Nem kérnek Brüsszel védelmi hiteléből - inkább saját zsebből fegyverkezne a lengyel elnök

Lengyelország jobban tenné, ha visszamondaná a gigantikus fegyverkezési támogatást – állítja Karol Nawrocki köztársasági elnök, aki szerint az EU-s hiteleszközzel politikai kötelezettségek is járnának, ezért inkább a hozzá hű jegybank profitjából kellene finanszírozni a lengyel fegyverkezést. A kormányt vezető Donald Tusk már előkészítette a 44 milliárd eurós tervet, és értetlenül áll Nawrocki narratívája előtt, mivel elmondása szerint az összeg 80 százalékát kifejezetten lengyel beszállítóknál költenék el.

Újabb intézményi konfliktus bontakozik ki Lengyelországban a hadsereg finanszírozása körül: Karol Nawrocki köztársasági elnök azt javasolta, hogy Varsó az Európai Unió 150 milliárd eurós SAFE hitelprogramja helyett inkább a lengyel jegybank segítségével finanszírozza a katonai fejlesztéseket. Az elnök szerint így elkerülhető lenne a hosszú távú eladósodás és az uniós feltételekhez kötött finanszírozás.

A javaslat lényege, hogy a lengyel állam inkább a Nemzeti Bank profitjaiból finanszírozza a fegyverkezést.

Nawrocki 185 milliárd zlotyit (nagyjából 43 milliárd eurót) szánna erre, ami alig marad el Lengyelország SAFE-programba benyújtott 44 milliárdos igényétől.

Az így kapott hitelt 2070-ig kellene visszatörleszteni, ebből is az első 10 évben csak annak kamatait, amely az uniós hitelekhez hasonlóan kedvező szinten, 0,2–0,3 százalék körül mozoghat majd.

Nawrocki és a mögötte álló Jog és Igazságosság (PiS) párt szerint az uniós program több kockázatot is hordoz. Egyrészt azt mondják, a hitel évtizedekre adósságba taszíthatja az országot, másrészt mivel euróban lenne denominálva, árfolyamkockázatot jelent. Emellett attól is tartanak, hogy Brüsszel „politikai feltételeket” szabhat a pénz felhasználásához, és a beszerzések elsősorban nyugat-európai védelmi cégeknek kedveznének.

A kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a SAFE-pénzek mintegy 80 százaléka lengyel vállalatoknál maradna,

és ez jelenti a hadsereg modernizációjának leggyorsabb finanszírozási módját. Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerint a program „a legkonkrétabb és leggyorsabb” forrást biztosítja a lengyel fegyveres erők fejlesztésére, és a katonai vezetés is azt szeretné, ha az elnök aláírná az erről szóló törvényt.

A terv azért is szemléletes, mert a Nawrocki mögött álló PiS kormányzásának idején nevezték ki a lengyel jegybank élére Adam Glapińskit. A központi bank elnökének hatéves mandátumát 2022-ben hosszabbították meg, közvetlenül azelőtt, hogy a Donald Tusk vezette ellenzék 2023-ban átvette volna a vezetést, és elkezdte volna felszabadítani a Lengyelországnak járó uniós forrásokat.

Glapiński most azt jelezte, hogy a jegybank elvben hozzájárulhatna a hadsereg finanszírozásához, például az éves nyereség államkasszába történő befizetésével. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tartalékait – amelyek között már 550 tonna arany is szerepel – a formális szabályok szerint nem lehet közvetlenül költségvetési kiadásokra fordítani, így a terv megvalósításához új jogszabályokra lenne szükség.

Ugyan a lengyel köztársasági elnöki pozíció nem csak szimbolikus, hanem érdemi vétójoggal bír, Tusk szerint akkor is képesek lesznek lehívni a hitelt, ha Nawrocki megpróbál ellentartani, de kérdéses, mi történne, ha pont a 150 milliárdos hitel legnagyobb szeletét igénylő lengyelek maradnának ki a SAFE-ből.

A teljes hitelt az EU fokozatosan hívja le és folyósítja, és a szövetség AAA besorolása miatt a kamatszintre ekkora összegnél nem volna érdemi hatással, ha a teljes igény közel harmada kiesne, sőt, még kicsit csökkenthetné is azt.

Magyarország egy 16,2 milliárd eurós igényt nyújtott be SAFE-re, de ennek elbírálása a francia és cseh tervekkel együtt még várat magára.

Eközben az EU már több ízben azt kommunikálta, hogy a tagállamok és partnerek részéről akkora az érdeklődés, hogy tervben van a SAFE II előkészítése is.

