmondása szerint az uniós végrehajtó testület folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal a Barátság vezetéken keresztüli szállítások ügyében. Közölte, hogy

a rendelkezésre álló információk alapján a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyreállítása még nem fejeződött be, és a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében – rendszeres orosz támadások mellett – haladnak.

Itkonen hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság számára elsődleges az ellátásbiztonság, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió az elmúlt években jelentősen csökkentette az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Mint mondta, a régió országai az energiapiaci diverzifikáció révén ma lényegesen rugalmasabb helyzetben vannak, mint a háború kitörése előtt.

Arra a felvetésre reagálva, hogy Magyarország és Szlovákia politikai döntést sejt a szállítások elhúzódása mögött, a szóvivő úgy fogalmazott:

a Bizottság a technikai és biztonsági információkra támaszkodik, és ezek alapján a kiesés oka az infrastruktúrát ért támadás, valamint a helyreállítás nehézsége.

Hozzátette, hogy az ukrán fél alternatív szállítási útvonalakat is javasolt, köztük az Odessza–Brodi vezetéken keresztüli, nem orosz eredetű kőolajszállítást, amit a Bizottság tudomásul vett.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Európai Bizottság nem kíván kétoldalú politikai vitákba beavatkozni, ugyanakkor minden tagállamtól elvárja a lojális együttműködést és az uniós döntések tiszteletben tartását. A szóvivők szerint

az Európai Unió jelenlegi prioritása az, hogy Ukrajna pénzügyi és energetikai támogatása zavartalanul folytatódjon, miközben a tagállamok energiabiztonsága is biztosított marad.

