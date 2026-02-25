Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket és kapcsolatban áll az érintett felekkel, de pontos ütemtervet nem ismernek a január végén egy orosz dróntámadásban megsérült Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban. Helyette Magyarország és Szlovákia olajellátására alternatív útvonalakat javasolnak – hangzott el szerdán az uniós végrehajtó testület szokásos napi sajtótájékoztatójőán. A vita közben politikai szintre emelkedett, mivel Magyarország elkezdte blokkolni az EU Ukrajnával kapcsolatos döntéseit.

Az elmúlt hetekben újabb fordulatot vett az Ukrajna és Magyarország közötti diplomáciai feszültség, miután Kijev több lépésben bírálta Budapest álláspontját az uniós csatlakozási tárgyalások és az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében. A vita középpontjában egyrészt a kisebbségi jogok kérdése, másrészt az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi és politikai döntései állnak.

Magyarország az elmúlt időszakban több ügyben is jelezte, hogy megvétóz egyes uniós döntéseket – különösen az Ukrajnának nyújtott hosszú távú, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatást –, illetve a csatlakozási folyamat gyorsítása ügyében hozandó intézkedéseket. A magyar kormány szerint ugyanis Kijev szándékosan hátráltatja a Barátság olajvezeték újraindítását, amely január végén egy orosz dróntámadásban sérült meg.

Így Orbán Viktor miniszterelnök szerint veszélyben van Magyarország olajellátása, és ukrán fegyveres akcióktól tartva kirendelte a honvédséget az energiainfrastruktúra védelmére is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 25. Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon

Brüsszelben eközben folyamatos egyeztetések zajlanak az Ukrajnának szánt katonai, pénzügyi és energetikai támogatásról, valamint az Oroszországgal szembeni szankciós politika fenntartásáról. A tagállamok külügyminiszterei legutóbb az Európai Unió Külügyek Tanácsának ülésén tekintették át a helyzetet, miközben az Európai Bizottság napi sajtótájékoztatóján is több kérdés érkezett az ukrán–magyar viszonyra és az energiaellátás biztonságára vonatkozóan.

Az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján Paula Pinho vezető szóvivő az Európai Unió Külügyek Tanácsának legutóbbi üléséről szólva azt hangsúlyozta, hogy a tagállamok egyértelműen megerősítették Ukrajna melletti elkötelezettségüket. Elmondása szerint a külügyminiszterek átfogó eszmecserét folytattak a háború aktuális fejleményeiről, az Ukrajnának nyújtott támogatás fenntartásáról, valamint az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás további eszközeiről. A szóvivő kiemelte, hogy

a Tanács ülésén világos politikai üzenet fogalmazódott meg, hogy az Európai Unió továbbra is hosszú távon támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

Paula Pinho a magyar–ukrán kapcsolatokkal összefüggésben arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság rendszeres kapcsolatban áll mindkét féllel, és ösztönzi a kétoldalú párbeszédet. Hangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok kérdése és az ukrán jogszabályi változások ügyében is folyamatos a szakmai egyeztetés, és az Európai Bizottság értékelései az uniós jogi és politikai keretek mentén zajlanak. Arra a kérdésre reagálva, hogy a magyar kormány fenntartásai befolyásolhatják-e az Ukrajnával kapcsolatos uniós döntéseket, a szóvivő azt mondta:

a döntéshozatal a szerződésekben rögzített eljárások szerint történik, és a tagállamok közötti egyeztetések részei az uniós működésnek.

Az energiaügyi kérdésekkel kapcsolatban Anna-Kaisa Itkonen szóvivő arról beszélt, hogy az Európai Unió továbbra is figyelemmel kíséri a régió energiaellátásának biztonságát, különös tekintettel az Ukrajnán keresztül zajló tranzitra és az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésére. Elmondása szerint az Európai Bizottság célja az energiaforrások diverzifikálása, valamint az ellátási útvonalak megerősítése annak érdekében, hogy a tagállamok – köztük a közép-európai országok – stabil és kiszámítható ellátáshoz jussanak.

Itkonen arról beszélt, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetet és kapcsolatban áll az érintett felekkel. Az uniós végrehajtó testület ennek ellenére pontos technikai ütemtervet vagy konkrét helyreállítási időpontot nem ismer. Az EU az ellátásbiztonságot alternatív útvonalakkal és koordinációval igyekeznek garantálni, amíg a helyreállítás zajlik. Erre – mint arról írtunk – Ukrajna maga tett javaslatot: Kijev a meglévő infrastruktúra alternatív hasznosítását javasolja. A felvázolt logisztikai terv szerint a kőolaj tengeri úton érkezne a kikötőkbe, ahonnan az átfejtést követően az Odessza-Brodi vezetéken keresztül juthatna el a nyersanyag az uniós tagállamokba.

A szóvivő emellett hangsúlyozta, hogy az energiapiaci intézkedések összehangolása továbbra is prioritás, és az Európai Bizottság az elmúlt években számos olyan javaslatot terjesztett elő, amelyek az energiabiztonság erősítését és az árkilengések mérséklését szolgálják. Hozzátette, hogy az Ukrajnával kapcsolatos energetikai együttműködés nemcsak szolidaritási kérdés, hanem az uniós energiarendszer stabilitásának része is.

Anna-Kaisa Itkonen kitért arra is, hogy az Európai Unió folyamatosan dolgozik az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás ütemtervén, és ennek keretében a tagállamokkal szoros koordináció zajlik.

Arra a felvetésre reagálva, hogy egyes országok – köztük Magyarország – speciális helyzetben vannak az energiafüggőségük miatt, azt mondta: az Európai Bizottság tisztában van a nemzeti sajátosságokkal, és az intézkedések kialakításakor figyelembe veszi az eltérő kiinduló helyzeteket. Ez a kérdés azért merült fel, mert a Bloomberg kedd este beszámolt arról, hogy három nappal a magyar választások után, április 15-én mutathatja be az Európai Bizottság az orosz olajimport teljes tilalmára vonatkozó ütemtervet.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 24. Brüsszel a választásokig várhat az orosz olajtiltással

A lépés egyébként része az orosz gázimport minden formájának leállítását 2027-ig célul kitűző RePowerEU-tervnek, amelyet január végén fogadtak el. Eszerint a Bizottság március 1-ig várja az orosz olajat importáló tagállamok terveit a leválásról, majd ezek alapján még a tavasszal szabályozási tervet készít elő az olajtilalomra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images