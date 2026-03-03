Ursula von der Leyen jobbkeze keményen kiosztotta Friedrich Merzet

Az ipar versenyképességének javítására hivatkozó, átfogó dereguláció az Európai Unió alapjait is kikezdheti – figyelmeztetett Teresa Ribera, az Európai Bizottság első ügyvezető alelnöke a Contexte-nek adott interjújában.
Úgy fogalmazott, hogy
az unió a közös szabályozásra épült, és veszélyes lenne lebontani azokat a kereteket, amelyek hozzájárultak az európai életszínvonal emelkedéséhez.
Szerinte leegyszerűsítő válasz az a német kancellár, Friedrich Merz által is képviselt álláspont, amely „tiszta lappal” újraszabályozná az uniós joganyag egészét a versenyképesség erősítése érdekében.
Ribera szerint egy ilyen irány visszavezetne az 1950-es évek előtti állapotokhoz, amikor nem létezett egységes piac és közös szabályrendszer, hanem 27 különálló nemzeti rendszer működött.
Hozzátette, hogy az egységes szabályozás felszámolása akár az európai integráció végét is jelenthetné. Ugyanakkor elismerte, hogy több tagállami vezető – köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Ebba Busch svéd miniszterelnök-helyettes – is a szabályok egyszerűsítését és csökkentését sürgeti a versenyképességi lemaradás kezelésére.
Az alelnök hangsúlyozta, hogy a szabályok egyszerűsítése önmagában indokolt lehet, és a jelenlegi bizottság is próbálkozik ezzel úgynevezett omnibusz jogszabálycsomagok révén. Úgy vélte, ha ugyanazokat a célokat egyszerűbb eszközökkel lehet elérni, az kedvező fejlemény. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy
a dereguláció és az érdemi egyszerűsítés között vékony határvonal húzódik, mivel a jelenlegi szabályok eredetileg valós problémákra adtak választ, és ezek lebontása nem történhet átgondolatlanul.
Ribera bírálta a túl gyorsan, több jogszabályt egyszerre módosító omnibuszcsomagokat is, amelyek szerinte zavaros helyzetet teremthetnek, és kérdésessé tehetik a megfelelő hatásvizsgálatok meglétét. Aggályai összecsengenek az európai ombudsman megállapításaival, amely szerint a vállalati ellátási láncokra vonatkozó szabályok egyszerűsítése során az Európai Bizottság nem végzett kellően alapos elemzést.
Szerinte a reform felgyorsítása nem vezethet új joghézagokhoz vagy bizonytalansághoz.
A versenyképesség legnagyobb problémájaként Ribera az egységes piac töredezettségét nevezte meg, amely szerinte jelentős gazdasági költségekkel jár. Emlékeztetett arra, hogy Mario Draghi és Enrico Letta 2024-es jelentései is arra jutottak:
a belső piaci akadályok akár 10 százalékkal is csökkenthetik az EU potenciális GDP-jét.
Emellett az európai digitális kapacitások alulfinanszírozottságát, a tőkepiaci és bankuniós integráció hiányosságait, valamint a tartósan magas energiaárakat is komoly kihívásnak nevezte, hozzátéve, hogy rövid távon is választ kell adni ezekre, hogy az ipar ne hagyja el Európát.
Címlapkép forrása: EU
