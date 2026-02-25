Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A sokat bírált, vagy éppen felmagasztalt uniós zöldátmenet egyszerre hozott látványos eredményeket és új kitettségeket: miközben a megújulók aránya meredeken nőtt és milliárdokkal csökkent a fosszilis importszámla, az EU továbbra is 57 százalékos energiaimport-függőséggel működik, a gáz esetében pedig 90 százalékra nőtt a külső kitettség. A Chatham House és a BNP Paribas friss elemzései szerint a beruházási rés évente több százmilliárd euró, a hálózati és tárolási szűk keresztmetszetek fékezik az átállást, miközben a fosszilis függőség részben amerikai LNG-re, a zöldtechnológiai igény pedig kínai dominanciájú kritikus nyersanyagokra tevődik át. Viszont mégis látszódnak komoly, vitathatatlan gazdasági előnyök és eredmények.

Az Európai Unió az elmúlt években egyszerre próbál két történelmi léptékű célt elérni: 2050-re klímasemlegessé válni, és közben csökkenteni azt a külső energiafüggőséget, amely a 2022-es, az ukrajnai háború nyomában kibontakozó energiaválság idején brutális gazdasági és társadalmi költségekkel járt. A két cél politikailag egymásra épül – a logika szerint minél több a megújuló energia és minél nagyobb az elektrifikáció, annál kisebb a fosszilis importkitettség –, a részletes adatok azonban egyelőre jóval árnyaltabb képet rajzolnak.

A beruházási igény nagysága önmagában érzékelteti a kihívás mértékét: az Európai Bizottság számításai szerint a Green Deal, a Fit for 55 és a RePowerEU programok teljesítéséhez 2030-ig évente 1241 milliárd eurónyi köz- és magánberuházásra lenne szükség.

Ez a 2022-es uniós GDP 7,7 százalékának felel meg.

Csakhogy a tényleges beruházási szint ettől évente (különböző számításoktól függően) 350–480 milliárd euróval marad el. A Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnökének 2024-ben bemutatott reformtervére épülő számítások – valamivel szűkebben meghatározva a beruházási kört – évi 450 milliárd eurós többletforrásigényt jeleznek 2030-ig, ami a 2023-as GDP 2,6 százaléka – írja egy most kiadott, a témával foglalkozó elemzésében a Chatham House. Akár Draghi, akár az Európai Bizottság becslését vesszük alapul, a nagyságrend egyértelmű: az energiaátmenet az EU gazdaságának egyik legnagyobb beruházási hullámát igényli.

Már egyszer megfizettük a késlekedés árát?

A 2022-es energiaválság megmutatta, mi történik, ha ez az átmenet nem elég gyors vagy nem elég mély. Az orosz gázszállítások visszaesése és az LNG-árak robbanása következtében az EU energiabehozatali számlája egyetlen év alatt mintegy 400 milliárd euróval nőtt. A háztartások és a vállalatok által fizetett többlet az adott évben a GDP 4 százalékának felelt meg, 2023-ban 3,3, 2024-ben 2,8 százalék körül alakult.

Mivel az európai villamosenergia-piac nagykereskedelmi árképzése a marginális termelőhöz igazodik – vagyis a legdrágább energiaforrás határozza meg az árakat –, és a gáz 2022 óta az idő mintegy 40 százalékában meghatározta az áram árát, ez a sokk az egész gazdaságon végigfutott.

A dekarbonizáció ezzel együtt kézzelfogható eredményeket hozott – állapítja meg azonos témájú friss elemzésében a BNP Paribas.

2019 és 2024 között a nap- és szélenergia aránya az áramtermelésben 17 százalékról 29 százalékra nőtt, a teljes villamosenergia-mixben a megújulók részesedése elérte a 42 százalékot.

A nukleáris termeléssel együtt az alacsony kibocsátású források már 66 százalékot adnak, ami azt mutatja, hogy hiába a szükségesnél alacsonyabb beruházási volumen, így is komoly eredményeket ért el az Európai Unió.

A megújuló kapacitások bővülése 2019 óta mintegy 59 milliárd euróval csökkentette a fosszilis tüzelőanyag-importot, és az Európai Bizottság becslése szerint 2021 és 2023 között körülbelül 100 milliárd euróval mérsékelte az európai fogyasztók energiaszámláját. A villamosenergia-termelés szintjén tehát a fordulat valós és mérhető – ismeri el a bank is.

Az energiarendszer egésze azonban lassabban változik, ami egy sokkomponensű problémát jelez. Az első az, hogy a primer energiafelhasználásban 2024-ben még mindig 68 százalék a fosszilis források aránya – ebben nemcsak a villamosenergiatermelés van benne, hanem a gázfűtés, vagy a közlekedési eszközök üzemanyagfogyasztása is.

A teljes energiaimport-függőség 2010 óta gyakorlatilag stagnál, 57 százalék körül mozog, tehát itt kevéssé látszik a megújulók térnyerése és az energiaválság miatti átállás.

A földgáz esetében a helyzet még kedvezőtlenebb: az importfüggőség 68 százalékról 90 százalékra nőtt 2024-re. Ennek oka részben az EU-n belüli kifejtés visszaesése – az európai gázkitermelés 2010 óta 36 százalékkal csökkent –, részben az, hogy a megújulók térnyerése az áramtermelésben gyorsabb volt, mint a közlekedés és a fűtés elektrifikációja.

Az orosz részarány ugyan drámai módon visszaesett – a 2021 előtti 45–50 százalékról 2025 első felére 13 százalékra –, de a kieső mennyiséget döntően amerikai LNG váltotta fel – emlékeztet a BNP Paribas. Az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított gáz szállításai 2021 vége óta megnégyszereződtek, és 2025-ben az uniós gázimport több mint negyedét adják. Előrejelzések szerint 2027-ben az amerikai LNG az EU LNG-importjának akár 74 százalékát is kiteheti, és a teljes gázimporton belül 35 százalékos részesedést érhet el, mielőtt 2030-ra valamelyest mérséklődne. A függőség tehát nem szűnik meg, hanem földrajzilag átrendeződik, ami Donald Trump második elnöksége alatt inkább kockázati tényezőt jelent.

Az energiaellátás átállásának elhúzódásának egy másik eleme, hogy a villamosenergia-rendszer technikai korlátai egyre látványosabbá válnak. 2025-ben rekordot döntött a negatív áras órák száma az európai áramtőzsdéken, Spanyolországban egy év alatt megduplázódott, Németországban 25 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban a megújuló termelés meghaladja a keresletet és a hálózat befogadóképességét. Jelenleg 16 tagállamban mintegy 1700 gigawattnyi új megújulókapacitás vár hálózati csatlakozásra.

Csakhogy a hálózat 40 százaléka 40 évnél idősebb, a nagyobb fejlesztések átfutási ideje gyakran meghaladja a tíz évet, így lehetetlen a technikai korlátok miatt eljuttatni a fogyasztókhoz a többletet a megújuló boomok idején. Az Európai Bizottság számításai szerint 2030-ig 584 milliárd eurót, 2040-ig összesen 1200 milliárd eurót kellene a villamosenergia-hálózatokba fektetni – jegyzik meg a BNP Paribas elemzői.

A bank tanulmánya kiemeli azt is, hogy hiába jelenthetne megoldást az energiatárolási kapacitás fejlesztése, egyelőre ez sem tart lépést a megújulók bővülésével: a 2030-ra telepített és bejelentett akkumulátoros tárolókapacitás 30,5 gigawatt lehet, miközben a rendszer rugalmasságához ennek legalább a duplájára lenne szükség a szakértők szerint.

Az csak tetézi a bajokat, hogy az átlagos európai tárolási idő 2,5 óra, ami kevés a többnapos vagy szezonális kilengések kezelésére. Ez pedig nemcsak az ellátási oldalon jelent gondot, hanem azért is, mert a hálózati torlódások kezelése 2024-ben több mint 4 milliárd euró többletköltséget okozott a Chatham House számításai szerint.

Ez vezet el oda, hogy hiába látható a megújulók terjedése, az európai energiarendszer(ek) kiegyensúlyozása miatt a gáz szerepe átmenetileg erősödhet. Bár a nap- és szélenergia önmagában olcsó, a tárolással és integrációval együtt számolt szintköltség bizonyos konfigurációkban 50–131 dollár/MWh közé esik, míg a kombinált ciklusú gázerőműveké 48–109 dollár/MWh – teszi hozzá a BNP elemzése. Ha a globális LNG-kínálat 2030-ig 43 százalékkal bővül, és az európai gázár a jelenlegi 10 euró feletti szintről 6 euró/MMBtu körülire csökkenne, a gáz versenyképessége javulna. Nem véletlen, hogy Németország 12 gigawatt új gázerőművi kapacitás építését tervezi, ebből 2 gigawattot kifejezetten rugalmassági célra.

A leválást erősíti egy oldalon, fokozza a függőséget egy másikon

Az energiaátmenet szuverenitási dimenzióját a kritikus nyersanyagok teszik még összetettebbé, amitől egy libikókához hasonlít a helyzet: az európai gázfüggőség csökkentése ritkaföldfémek formájában húzza le a mérleghintát a növekvő súlyukkal.

Ezek finomításának több mint 90 százaléka, a grafit és a kobalt jelentős része Kínában történik, így az EU a lítium, grafit és más kritikus nyersanyagok esetében is gyakorlatilag teljesen importfüggő.

A globális ipari nyersanyag-exportkorlátozások száma 2009 és 2023 között ötszörösére nőtt; a kobalt, ritkaföldfémek és nikkel exportjának jelentős része valamilyen korlátozás alá esik. Bár ezek az anyagok értékben elenyésző részt képviselnek az EU több mint 2200 milliárd eurós árubehozatalában, stratégiai jelentőségük aránytalanul nagy.

Az uniós válasz több irányból érkezik, de egyik sem hozott eddig átható fordulatot. Mint arról az Európai Számvevőszék jelentése alapján nem rég írtunk, a Kritikus Nyersanyagokról szóló jogszabály ugy előírja, hogy egyetlen harmadik országból se érkezzen egy adott alapanyag több mint 65 százalékam, de egyelőre kevés az eredmény e téren. Már ugyan összesen 47 stratégiai projektet jelöltek ki 22,5 milliárd eurós beruházási igénnyel 2030-ig, és mintegy 60 projektet 15 partnerországban a beszállítói diverzifikáció érdekében. Emellett egy új európai központ jön létre a készletezés és koordináció erősítésére.

A BNP Paribas is hasonló következtetésre jut, mint a Számvevőszék: ezek a lépések javíthatják az alkupozíciót, de rövid távon nem szüntetik meg a kínai dominanciát a finomítási lánc kulcsszakaszaiban.

Van egy EU-s bevételi forrás, csak az sem jól működik

Az Európai Unió a nagyon magas beruházási szükséglet finanszírozására használná fel a kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS), amelyről mostanában főként az ipari érdekcsoportok panaszai, és az erre adott bizottsági reformtervek miatt figyelt újabban az energetikai szakma. A rendszernek látszódnak eredményei: – a Chatham House összesítése szerint – 2021-23 között 112 milliárd euró bevételt generált, és a kvótakínálat csökkenésével, valamint az ingyenes kiosztás kivezetésével ez a forrás tovább nőhet 2026-től.

A gond az, hogy a think tank rávilágít arra is – hogy az ETS céljaival épp ellentétes hatást kifejtve –

a fosszilis kitermelési és áramelőállítási támogatások 2022-ben 136 milliárd euróra ugrottak, 2023-ban is 111 milliárd euró körül maradtak, miközben az ETS-ből a megújulók támogatása 61 milliárd euró volt mind a két évben.

A költségvetésből érkező szubvenciók átcsoportosítása technikailag lehetséges, politikailag azonban érzékeny, különösen magas infláció és társadalmi ellenállás idején, mivel az energia- és üzemanyagárak emelkedésével járhat.

Az európai energiapiac átalakulása egyelőre tehát nem egy lineáris sikertörténet: a villamosenergia-termelésben gyors a dekarbonizáció, az importfüggőség szerkezete átalakul, de nem csökken, a gáz átmeneti szerepe fennmarad, és a kritikus nyersanyagok terén új típusú kitettségek jelennek meg. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a technikai infrastruktúra, a finanszírozási keret és az iparpolitika képes-e lépést tartani a politikai ambícióval. A számok alapján az irány kijelölt, de a szuverenitás nem a zöld átmenet automatikus mellékterméke, hanem külön erőfeszítést igénylő stratégiai cél.

Címlapkép forrása: EU