Brüsszel pénzt, fegyvert, paripát is kész adni, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról

Több hete dolgoznak Brüsszelben egy olyan javaslatcsomagon, amellyel feloldanák a konfliktust a magyar kormány és az uniós fősodor között az orosz energiahordozókról való leválás ügyében – tudta meg a Portfolio több, egymástól független forrásból. A tisztviselők által kidolgozott javaslat lényege, hogy uniós forrásokat adjanak azoknak a tagállamoknak, amelyek még mindig importálnak orosz fosszilis termékeket, hogy tartani tudják a 2027 végi teljes importtilalomra vonatkozó határidőt. Az eljárás egy jogi aknamező, de már körvonalazódik egy olyan, a következő hetekben az Európai Tanácsnak és a Parlamentnek bemutatható tervezet, amely egy kiskapuval kitolná a RePowerEU-hitelek felhasználhatóságát. A Magyarországnak akár 4,6 milliárd eurónyi forrást jelentő tervet azonban épp a magyar kormány, Barátság kőolajvezeték miatt indított politikai offenzívája annulálhatja.

Az Európai Unió Tanácsa január 27-én minősített többséggel fogadta el a REPowerEU-rendelet módosítását, amely nem külpolitikai szankciós, hanem belső piaci és energiapolitikai jogalapon kötelezővé teszi a tagállamoknak a leválást a fosszilis orosz energiahordozók importjáról. Az ellenző tagállamok – köztük Magyarország és Szlovákia – nem élhettek vétóval, mégha el is utasították a döntést és az Európai Unió Bíróságára viszik az ügyet. A döntés értelmében 2027 végéig teljes körűen megtiltják az orosz fosszilis energiahordozók uniós importját. A szabályozás lépcsőzetes: az orosz gáz új importja már hat héttel a hatálybalépés után tilos, a meglévő szerződések kifutási időt kapnak, az LNG-import teljes tilalma 2027 elején, a vezetékes gázé – amely Magyarország számára kulcskérdés – 2027 őszén lép életbe, miközben az orosz kőolaj teljes kivezetését is előkészítik.

A tagállamoknak 2026. március 1-jéig nemzeti diverzifikációs tervet kell készíteniük és be kell jelenteniük fennálló orosz szerződéseiket. Súlyos ellátásbiztonsági válság esetén az Európai Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti a tilalom alkalmazását, de tartós mentességet már egyetlen ország sem kaphat.

Mint a Portfolio meg tudta, az Európai Bizottság főigazgatóságain már a javaslat elfogadása előtt felmerült, hogy

a RePowerEU-rendelet módosítását egybevonják az energetikai fejlesztéseket támogató hitel idén augusztus 31-én lejáró végrehajtási határidejének kitolásával, amivel jól járhatna a magyar költségvetés.

A tervezet célja az lenne, hogy kihúzzák a méregfogát Magyarország – valamint a kevésbé hangos Szlovákia – ellenállásának azáltal, hogy a források felhasználhatóságát egy jogi kiskapuval kitolnák egészen 2027 végéig. A tagállamok így nem mondhatják, hogy a semmibe löki őket Brüsszel, mivel eurómilliárdokat költhetnének diverzifikációs projektekre.

„A javaslat értelmében a tagállami leválási tervek alapján az Európai Bizottság a megfelelő infrastrukturális beruházásokhoz, kitermelés-fejlesztésekhez több milliárd eurónyi hitelt tereltetne egy pénzügyi alapba, ahonnan a projektek kifizetése történne 2027-ig” – foglalta össze egy az ügyre rálátó diplomata a Portfolio-nak.

Hogyan lehet átvágni a gordiuszi csomót?

Ahogy az orosz energiahordozókra vonatkozó tilalom is egy jogi kiskaput használt ki, úgy a források felhasználhatóságának kitolásánál is erre lenne szükség. A RePowerEU ugyanis a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) alfejezete, amelyet ugyanúgy a NextGenerationEU közös hitelfelvételéből finanszíroznak. Az RRF azonban nem a kohéziós forrásokhoz hasonló, előleg, köztes és végső kifizetésekre épülő keret, hanem az Európai Bizottság csak akkor fizeti ki a számlákat, ha a projekthez kapcsolódó mérföldköveket, esetleges reformfeltételeket teljesítik. A program határideje 2026. augusztus 31., vagyis addig minden beruházást be kell fejezni, aminél nem lesz meg a szalagátvágás, ott a tagállam legfeljebb részkifizetéshez juthat, a lezáratlan projektekre járó pénz pedig elveszik.

Ennek oka, hogy az EU-tagállamok el akarták kerülni azt, hogy feleslegesen bocsássanak ki közös hiteleket, amelyek törlesztése úgy terhelné a leginkább a tagországok befizetéseire épülő közös, hétéves költségvetést, hogy a pénzt értelmesen elköltötték volna.

Bár időről időre felmerül, hogy az RRF – azon belül a RePowerEU – program végrehajtási határidejét kitolják, ahhoz teljes konszenzussal kellene módosítani a közös költségvetésről és a helyreállítási eszközről szóló rendeletek sorát. Ráadásul egyes országok nemzeti parlamentjeinek külön is ratifikálniuk kellene a változtatásokat.

Február végén járva gyakorlatilag kijelenthető, hogy egy ilyen átalakítás elbukna a szoros határidők miatt.

Van viszont egy kiskapu, amit először Lengyelország esetében alkalmaztak, mivel a jogállamisági viták miatt az új, Donald Tusk vezette kormány megalakulásáig az RRF-ről ugyanúgy letiltották a varsói kormányt, ahogy ugyanezen okokból Magyarországot is. Mivel a lengyelek nem tudták volna végrehajtani az eredeti helyreállítási terveiket, a becslések szerint a nekik járó helyreállítási források 45 százalékát is elveszíthették volna.

Erre lett az a megoldás, hogy a varsói kormány a helyreállítási terv (KPO) módosításával nem közvetlen támogatási projekteket, hanem pénzügyi eszközöket – állami fejlesztési bankon (BGK) keresztül működtetett hitel- és befektetési alapokat – épített be a programba. Az uniós mérföldkő ebben a konstrukcióban nem egy konkrét infrastruktúra „szalagátvágása” volt, hanem maga az alap jogi és pénzügyi létrehozása, feltőkésítése, valamint az, hogy a forrásokat a közvetítő intézményhez átutalják és az operatív működés elinduljon. A Bizottság a pénzt így 2026 decemberéig kifizeti a lengyel állami pénzügyi struktúrának, miközben az onnan nyújtott hitelek és befektetések tényleges folyósítása és a projektek fizikai megvalósítása több évre elnyúlhat.

A modell lényege tehát nem a határidő formális kitolása, hanem a végrehajtás időbeli „szétterítése”:

az RRF szempontjából a mérföldkő teljesül, amikor az alap működőképesen feláll és a forrásokat lekötik, a végső kedvezményezettek felé történő kifizetések viszont akár 2026 után is történhetnek.

Ehhez azonban minden esetben módosítani kellett a nemzeti helyreállítási tervet, és az Európai Bizottság, illetve a Tanács jóváhagyására is szükség volt.

Most a lengyel példa mintájára Magyarország és Szlovákia számára is engedélyeznék, hogy 2027 végéig a RePowerEU-forrásokból finanszírozzák az orosz leváláshoz szükséges beruházásokat – derül ki a lapunk által megismert uniós feljegyzésekből.

A teljes magyar RePowerEU keret 4,6 milliárd euró lenne, de ebből az előzetes számítások szerint csak 2-2,2 milliárd euróra (750-825 milliárd forint) kerülhetne az „orosz leválási alapba”.

Ezzel jogilag nem a 2026-os RRF-határidőt írják át, hanem a pénz útját szervezik át úgy, hogy az uniós kifizetés még időben megtörténjen, miközben a beruházások finanszírozása tovább futhat, a két renitens tagállam pedig minden eszközt megkap ahhoz, hogy alkalmazkodhasson az orosz energiahordozók importtilalmához.

A baj egy újabb politikai konfliktus lett

A lapunknak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint ez a javaslat viszont könnyen zátonyra futhat a Barátság kőolajvezeték miatti politikai konfliktusok miatt. Mint ismert, egy orosz dróntámadásban a Magyarországot kőolajjal ellátó tranzitvonal súlyosan megsérült január végén. Az ukrán hatóságok állítása szerint a helyreállítás elhúzódása miatt a betöltés és a szállítás még nem indulhat újra. Az Orbán Viktor vezette magyar, és Robert Fico-féle szlovák kormányok viszont azt állítják, Ukrajna politikai okokból nem indította újra a vezetéket.

Erre hivatkozva a magyar kabinet ezért megvétózta az ukrán államnak 2026-ban és 2027-ben nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitelből finanszírozott támogatást. Bár Magyarország – valamint Szlovákia és Csehország – nem vett részt az erősített együttműködéssel megszavazott támogatási eszközben, mivel a hitel fedezetét a közös költségvetés fel nem használt forrásai jelentik, szükség van az Orbán-kormány szavazatára is.

A Portfolio-nak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint

gyakorlatilag az EU-s fősodor összes tagállamát magára haragította a lépéssel a magyar kormány, egyelőre nincsenek komolyan vehető tervek Magyarország megkerülésére a kifizetések elindításához.

Ennek a fő oka az, hogy az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint március elejére biztosítható lesz a Barátság vezeték újraindítása, ami után a magyar kormánytól a vétó visszavonását várják. Részben azért sem akarnak belefolyni az ügybe, mert egyre közelebb vannak az április 12-i magyarországi parlamenti választások és el akarják kerülni a politikai befolyásolás látszatát is, mivel a vezeték körüli ügy már így is a kampány része lett.

A probléma viszont az, hogy az orosz fosszilis energiahordozók tilalmában megszabott március 1-jei határidő mindjárt lejár, így a RePowerEU-nál a források felhasználásának kitolására is egyre kevesebb az idő – mondta el egy diplomata lapunknak.

Bár eddig az időpontig a tagállami leválási terveket várják csak, de egy az orosz fosszilis hordozók importjának leállításához nyújtandó pénzügyi támogatás olyan vetületet kapna a Barátság miatti politikai konfliktusban, mintha az engedményt Ukrajna támogatása miatt adná meg Brüsszel – foglalták össze nekünk a brüsszeli aggályokat a forrásaink.

A cél így az, hogy megvárják, míg az ukrán fél megjavítja az orosz támadásban megsérült vezetéket, majd az olajáramlás újraindulása után mutatnák be a kvázi pótidőt adó javaslatot a RePowerEU tervezethez.

A cikk elkészülte előtt megkerestük az Európai Bizottságot a magyar RePowerEU-terv megváltoztatásáról szóló kérdéseinkkel, de nem kaptunk választ.

