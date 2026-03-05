Hőzöngenek az autógyártók, irreálisnak tartják Brüsszel diktátumát

A szerdán ismertetett Ipargyorsítási törvény (IAA) célja az uniós ipar védelme és a zöld technológiák gyártásának megerősítése, ám a javaslat élesen szembeállította egymással az autógyártókat és beszállítóikat.
A jogszabály egyik legfontosabb eleme az úgynevezett „Buy European” preferenciarendszer. Ennek értelmében
az elektromos járművek közbeszerzésénél legalább 70 százalékos európai tartalmat írnának elő – leszámítva az akkumulátorokat.
Az autógyártók szempontjából már ez is hatalmas lépés, hiszen jelenlegi állás szerint a kínai technológiával jóval olcsóbban tudnak, közel hasonló minőségű akkumulátorokat gyártani, mint az európaiak. Ugyan a Bizottság célja, hogy lehetőleg ebben is mihamarabb versenyképessé váljon az EU, azt úgy látszik elfogadták, hogy ezt előírni lehetetlen volna a jelenlegi viszonyok tekintetében.
Ettől függetlenül, amit csak lehet, érdemes volna Európában előállítani. Stéphane Séjourné iparpolitikai biztos a javaslat bemutatásakor úgy fogalmazott, hogy
az európai ipari alap megerősítése nélkül sem a szociális modell, sem a klímaátmenet, sem a stratégiai autonómia nem tartható fenn.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a szigorúbb beruházói feltételek idővel növelhetik az európai hozzáadott értéket, de az autógyártók attól tartanak, hogy a helyi tartalmi követelmények felboríthatják a globális beszállítói láncokat és növelhetik a költségeket.
Több vállalat – köztük a BMW – nyíltan bírálta a javaslatot, protekcionista lépésnek nevezve azt, és úgy véli, hogy az ilyen előírások nem oldják meg az ipar versenyképesség valódi problémáit. Közleményük szerint az egész kontraproduktív és
az a várakozás, hogy ez új ipari munkahelyeket teremt, irreális
Ezzel szemben a beszállítói szektor kifejezetten támogatja az új szabályokat, így például a Bosch és Schaeffler is. Az ágazat érdekképviseletei szerint az európai preferenciák segíthetnek megvédeni a kontinens gyártókapacitásait az államilag támogatásokon felfuttatott kínai versenytársaktól.
Szerintük a szabályozás reális kompromisszum a nyitott kereskedelem és az iparvédelem között, de komoly problémát jelenthet, ha az így elérhető új megrendeléseket ingyen pénznek tekintik, és nem tesznek érdemben azért, hogy versenyképesebbé tegyék áraikat
Viszont nem csak nekik kedvez a végleges javaslat, hiszen az a korábbi verziókhoz képest, ez már autómatikusan beemeli az EU számos szabadkereskedelmi partnerét – például Marokkót, Törökországot, Kanadát vagy Japánt – a preferált "Made in EU" kategóriába.
Őket végül nem külön beengedni kell a rendszerbe, hanem ha rossz gyakorlatokat alkalmaznának, akkor lehet majd megvonni tőlük az ipargyorsítási törvény által nyújtott előnyöket.
Ez megkönnyebbülést jelentett több külföldi autógyártónak, így a Honda például biztos abban, hogy ez az együttműködés segíteni fogja nem csak a versenyképességi, de az EU fenntarthatósági céljait is.
A javaslatot innentől az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács fogja tárgyalni, de a különböző nemzeti érdekek miatt, már erre a pontra is nehéz volt eljutni.
Be kell vallanom, hogy nagyon nehéz volt politikai egyensúlyt teremteni a Bizottságon belül.
- fogalmazott Séjourné.
Címlapkép forrása: EU
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Áprilisig ketyeg az óra, hogy Brüsszel keresztülvigye a tervét.
Hiába nő a jövedelmünk, mégsem takarítunk meg többet – mit mond erre a pszichológus?
A pluszpénz gyakran „elfolyik”, pedig megtakarítás is lehetne belőle. Az OTP Bank szerint a rendszeresség számít.
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Több részletet egyelőre nem tudni.
Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Már legalább 70 alkalommal érte a térséget támadás.
Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína
A cél a hazai ellátás biztosítása.
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
A közel-keleti háború ellenére sem.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Nagyot ugrott a Kospi.
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.