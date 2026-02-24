Világossá tette a magyar kormánynak az Európai Bizottság, miért nem indulhatott még újra a Barátság kőolajvezeték

Egyre jobban kiéleződik a konfliktus a magyar kormány, valamint az uniós intézményrendszer és a legtöbb tagállam között. Főként azután, hogy kedden Orbán Viktor miniszterelnök levélben jelezte az Európai Tanács elnökének, António Costának, hogy Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtását, amíg nem indul újra az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A vita középpontjában az áll, hogy a január végén egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott ukrajnai infrastruktúra helyreállítása még nem zárult le, ráadásul hétfőn Kijev közölte, hogy legkorábban február 25-én indulhat újra az olajtranzit.
Az ügy brüsszeli politikai dimenzióját az adja, hogy az Európai Tanács decemberben döntött az Ukrajnának nyújtandó közös hitelfelvételről, amelyből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradt. Most azonban a Barátság-kőolajvezeték miatt kirobbant vitában a magyar kormány vétója a fennmaradó 24 tagállam döntését is blokkolhatja. António Costa, az Európai Tanács elnöke írásban figyelmeztette a magyar miniszterelnököt:
a konszenzussal elfogadott döntések minden tagállamra kötelezőek, és az attól való eltérés a lojális együttműködés elvének megsértését jelenti.
Az Európai Bizottság keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján is újra előkerült az ügy, kérdésekre válaszolva a külügyminiszterek tanácskozásáról szólva Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a Népszava riporterének kérdésére elmondta, hogy az Ukrajnával kapcsolatos helyzet, így az energiaellátás kérdése is napirendre került a testület hétfői ülésén. Hangsúlyozta, hogy
az Európai Unió továbbra is egységesen támogatja Ukrajnát, és az Oroszország által az energetikai infrastruktúra ellen intézett támadások az uniós energiabiztonság szempontjából is súlyos következményekkel járnak.
Pinho jelezte, hogy a tagállamok világosan látják: az ukrán infrastruktúrát érő támadások szisztematikusak, és céljuk az ország destabilizálása. Hozzátette, hogy az Európai Unió számára kulcskérdés az ukrán energiarendszer működőképességének fenntartása, valamint a régió ellátásbiztonságának megőrzése. Arra a kérdésre, hogy a magyar vétó veszélyezteti-e az Ukrajnának szánt pénzügyi csomagot, a szóvivő emlékeztetett: az Európai Tanács már politikai megállapodást kötött, és a Bizottság a maga részéről ennek végrehajtásán dolgozik.
Az energiaügyi kérdésekről Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiaügyi szóvivője beszélt részletesebben. Elmondása szerint az uniós végrehajtó testület folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal a Barátság vezetéken keresztüli szállítások ügyében. Közölte, hogy
a rendelkezésre álló információk alapján a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyreállítása még nem fejeződött be, és a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében – rendszeres orosz támadások mellett – haladnak.
Itkonen hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság számára elsődleges az ellátásbiztonság, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió az elmúlt években jelentősen csökkentette az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Mint mondta, a régió országai az energiapiaci diverzifikáció révén ma lényegesen rugalmasabb helyzetben vannak, mint a háború kitörése előtt.
Arra a felvetésre reagálva, hogy Magyarország és Szlovákia politikai döntést sejt a szállítások elhúzódása mögött, a szóvivő úgy fogalmazott:
a Bizottság a technikai és biztonsági információkra támaszkodik, és ezek alapján a kiesés oka az infrastruktúrát ért támadás, valamint a helyreállítás nehézsége.
Hozzátette, hogy az ukrán fél alternatív szállítási útvonalakat is javasolt, köztük az Odessza–Brodi vezetéken keresztüli, nem orosz eredetű kőolajszállítást, amit a Bizottság tudomásul vett.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Európai Bizottság nem kíván kétoldalú politikai vitákba beavatkozni, ugyanakkor minden tagállamtól elvárja a lojális együttműködést és az uniós döntések tiszteletben tartását. A szóvivők szerint
az Európai Unió jelenlegi prioritása az, hogy Ukrajna pénzügyi és energetikai támogatása zavartalanul folytatódjon, miközben a tagállamok energiabiztonsága is biztosított marad.
Címlapkép forrása: EU
Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború
A békekötéshez Moszkva akarata is kellene.
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Meglépte a Monetáris Tanács.
Amerika döntött: jöhetnek a hatodik generációs lopakodó szuperbombázók, a B-21 Raiderek
Jövőre hadrendbe állnak.
100 milliárdos gigaüzletet kötött a Meta és az AMD, ugrik az árfolyam
Aggódhat az Nvidia?
Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája
Nincsenek jó tapasztalatai Washingtonnak.
Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt
A Barátság-vezeték leállása alatt történhetett.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.