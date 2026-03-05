Hőzöngenek az autógyártók, irreálisnak tartják Brüsszel diktátumát

Már bemutatása előtt is komoly törésvonalakat generált az Európai Bizottság új iparpolitikai csomagja, amely különböző preferenciaszabályokkal és az ide érkező külföldi beruházóknak szánt kötelezettségekkel próbálja versenyképesebbé tenni az EU-t. Bár a végleges szövegben jóval nagyobb hangsúly került az utóbbi elemre, az autógyártók így is megkapták a vitatott 70 százalékos európai alkatrész-részarányi kötelezettséget, amely alól végül csak az akkumulátorok mentesültek. Ugyan az ipargyorsítási terv papíron jól hangzik, és támogatói oldalon is jelentős szereplők vannak, az autóipar erősen szkeptikus azzal szemben, hogy meg tudja őrizni jelenlegi profitjait, ha a hosszú időn keresztül optimalizált ellátási láncairól helyben előállított eszközökre kell váltania.

A szerdán ismertetett Ipargyorsítási törvény (IAA) célja az uniós ipar védelme és a zöld technológiák gyártásának megerősítése, ám a javaslat élesen szembeállította egymással az autógyártókat és beszállítóikat.

A jogszabály egyik legfontosabb eleme az úgynevezett „Buy European” preferenciarendszer. Ennek értelmében

az elektromos járművek közbeszerzésénél legalább 70 százalékos európai tartalmat írnának elő – leszámítva az akkumulátorokat.

Az autógyártók szempontjából már ez is hatalmas lépés, hiszen jelenlegi állás szerint a kínai technológiával jóval olcsóbban tudnak, közel hasonló minőségű akkumulátorokat gyártani, mint az európaiak. Ugyan a Bizottság célja, hogy lehetőleg ebben is mihamarabb versenyképessé váljon az EU, azt úgy látszik elfogadták, hogy ezt előírni lehetetlen volna a jelenlegi viszonyok tekintetében.

Ettől függetlenül, amit csak lehet, érdemes volna Európában előállítani. Stéphane Séjourné iparpolitikai biztos a javaslat bemutatásakor úgy fogalmazott, hogy

az európai ipari alap megerősítése nélkül sem a szociális modell, sem a klímaátmenet, sem a stratégiai autonómia nem tartható fenn.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a szigorúbb beruházói feltételek idővel növelhetik az európai hozzáadott értéket, de az autógyártók attól tartanak, hogy a helyi tartalmi követelmények felboríthatják a globális beszállítói láncokat és növelhetik a költségeket.

Több vállalat – köztük a BMW – nyíltan bírálta a javaslatot, protekcionista lépésnek nevezve azt, és úgy véli, hogy az ilyen előírások nem oldják meg az ipar versenyképesség valódi problémáit. Közleményük szerint az egész kontraproduktív és

az a várakozás, hogy ez új ipari munkahelyeket teremt, irreális

Ezzel szemben a beszállítói szektor kifejezetten támogatja az új szabályokat, így például a Bosch és Schaeffler is. Az ágazat érdekképviseletei szerint az európai preferenciák segíthetnek megvédeni a kontinens gyártókapacitásait az államilag támogatásokon felfuttatott kínai versenytársaktól.

Szerintük a szabályozás reális kompromisszum a nyitott kereskedelem és az iparvédelem között, de komoly problémát jelenthet, ha az így elérhető új megrendeléseket ingyen pénznek tekintik, és nem tesznek érdemben azért, hogy versenyképesebbé tegyék áraikat

Viszont nem csak nekik kedvez a végleges javaslat, hiszen az a korábbi verziókhoz képest, ez már autómatikusan beemeli az EU számos szabadkereskedelmi partnerét – például Marokkót, Törökországot, Kanadát vagy Japánt – a preferált "Made in EU" kategóriába.

Őket végül nem külön beengedni kell a rendszerbe, hanem ha rossz gyakorlatokat alkalmaznának, akkor lehet majd megvonni tőlük az ipargyorsítási törvény által nyújtott előnyöket.

Ez megkönnyebbülést jelentett több külföldi autógyártónak, így a Honda például biztos abban, hogy ez az együttműködés segíteni fogja nem csak a versenyképességi, de az EU fenntarthatósági céljait is.

A javaslatot innentől az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács fogja tárgyalni, de a különböző nemzeti érdekek miatt, már erre a pontra is nehéz volt eljutni.

Be kell vallanom, hogy nagyon nehéz volt politikai egyensúlyt teremteni a Bizottságon belül.

- fogalmazott Séjourné.

Címlapkép forrása: EU