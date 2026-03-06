Nagy lépést tesz Kanada a Brüsszellel való összefonódás útján

Az új Digitáli Kereskedelmi Törvény (DTA) célja, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a határokon átnyúló digitális kereskedelmet, miközben kiszámíthatóbb jogi környezetet teremt a vállalkozások számára és erősebb védelmet biztosítson az online fogyasztóknak.
A bejelentés szerint az új DTA három fontos területen hozhat előrelépést:
- Biztonságosabb online környezet: kötelező erejű, magas szintű szabályok a személyes adatok és a magánszféra megőrzésére, valamint védelem a kéretlen reklámüzenetekkel szemben, ami egyben a fogyasztók bizalmát is erősítheti az online vásárlásokkal kapcsolatban.
- Kiszámíthatóbb üzleti környezet: a papírmentes kereskedelem ösztönzése, az elektronikus aláírások, szerződések és számlák kölcsönös jogi elismerése, valamint a digitális adatátvitelekre kivetett vámok tilalma, ami gyorsabb és olcsóbb tranzakciókat tehet lehetővé.
- Nyitottabb digitális piacok: az indokolatlan adatlokalizációs követelmények és a szoftverforráskód kényszerű átadásának tilalma, ami csökkenti a protekcionista gyakorlatokat és nagyobb biztonságot ad a vállalkozásoknak.
A kezdeményezés egy már most is intenzív gazdasági kapcsolat továbbfejlesztését célozza. A CETA életbe lépése óta
az EU és Kanada közötti árukereskedelem 76 százalékkal, több mint 81 milliárd euróra nőtt, miközben a szolgáltatáskereskedelem 97 százalékkal, közel 51 milliárd euróra bővült.
A digitális megállapodás ezt a keretet egészítené ki az online gazdaság új kihívásaira szabott szabályokkal. Ez azért is fontos, mert mostanra a világgazdaság több mint 60 százaléka már valamilyen formában digitális tranzakciókhoz kapcsolódik.
Az EU globálisan is vezető helyen van az ilyen digitálisan nyújtható szolgáltatások kereskedelmében exportőr és importőr oldalon is. 2023-ban az uniós szolgáltatáskereskedelem 54 százaléka zajlott digitális formában, ami 670 milliárd euró importot és 661 milliárd euró exportot jelentett az EU-n kívüli partnerekkel.
Nem meglepő, hogy az unió még szorosabbra fűzné kötelékét Kanadával, és időről időre felmerül az is, hogy előbb-utóbb az EU teljes jogú tagjává is válhat a nyersanyagokban is gazdag észak-amerikai ország. A DTA létrehozása egy újabb lépés erre, miután az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen tavaly a szabályozási rendszerek összhangba hozásáról egyezett meg Mark Carney kanadai miniszterelnökkel.
Ugyan értékeik alapján eddig is közel állt egymáshoz a két fél, ez esetben is elmondható, hogy az aktívabb összefonódást Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája indította el, melynek hatására szép fokozatosan a fél világot összekötő kereskedelmi hálózatot húz össze az EU vezetése.
Címlapkép forrása: EU
Nincs mire koccintani: bajban a magyar pálinkafőzés
Több probléma egyszerre van jelen.
Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban
Lezárult a tranzakció.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Leállhat az olajexport a Öböl-államokból, elszállhat az olajár.
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, több veszélyre fókuszálnak
Jövő héten fokozott ellenőrzések jönnek.
Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet
Nem sikerült köztársasági elnököt választani.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.