Nagy lépést tesz Kanada a Brüsszellel való összefonódás útján

Ezúttal a digitális kereskedelem frontján indulnak szorosabb egyeztetések az Európai Unió és Kanada között. A torontói bejelentést Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos és Kanada nemzetközi kereskedelemért felelős minisztere Maninder Sidhu tette meg. Az új együttműködés a kilenc éve működő CETA szabadkereskedelmi megállapodásra épül majd, és gyakorlatilag egyenes következménye az amerikai vámpolitikából fakadó globális átrendeződéseknek.

Az új Digitáli Kereskedelmi Törvény (DTA) célja, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a határokon átnyúló digitális kereskedelmet, miközben kiszámíthatóbb jogi környezetet teremt a vállalkozások számára és erősebb védelmet biztosítson az online fogyasztóknak.

A bejelentés szerint az új DTA három fontos területen hozhat előrelépést:

Biztonságosabb online környezet: kötelező erejű, magas szintű szabályok a személyes adatok és a magánszféra megőrzésére, valamint védelem a kéretlen reklámüzenetekkel szemben, ami egyben a fogyasztók bizalmát is erősítheti az online vásárlásokkal kapcsolatban. Kiszámíthatóbb üzleti környezet: a papírmentes kereskedelem ösztönzése, az elektronikus aláírások, szerződések és számlák kölcsönös jogi elismerése, valamint a digitális adatátvitelekre kivetett vámok tilalma, ami gyorsabb és olcsóbb tranzakciókat tehet lehetővé. Nyitottabb digitális piacok: az indokolatlan adatlokalizációs követelmények és a szoftverforráskód kényszerű átadásának tilalma, ami csökkenti a protekcionista gyakorlatokat és nagyobb biztonságot ad a vállalkozásoknak.

A kezdeményezés egy már most is intenzív gazdasági kapcsolat továbbfejlesztését célozza. A CETA életbe lépése óta

az EU és Kanada közötti árukereskedelem 76 százalékkal, több mint 81 milliárd euróra nőtt, miközben a szolgáltatáskereskedelem 97 százalékkal, közel 51 milliárd euróra bővült.

A digitális megállapodás ezt a keretet egészítené ki az online gazdaság új kihívásaira szabott szabályokkal. Ez azért is fontos, mert mostanra a világgazdaság több mint 60 százaléka már valamilyen formában digitális tranzakciókhoz kapcsolódik.

Az EU globálisan is vezető helyen van az ilyen digitálisan nyújtható szolgáltatások kereskedelmében exportőr és importőr oldalon is. 2023-ban az uniós szolgáltatáskereskedelem 54 százaléka zajlott digitális formában, ami 670 milliárd euró importot és 661 milliárd euró exportot jelentett az EU-n kívüli partnerekkel.

Nem meglepő, hogy az unió még szorosabbra fűzné kötelékét Kanadával, és időről időre felmerül az is, hogy előbb-utóbb az EU teljes jogú tagjává is válhat a nyersanyagokban is gazdag észak-amerikai ország. A DTA létrehozása egy újabb lépés erre, miután az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen tavaly a szabályozási rendszerek összhangba hozásáról egyezett meg Mark Carney kanadai miniszterelnökkel.

Ugyan értékeik alapján eddig is közel állt egymáshoz a két fél, ez esetben is elmondható, hogy az aktívabb összefonódást Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája indította el, melynek hatására szép fokozatosan a fél világot összekötő kereskedelmi hálózatot húz össze az EU vezetése.

Címlapkép forrása: EU