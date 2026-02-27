Barátság-leállás: Brüsszel reagált Orbán Viktor levelére, valamint a Mol-nak is üzentek

Mint ismert, január végén orosz dróntámadás érte az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomását, a sérült infrastruktúra miatt leállt Magyarország és Szlovákia felé a tranzit. A leállás azóta politikai üggyé vált: Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez, António Costához, és jelezte, hogy Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtását, amíg nem áll helyre az orosz olajtranzit.
Emiatt komoly konfliktus alakult az uniós intézmények, valamint más tagállamok vezetése és a magyar kormány között. Ebben jelenthet némi enyhülést, hogy Orbán Viktor egy újabb Costának címzett levélben egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a sérült vezetékszakasz állapotának vizsgálatára.
Ebben a feszült helyzetben reagált az ügyre az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő az újabb kérdésekre a vitában.
Jelezte, hogy az uniós végrehajtó testület
üdvözli, hogy a magyar kormányfő támogatását fejezte ki egy ilyen küldetés iránt, valamint késznek mutatkozott annak megállapításait elfogadni. Ezt a Bizottság „pozitív lépésként” értékeli.
Azt is elmondta, hogy Európai Bizottság jelenleg kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal az ügyben, és a tagállamokkal együtt dolgozik az ellátásbiztonság garantálásán. Ugyanakkor Itkonen hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek tiszteletben kell tartaniuk a korábban vállalt kötelezettségeiket.
Itkonen felidézte, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a héten Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ott kifejezetten kérte a javítási munkálatok felgyorsítását.
„Ugyanakkor az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a folyamatos orosz támadások komoly kihívásokat jelentenek a helyreállítási munkák elvégzésében” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy a Bizottság kész-e szakértőket küldeni a tervezett tényfeltáró misszióba – amelyről Orbán Viktor magyar és szlovák szakértők részvételét említette –, Itkonen azt mondta:
jelenleg nincs megosztható információ arról, hogy a Bizottság részt venne-e ilyen formában a küldetésben.
Hangsúlyozta, hogy most a következő lépéseket kell tisztázni: milyen formát öltene a misszió, és hogyan valósulna meg. Amint erről konkrétumok lesznek, a Bizottság tájékoztatást ad.
A javítási ütemtervre vonatkozóan a szóvivő közölte, hogy a Bizottság nem kapott információt a helyreállítás várható időzítéséről, ugyanakkor folyamatos kapcsolatban áll az ukrán partnerekkel.
A sajtótájékoztatón szóba került az alternatív szállítási útvonal, az Adria-vezeték is, amely Horvátország felől biztosít már olajellátást Magyarország számára.
Újságírói kérdésre reagálva Itkonen kitért arra a vitára is, amely a Mol és az Adriai Kőolajvezeték-üzemeltető (JANAF) között bontakozott ki. A magyar olajipari vállalat álláspontja szerint nincs szükség külön engedélyre a horvát kormánytól ahhoz, hogy orosz eredetű kőolajat szállítsanak az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra, és jelezte, hogy akár jogi lépéseket is fontolgat, illetve az Európai Bizottsághoz és a versenypolitikáért felelős főigazgatósághoz fordulhat.
Itkonen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta az alapelvet:
a szankciók végrehajtása és alkalmazása a tagállamok felelőssége. Az orosz olaj importjáról szóló döntések nem a Bizottság, hanem az érintett tagállam hatáskörébe tartoznak – ebben az esetben Horvátországéba.
A Bizottság nem kívánt kommentárt fűzni a magáncégek nyilatkozataihoz, ugyanakkor jelezte, hogy szoros kapcsolatban áll az érintett felekkel annak érdekében, hogy teljes képet kapjon a helyzetről.
A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy az olajkoordinációs csoport szerdai ülésén elhangzott: már több napja nem orosz eredetű kőolajat már szállítanak az Adria-vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába. A Mol-csoport további, nem orosz nyersolajszállítmányokat is lekötött a horvátországi olajterminálra. Az orosz eredetű olaj esetleges tranzitja azonban – a Bizottság értelmezése szerint – továbbra is a tagállami döntéshozatal körébe tartozik.
Arra a kérdésre, hogy uniós jogi szempontból Horvátország jogosult-e orosz olajat továbbítani Magyarország felé az Adria-vezetéken, Itkonen ismételten azt hangsúlyozta, hogy a szankciók végrehajtása a tagállamok felelőssége.
Címlapkép forrása: EU
Súlyos vád Európa erős hatalmából: valójában az Egyesült Államok ellen készülhet az Európai Unió
Egymásnak feszülnek a politikusok.
Mi lesz így az álomnyaralással? Nagy bajban a magyarok egyik kedvenc úti célja
Bekövetkezni látszik, amitől féltek.
Hatalmas üzletet kötött a 4iG
50 millió dollárt fektete be a Mubadala.
Moszkva bemondta: Ukrajna szabotázsakcióra készül a Magyarországot is ellátó gázvezeték ellen
Veszélyben lehet az infrastruktúra.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Nőtt a lakáskárok száma, a szélsőséges időjárásra is fel kell készülni
Egyetlen nyári hónap adta a tavalyi éves kármennyiség közel harmadát.
Védtelen maradt Ukrajna jelentős része: rájöttek az oroszok, hogyan bénítsák meg a légvédelmet
Kritikus hiány lépett fel.
Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól
A miniszterelnök több állítást is megfogalmazott egy pénteki konferencián.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?